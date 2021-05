Le projet vous intéresse ? Il n'est pas trop tard pour vous inscrire !

Envie de participer et de calculer votre indice nectar ? Il n'est pas trop tard. Si votre jardin bénéficie d'au moins une zone de "non tonte" d'1m², il est toujours temps de partager vos observations et photos avec nous. Rendez-vous sur le site enmaitontealarret.be et remplissez le formulaire d'inscription. Vous serez invité à créer votre profil BioPlanner.