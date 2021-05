Auteur du Jardin jungle, le célèbre entomologiste britannique Dave Goulson (Université du Sussex) a écrit un plaidoyer contagieux et plein d'esprit pour le retour à l'état sauvage des espaces verts publics et privés. Entretien sur la beauté des mites, des perce-oreilles et des pissenlits.

À première vue, le message comme En Mai tonte à l'arrêt (Au Royaume-Uni : No Mow May) semble difficile à faire passer : "Négligez votre jardin soigneusement entretenu et, en récompense, vous obtiendrez des mauvaises herbes et des parasites".

Dave Goulson (rires): C'est vrai. L'essentiel est que nous devons changer l'image idéale du jardin. Lorsque les gens pensent à un beau jardin, ils pensent souvent à une pelouse soigneusement tondue. L'idéal est le court de tennis de Wimbledon au milieu de votre jardin. Ce concept est profondément ancré. Si l'herbe pousse un tout petit peu, les gens ont un besoin incontrôlable de la tondre. Une sorte d'envie nerveuse. Mais vous pouvez constater que les esprits changent lentement.L'amour des Britanniques pour les pelouses impeccables est mondialement connu. Comment faire pour que vos compatriotes changent d'avis ?Quand je regarde les réseaux sociaux, il semble que tout le monde soit d'accord avec le message. Cela en dit probablement long sur ma bulle, mais il n'en reste pas moins que quelque chose a changé. Et je ne parle pas seulement des pelouses. L'idée d'inviter la nature dans votre jardin gagne du terrain, mais, étonnamment, elle va de pair avec la tendance inverse : l'utilisation du gazon artificiel. (frissons) C'est évidemment la recette parfaite pour empêcher toute vie d'entrer dans votre jardin. S'il n'en tenait qu'à moi, j'interdirais le gazon artificiel. Les dommages qu'il cause sont injustifiables. Mais comme ce n'est pas moi qui décide, je ne peux qu'espérer que cela devienne une sorte de tabou social.Beaucoup de gens éprouvent la même aversion que vous du gazon artificiel vis-à-vis des mauvaises herbes. Ils veulent les éradiquer à la racine. Alors que, comme vous l'écrivez, on peut aussi qualifier ces mauvaises herbes des "fleurs sauvages".La différence entre les fleurs et les mauvaises herbes n'existe que dans l'esprit. Pour l'une ou l'autre raison, nous pensons qu'une fleur a moins de valeur qu'une autre. Les pissenlits par exemple. Vous avez des gens qui ont honte lorsque ces fleurs apparaissent dans leur jardin. Alors qu'elles sont magnifiques et utiles. En ce moment, elles sont en pleine floraison dans mon jardin. Les reines des bourdons en raffolent, et pour ceux qui ne le savent pas : on peut manger les feuilles. Elles ont un goût un peu amer, mais sont parfaites en salade.Vous écrivez que sauver la planète commence par prendre soin de son propre jardin. Vous y voyez aussi une sorte de thérapie pour les écologistes désespérés.Les rapports sur le changement climatique, la fonte des calottes glaciaires ou la poursuite de la destruction de la forêt amazonienne sont particulièrement déprimants, notamment parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir y faire grand-chose en tant qu'individu. C'est exactement la raison pour laquelle le jardinage écologique peut être si attrayant. En augmentant la biodiversité dans votre jardin, vous apportez une contribution individuelle, qui est également immédiatement visible. Plantez par exemple, quelques fleurs sauvages bien choisies, et en cinq minutes, vous verrez que les abeilles trouveront le chemin de votre jardin. Cet impact immédiat est très motivant.Pragmatiquement, il ne s'agit que d'une goutte d'eau dans l'océan. En 2020, on a abattu une surface de forêt tropicale plus grande que la Belgique.Oui, et pourtant je ne sous-estimerais pas l'impact de jardins. Au Royaume-Uni, nous avons environ 22 millions de jardins. Tous ces jardins réunis occupent plus d'espace que l'ensemble des réserves naturelles britanniques. En outre, la naturalisation ne doit pas se limiter aux jardins. Nous pouvons encourager les autorités locales à laisser entrer la nature, par exemple dans les parcs, les accotements ou les cimetières. Bien sûr, ce n'est pas la solution à tous les problèmes écologiques du monde, mais c'est un début.En outre, et c'est peut-être tout aussi important, on crée un environnement où nos enfants et petits-enfants ont la possibilité d'entrer en contact quotidien avec la nature. Aujourd'hui, il est possible de grandir dans un environnement presque exempt d'insectes. Je trouve ça inquiétant. C'est la génération qui devra sauvegarder la biodiversité de notre planète. C'est particulièrement difficile si vous n'avez jamais eu la chance de vous familiariser avec les principes biologiques élémentaires.Beaucoup a été dit et écrit sur le déclin dramatique et alarmant des abeilles. On sait moins que le même problème se pose pour la mite, un insecte qui joue un rôle tout aussi crucial dans l'écosystème, mais dont l'attrait est, pour le moins, moindre.Pour les mites, ce n'est pas si mal. En Grande-Bretagne, nous avons la Butterfly Conservation, une organisation qui compte 20 000 membres et qui est également très engagée dans la protection des mites. Butterfly Conservation est la plus grande organisation de ce type. Il est beaucoup plus difficile de convaincre les gens que les perce-oreilles et les cloportes méritent notre respect.Pour être honnête, je ne suis pas très inquiet à ce sujet. Il est vrai que les inquiétudes concernant le sort des abeilles et des bourdons en particulier ont fortement augmenté. Mais au final, leur popularité est bonne pour toutes les autres espèces. Si nous facilitons la vie des abeilles en plantant des fleurs sauvages, en coupant un peu moins l'herbe et en nous abstenant d'utiliser des pesticides, les espèces moins populaires en profiteront également.Dans votre livre, vous n'accordez presque aucune attention à l'insecte le plus irritant. Pour la popularité des insectes en général, ne serait-ce pas une idée d'éradiquer le moustique ?(rires) Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, non. Les moustiques jouent un rôle important dans l'écosystème, notamment parce qu'ils servent de nourriture à toute une série d'animaux plus grands, comme les chauves-souris et les hirondelles. Mais personnellement, je ne pense même pas que ce soit un bon argument. Un animal n'a-t-il le droit d'exister que s'il est utile ? Un tel raisonnement est parfois développé lorsqu'il s'agit des abeilles. Le rôle que les abeilles jouent dans la pollinisation peut même être exprimé en termes financiers.Ce genre de calcul trahit bien sûr une vision très anthropocentrique. De nombreuses créatures vivantes ne nous rapportent pas immédiatement quelque chose. Pensez aux pandas ou aux lions. Bien qu'ils ne nous soient pas d'une grande utilité, nous les trouvons très beaux, et leur existence n'est pas remise en question. Je plaide pour le respect de chaque créature vivante, et pas seulement pour les plus utiles ou les plus charismatiques.Ce qui n'aide certainement pas ici, c'est l'aversion générale que les gens ont pour les insectes. Cette aversion est-elle innée ou acquise ?J'ai tendance à penser que c'est acquis. Si les parents les ont en aversion, les enfants copient cette attitude. En outre, l'ignorance joue un rôle. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Prenez les perce-oreilles. Un nombre incroyable de personnes frémissent lorsqu'elles en voient un. Ce qui, si vous regardez de près ces créatures, est plutôt hilarant. OK, elles sont équipées d'une pincette avec laquelle ils peuvent presser. Mais ces pincettes sont si petites que l'on sent à peine le pincement. Pourtant, les perce-oreilles inspirent une véritable terreur aux humains.Enfin, une question pour les personnes qui veulent transformer leur pelouse stérile bordée d'une haie de conifères en une nature sauvage écologique. Par où peuvent-elles commencer ?Il est impossible de s'en tenir à un seul conseil. Mais c'est facile. Plantez des fleurs sauvages, favorables aux insectes, évitez les pesticides, ne tondez pas trop souvent la pelouse, creusez un étang, et en un rien de temps, votre jardin débordera de vie.