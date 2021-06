VRAI. Dès le 28 juin, les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de se faire vacciner auront accès aux deux tests PCR gratuits.

A partir du 1er juillet, pour voyager, toute personne résidant en Belgique devra disposer d'un certificat belge "Covid safe" qui comporte soit un certificat de vaccination complète, soit un certificat de test Covid négatif, soit un certificat de rétablissement du Covid. Dès le 28 juin, les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de se faire vacciner auront accès aux deux tests PCR gratuits. Elles recevront un code qui leur permettra de passer un test PCR. Les voyageurs qui partent fin juin devront financer leur test. Cependant, comme les centres de test risquent d'être pris d'assaut et les laboratoires débordés, il est conseillé de prévoir 36 heures entre le test et l'obtention des résultats. Le 12 juillet, la situation devrait toutefois s'améliorer. Les pharmaciens seront alors autorisés à faire passer des tests antigéniques rapides. Ces derniers ne seront pas gratuits, mais livreront le résultat en moins d'une demi-heure. Quatorze pays européens - dont certaines destinations prisées par les Belges telles que la France, l'Italie, et l'Espagne - acceptent en effet les tests antigènes (mais non les autotests déjà disponibles en pharmacie).