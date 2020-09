Les actions individuelles, aussi importantes soient-elles, ne seront pas suffisantes pour surmonter l'urgence. Les politiques ont le pouvoir d'amorcer un changement plus structurel.

Un cadre politique

Dans le podcast précédent, nous avons parlé de la responsabilité de l'homme dans le changement climatique. Si elle ne fait aucun doute, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir pour limiter les dégâts. Agir au niveau citoyen, individuel, mais aussi au niveau politique.

Car les actions individuelles, aussi importantes soient-elles, ne seront pas suffisantes pour surmonter l'urgence. Les politiques ont le pouvoir d'amorcer un changement plus structurel. Ils ont le pouvoir de donner un cadre aux actions de chacun, de soutenir le changement et ont les clés en main pour résorber certains effets prédits. Dans ce podcast, nous allons parcourir les idées et les solutions où le politique peut donner l'impulsion.

Dans le cadre de l'action Réveil climatique, Le Vif remet le climat au centre des priorités. Avec un manifeste téléchargeable gratuitement de Jean-Pascal van Ypersele avec Dirk Draulans "Climat : pourquoi il n'y a plus de temps à perdre" et quatre podcasts.Dans le podcast précédent, nous avons parlé de la responsabilité de l'homme dans le changement climatique. Si elle ne fait aucun doute, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir pour limiter les dégâts. Agir au niveau citoyen, individuel, mais aussi au niveau politique. Car les actions individuelles, aussi importantes soient-elles, ne seront pas suffisantes pour surmonter l'urgence. Les politiques ont le pouvoir d'amorcer un changement plus structurel. Ils ont le pouvoir de donner un cadre aux actions de chacun, de soutenir le changement et ont les clés en main pour résorber certains effets prédits. Dans ce podcast, nous allons parcourir les idées et les solutions où le politique peut donner l'impulsion.