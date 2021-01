A partir de ce jeudi, découvrez votre "Vif" dans sa nouvelle formule.

Parce qu'il y a autant de personnes que d'opinions,

Parce que les opinions sont régulièrement présentées comme des faits,

Parce qu'un fait cache souvent plusieurs vérités,

Parce qu'une vérité change selon son éclairage,

Parce que ces éclairages font naître de nouveaux concepts,

Parce que ces concepts résistent à l'épreuve du temps, ou pas,

Parce que le temps s'accélère.

Pour toutes ces raisons et mille autres encore, vous lisez Le Vif, vous découvrez ce Vif. Plus moderne, plus clair, plus dynamique. Plus en phase avec la société d'aujourd'hui. Un changement de forme et une évolution du fond autour de quatre piliers.

L'actualité belge, européenne, internationale, que la rédaction prend le temps de décrypter et d'interroger. Ce temps indispensable pour sortir des sentiers trop battus et mieux comprendre le monde, appréhender sa complexité, anticiper ses changements.

Le débat, qui s'avère plus que jamais indispensable face à la polarisation des idées. Le Vif multiplie délibérément les points de vue. Car s'appuyer sur d'autres idées pour questionner les siennes, c'est garder l'esprit ouvert. Et évoluer. Légèrement, sensiblement ou radicalement. A contrecoeur, même, parfois. Mais évoluer quand même.

La culture en souffrance depuis des mois mais qui reste pour Le Vif essentielle. Des dossiers thématiques et un agenda des coups de coeur de la rédaction. Pour vous donner envie de lire, regarder, écouter, sentir et ressentir, vibrer.

Vivifiant, le dernier né de la famille, fait la part belle aux thématiques santé, sciences, technologies. De manière inspirante et résolument positive, à l'image de ce "top modèle" qui par son parcours, son mantra, son plus grand risque ou sa plus grosse claque prouve que d'un chemin semé d'embûches peut naître une belle réussite.

Nouveaux venus

Evolution sur le fond, donc, renforcée par l'arrivée de nouveaux venus dans les semaines à venir. "Et à part ça?" se demande par exemple la journaliste et réalisatrice Hadja Lahbib, par ce biais, pose un autre regard sur le monde quand de son côté le chercheur Bertrand Candelon se propose de devenir un véritable décodeur de l'économie.

Davantage d'humour, aussi. A côté de Vadot qui croque avec esprit l'actualité dans ces pages depuis 1993, l'arrivée d'un "caricaturiste des Internets", Coucou Charles, avec son lot de mèmes, gifs et "lolitique".

Aujourd'hui et peu avant le site et l'app, votre magazine fait donc peau neuve. Nous l'avons conçu avec toute la passion et le professionnalisme qui nous animent. Le résultat est là. Entre vos mains. Nous espérons qu'il vous plaira.

Au nom de toute la rédaction du Vif, merci. Merci de nous lire, merci de nous être fidèles, merci de votre confiance. Bonne lecture.

