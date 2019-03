Changement d'heure : pourquoi les experts plaident pour l'heure d'hiver

La Belgique, comme le reste de l'Europe, passera à l'heure d'été ce week-end. Une mesure qui n'est pas vraiment bénéfique. Explication.

Dimanche 31 mars, en avançant ses montres d'une heure, la Belgique revient à l'heure d'été. Autrement dit, on passe à GMT (l'heure du méridien de Greenwich, qui sert de référence universelle pour le calage des pendules) plus deux. Autrement dit encore, on devance de deux heures la course du soleil. Est-ce la dernière fois ? Mettre fin à ce rituel bisannuel dans l'Union européenne semble acquis. Le Parlement européen a voté : les pays penchant pour l'heure d'été procéderaient une dernière fois au changement d'heure en mars 2021 et ceux penchant pour l'heure d'hiver en octobre 2021. Mais il laisse place à un choix cornélien : faut-il conserver l'heure d'hiver ou l'heure d'été ? S'il ne fallait retenir qu'un élément, selon les scientifiques, ce serait l'argument médical. Et celui-ci penche en faveur de... l'heure d'hiver. Décryptage avec Christina Schmidt, chercheuse qualifiée au FNRS, attachée au Centre de chronobiologie du sommeil (ULiège).

...