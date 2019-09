Le gaspillage alimentaire est responsable de 8% des émissions annuelles de gaz à effet de serre, selon un rapport. Le consommateur, qui est loin d'être le seul acteur concerné par la problématique, peut néanmoins agir à son niveau.

Lorsqu'on pense aux causes du changement climatique, on pointe du doigt les transports, les secteurs de l'industrie et de l'énergie, les différentes sources de pollution de l'air, la production de plastiques... Si on parle moins du gaspillage alimentaire, ce dernier y contribue pourtant largement, durant toutes les étapes de la chaine alimentaire, allant de la production à la consommation.

...