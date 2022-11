Une mauvaise évaluation de l’état des aliments surgelés mène à un énorme gaspillage alimentaire. Pourtant, quelques conseils suffisent pour bien conserver ses aliments, et pouvoir les consommer en toute sécurité.

Camille del Vecchio, diététicienne, donne les conseils adéquats pour congeler de la viande et toutes sortes d’aliments correctement et pouvoir ensuite les consommer sans danger.

Congélation ou surgélation ?

Il convient avant tout de différencier la congélation et la surgélation. La congélation refroidit lentement l’aliment à coeur à -18°C. La surgélation, plus industrielle, refroidit de manière rapide l’aliment à -30°C ou – 50°C. « La surgélation est idéale parce qu’elle réduit la température et l’humidité en même temps. Donc elle va ralentir encore plus la prolifération bactérienne. Tandis que le temps que la congélation se fasse, les bactéries peuvent encore venir, et le taux d’humidité reste le même », explique Camille del Vecchio.

Néanmoins, la diététicienne trouve de nombreux avantages à la congélation : elle permet de conserver l’aspect, la texture et la saveur, ainsi que l’essentiel de la teneur en vitamines et minéraux.

Quelques règles à suivre

Il vaut mieux congeler de petites quantités, afin que la congélation se fasse plus rapidement. Il est également important d’emballer correctement les aliments, ainsi que de les étiqueter (date, produit, quantité…). Avant qu’ils ne soient congelés, il est conseillé de ne pas les empiler et de laisser un léger espace entre les paquets pour une meilleure circulation de l’air. Camille del Vecchio conseille également de répartir les aliments en bacs pour s’y retrouver encore plus facilement.

La règle d’or : les aliments doivent impérativement être conservés au frais, recouverts et dans un endroit propre.

Quel type d’emballage choisir ?

Il est primordial de choisir un emballage étanche, de qualité, facile à ouvrir et, surtout, hermétique. Deux types d’emballages adéquats pour la congélation existent. L’emballage rigide (plastique, verre, porcelaine…), idéal pour les aliments liquides, comme les soupes, et semi-liquides, comme la sauce à spaghetti. L’emballage souple (sac ou papier de congélation (film alimentaire), aluminium épais…) convient pour les autres produits, comme les fruits et légumes, les viandes ou encore les produits de boulangerie. « Il vaut mieux ne pas laisser les aliments dans leur emballage d’origine pour éviter les contaminations croisées« , précise la diététicienne. L’emballage permet également d’éviter que l’aliment ne colle dans le congélateur.

comment congeler de la viande ? – Quel type d’emballage choisir ? © GETTY

La durée de conservation…

… des fruits et légumes : entre six mois à un an. Certains légumes doivent être blanchis avant d’être congelés (chaque légume a un temps de blanchiment spécifique). Attention à bien les assécher avant de les congeler.

… de la viande hachée : deux à trois mois maximum. « On peut congeler de la viande mais la garder dans son congélateur trop longtemps peut entraîner des intoxications alimentaires », éclaire la diététicienne. Pour congeler de la viande, il vaut mieux opter pour un emballe différent de celui d’origine.

… de la volaille (poulet) : six mois.

… du porc, de l’agneau et du veau : entre six et huit mois.

… du poisson : trois à quatre mois maximum. il peut être congelé jusqu’à 4h après la pêche. Il n’est donc pas conseillé de la congeler une fois acheté chez le poissonnier.

Les règles de base pour congeler les aliments en toute sécurité © iStock

Il vaut mieux ne pas faire ces choses :

De préférence, les aliments ne doivent pas être chauds au moment de les déposer dans le congélateur : « Cela risquerait de réchauffer le reste du congélateur, d’augmenter le temps de congélation et, de facto, le risque de prolifération bactérienne », développe Camille del Vecchio.

Il est également déconseillé de congeler toute une série d’aliments. Parmi eux, les oeufs crus, la mayonnaise, différents crèmes et glaçages ou encore les fromages.

Le truc de Camille del Vecchio : si des cristaux se forment autour de l’aliment/emballage, cela indique qu’il n’est plus bon. « Si, par exemple, vous ouvrez votre pot de glace et que vous y trouvez des cristaux, c’est le signe qu’il faut la jeter », complète-t-elle. Si l’odeur et la couleur paraissent bizarres ou en cas de doute, il vaut mieux jeter.

Attention. Il ne faut pas recongeler un aliment. Pourquoi ? Car cela favorise une nouvelle prolifération bactérienne, ce qui augmente le risque d’avoir une intoxication alimentaire par la suite. Cela ne vaut pas pour les aliments qui ont été cuits à haute température entre temps.

La décongélation est aussi une étape cruciale pour la sécurité alimentaire. Selon Camille del Vecchio, il faut décongeler les aliments dans le frigo (température entre 4 à 7 degrés). « Beaucoup de personnes laissent les aliments décongeler à température ambiante mais les bactéries vont proliférer beaucoup plus vite que si la décongélation se fait au frais », précise-t-elle.

Dégivrer le congélateur © GETTY

Dégivrer le congélateur

Une plaque de givre dans le congélateur risque de faire coller les aliments/emballages. C’est pourquoi il est également important de le dégivrer, environ une fois par an. « Un congélateur qui givre est un congélateur qui fonctionne deux fois plus pour maintenir la température », raconte la diététicienne.

Comment faire ? Vider le congélateur : soit mettre les aliments dans un autre congélateur pour ne pas couper la chaîne du froid, soit laisser les aliments décongeler convenablement et les consommer par la suite. Couper le congélateur complètement, prévoir la fuite de l’eau du congélateur (placer un torchon). « Pour être sûr que toute l’eau soit évacuée, il faut attendre au moins douze heures. Au mieux, attendre 24h », suggère Camille del Vecchio. Pour terminer : laver, désinfecter, laisser sécher et relancer le congélateur.