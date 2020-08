Le nombre de personnes qui ont contracté le coronavirus en Italie serait six fois plus important que le nombre officiel, selon une étude.

Cette recherche, menée par les autorités sanitaires et le bureau de statistiques Istat, estime qu'1,5 million d'Italiens, soit 2,5% de la population, ont pu développer des anticorps du coronavirus.

Les conclusions de l'étude se basent sur les tests de dépistage de 64.660 personnes, choisies comme échantillons représentatifs, effectués entre le 15 mai et le 15 juillet. Selon les données de l'université américaine Johns Hopkins, 248.000 Italiens ont été contaminés par le coronavirus et 35.000 malades sont décédés des suites du Covid-19 en Italie.

L'étude montre également de fortes différences régionales en termes d'anticorps, écrit Ansa. En Lombardie, région du nord qui a été un épicentre de l'épidémie, 7,5% des habitants ont développé des anticorps, contre moins de 1% des habitants du sud de l'Italie.

Cette recherche, menée par les autorités sanitaires et le bureau de statistiques Istat, estime qu'1,5 million d'Italiens, soit 2,5% de la population, ont pu développer des anticorps du coronavirus.Les conclusions de l'étude se basent sur les tests de dépistage de 64.660 personnes, choisies comme échantillons représentatifs, effectués entre le 15 mai et le 15 juillet. Selon les données de l'université américaine Johns Hopkins, 248.000 Italiens ont été contaminés par le coronavirus et 35.000 malades sont décédés des suites du Covid-19 en Italie. L'étude montre également de fortes différences régionales en termes d'anticorps, écrit Ansa. En Lombardie, région du nord qui a été un épicentre de l'épidémie, 7,5% des habitants ont développé des anticorps, contre moins de 1% des habitants du sud de l'Italie.