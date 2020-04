À Taïwan, pays qui compte le double de la population belge, un système de traçage a été mis en place via le signal GSM. Comment ces données servent-elles à la lutte contre l'épidémie du coronavirus ?

Le modèle taiwanais : un modèle ?

Taïwan n'a enregistré que 375 cas de coronavirus et 5 morts en dépit de sa proximité géographique avec la Chine, son premier partenaire commercial.

Comme de nombreux États d'Asie de l'Est, Taïwan a su tirer les leçons de la traumatisante crise du SRAS de 2003. C'est pourquoi, l'état taïwanais a réagi très rapidement face à l'épidémie, comme l'affirme l'Institut Montaigne (c'est quoi ?), en misant sur l'interdiction d'entrée sur le territoire pour les ressortissants chinois ou les ressortissants étrangers ayant voyagé en Chine, à Hong Kong et à Macao, en mettant en quarantaine les autres voyageurs et en misant sur leur traçage via le signal GSM.

Depuis le 27 janvier, à Taïwan, les bases de données des opérateurs télécoms ont donc été croisées avec celle de la santé afin que l'administration de la santé (dont les hôpitaux) ait accès aux antécédents de voyage des cas suspectés positifs au coronavirus. Ces personnes sont interrogées pour savoir qui ils ont pu croiser, et toutes les personnes qui ont eu un contact avec elles sont également mises en quarantaine.

Le confinement des personnes atteintes et le traçage individuel posent la question de la liberté et du respect de la vie privée. Si la méthode peut paraître intrusive, la population taïwanaise semble accepter ces mesures en temps de crise.

Quelle situation en Belgique ?

Les services de télécom ont mis leurs données à disposition de la task force mise en place par le gouvernement fédéral en vue de lutter contre l'épidémie. Ces données seraient agglomérées et non individuelles. Jusqu'à présent, elles ont permis d'établir le déplacement d'une commune à un autre et d'instituer que 80% des Belges ne quitterait pas le territoire de leur commune en cette période de confinement.

Si jusqu'à présent les données n'ont pas été individualisées comme le modèle taiwanais, la mise en place d'une application sur smartphone, sur le modèle sud-coréen ou israélien, serait envisagée en cas de déconfinement. Un tel système donnerait alors, la possibilité de cartographier précisément les mouvements individuels des malades diagnostiqués positifs au coronavirus.

