Ne rien faire pour la nature, fort bien. Mais comment s'y prendre ? Voici cinq conseils.

1. Arrêtez d'utiliser des engrais et des pesticides

C'est la seule mesure radicale que vous devez prendre pour avoir une pelouse saine. Les engrais et les pesticides sont inutiles et même nuisibles. Ils perturbent tout ce qui assainit votre sol, des champignons aux bactéries en passant par les vers de terre. Un sol sain et vivant retient aussi davantage d'eau.

Ce n'est que si votre sol est très pauvre (excellent pour les fleurs !), que vous pouvez le fertiliser un peu. Pour se faire, choisissez des engrais organiques ou une fine couche de compost bien mûr.L'alternance d'herbes courtes et longues est un régal pour la biodiversité. Lorsque vous tondez toutes les 3 à 4 semaines (cette fréquence est idéale pour une croissance maximale), les boutons-d'or et les pâquerettes fleurissent abondamment. Dans les herbes hautes, les marguerites et les centaurées jacées s'épanouissent.Soyez créatif : tondez en cercles, en arcs et en vagues ou donnez à votre pelouse une belle crête de coq... Avec les différentes longueurs, cela crée des différences de température. Idéal pour les papillons, qui sont constamment à la recherche de la bonne température. Tondez toujours au réglage le plus élevé. L'herbe plus longue est plus résistante à la sécheresse.Vous pouvez obtenir plus de fleurs plus rapidement en enlevant un mètre carré de gazon ici et là et en y semant ou plantant des fleurs (ou mieux encore, en faisant les deux !). De cette façon, les fleurs n'ont pas à entrer en concurrence avec l'herbe, et à partir de là, elles peuvent se propager dans le reste du jardin.Cet automne, vous pouvez planter des bulbes tels que des crocus, des perce-neige et des jonquilles. Ils fleuriront au début du printemps. Ce n'est pas seulement magnifique à regarder, ces fleurs fournissent également de la nourriture aux bourdons, qui sont les premiers à voler. Excellent, donc, pour votre indice nectar (la quantité de nectar que votre pelouse non tondue produit par jour pour les abeilles, les papillons et autres pollinisateurs).Tondre tous les jours est très mauvais pour votre gazon, surtout pendant les périodes de sécheresse.Commencez par laisser votre pelouse tranquille une semaine de plus. En effet, du 31 mai au 6 juin, c'est la semaine des abeilles. Ne vous inquiétez pas si, après avoir coupé votre herbe, elle est un peu jaune. C'est normal. Elle a reçu moins de soleil et était plus humide. Le vert reviendra bientôt, pas de panique.