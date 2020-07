Le comité de concertation, qui rassemble le gouvernement fédéral et les entités fédérées, a décidé jeudi soir d'imposer le port du masque à partir de ce samedi 11 juillet dans plusieurs lieux publics. Voici lesquels.

À partir de ce samedi, il sera obligatoire de porter un masque dans un certain nombre de lieux publics afin d'éviter la propagation du coronavirus.

Ces lieux sont :

les magasins (plusieurs supermarchés distribueront des masques dans un premier temps)

les centres commerciaux

les cinémas (pendant toute la séance, sauf pour boire et manger)

les salles de spectacle ou de conférence

les auditoires

les lieux de culte

les musées

les bibliothèques

les casinos

les salles de jeux automatiques

les bâtiments de justice (dans les parties accessibles au public)

dans les espaces publics des agences bancaires

"Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé", précise l'arrêté. Ces mesures sont d'application dès demain/samedi. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés.

Des sanctions pénales

Les citoyens qui ne respecteront pas l'obligation de port du masque dans les situations précitées s'exposent à une sanction pénale comme prévue dans l'arrêté ministériel. De plus, l'arrêté ministériel prévoira spécifiquement la possibilité de fermeture des établissements qui enfreindraient les règles en vigueur de manière répétée", avertit le comité de concertation.

Le port du masque était déjà obligatoire dans un nombre limité de situations, comme les transports en commun ou lors de l'exercice de profession avec contacts rapprochés (coiffure, etc.). Des dispositions particulières sont également prévues pour les personnes qui ne peuvent pas porter un masque pour des raisons médicales.

