Le 4 juin, le comité de concertation a fait le point sur les voyages et le certificat Covid numérique européen qui facilitera les déplacements dans l'Union européenne cet été.

Ce certificat, valable à partir du 1er juillet, permettra aux voyageurs qui sont pleinement vaccinés depuis au moins deux semaines de ne pas observer de quarantaine lors de leur retour en Belgique d'une zone rouge. Ce sera également le cas pour les personnes qui peuvent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement. Les mineurs et les adultes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être vaccinés complètement verront leur test PCR réalisé en Belgique remboursé. Ils auront droit à deux remboursements, pour la période juillet-août-septembre. Les personnes invitées à se faire vacciner et qui ne l'ont pas fait devront payer leur test PCR. Pour Unia, le centre interfédéral pour l'égalité des chances, cette mesure ouvre la porte à des discriminations indirectes et à des violations de la vie privée des citoyens. Unia rappelle que "derrière certains refus vaccinaux se cachent aussi des motivations liées à l'état de santé, aux convictions personnelles, ou à une difficulté d'accès au vaccin pour certaines personnes en situation précaire".