Après l'affaire des 907 000 euros détournés par son comptable, l'Igil est au centre d'une nouvelle enquête concernant une convention signée avec une asbl ayant pour objet de faire rayonner la Cité ardente. Une information judiciaire a été ouverte en juin 2020 pour abus de biens sociaux à propos d'avantages en nature octroyés par l'Igil à l'ancien bourgmestre de Liège (1995-1999) et député européen (1999-2004) Jean-Maurice Dehousse (PS) lorsqu'il était président de l'asbl Le Grand Liège. Comme Stéphane Moreau (administrateur délégué de l'Igil de 1997 à 2017) est impliqué dans ce dossier et qu'il est le parrain de la fille du procureur du roi de Liège (tribunal de première instance), c'est le parquet général (cour d'appel) qui mène l'enquête. L'affaire démarre le 15 mai 2007, quand l'Igil signe une convention avec Le Grand Liège. Celle-ci octroie au président de l'asbl quelques avantages en nature: la mise à disposition d'un bureau au Palais des Congrès, d'une secrétaire à temps plein et d'une voiture de fonction. L'intercommunale, immobilière, avait-elle un intérêt légitime à donner un tel coup de pouce à une asbl qui vise le "développement et la promotion de Liège sur l'échiquier belge et international"? Certains administrateurs, ainsi que la justice, s'interrogent. D'autant que Jean-Maurice Dehousse était, au moment de la signature de la convention, à la fois président de l'Igil et président du Grand Liège... C'est d'ailleurs lui qui signe la convention pour l'asbl. Comme il ne peut quand même pas signer un contrat avec lui-même, les signataires pour l'Igil sont les socialistes Stéphane Moreau (administrateur délégué) et Jean-Géry Godeaux (administrateur qui deviendra président six semaines plus tard, le 22 juin 2007). La double casquette de Jean-Maurice Dehousse intrigue donc la justice, d'autant que la convention lui octroie personnellement des avantages matériels. Mais ce n'est pas tout. Lorsque, le 3 décembre 2015, il passe le flambeau de la présidence du Grand Liège à Michel Foret (MR), la convention poursuit ses effets et Jean-Maurice Dehousse continue de bénéficier de la voiture de fonction, de la secrétaire et du bureau. Et cela durera encore dix-huit mois. En mai 2017, en plein scandale Publifin, Jean-Pierre Hupkens, administrateur de l'Igil depuis fin 2013, découvre, stupéfait, l'existence de cette convention, ainsi que tous les administrateurs. A l'exception, évidemment, des deux signataires: Moreau et Godeaux. Le 23 juin 2017, le conseil d'administration décide de mettre fin à cette convention avec effet immédiat.Le préjudice présumé pour l'Igil de ces dix-huit mois de dépassement? Environ 110 000 euros. Rien que le salaire de la secrétaire a coûté 94 000 euros à l'intercommunale (coût employeur brut), selon Jean-Pierre Hupkens. Comme dans le dossier des 907 000 euros détournés, le CA de l'Igil n'a pas dénoncé les faits à la justice. Mais il n'a, par contre, pas demandé au Grand Liège ou à Jean-Maurice Dehousse de rembourser le préjudice financier subi par l'intercommunale...