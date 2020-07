Plusieurs chaînes de supermarchés ont annoncé qu'elles distribueraient gratuitement des masques, du moins dans un premier temps, à leurs clients qui n'en possèdent pas, après la décision du comité de concertation d'imposer le port du masque dans les commerces.

Le port du masque sera imposé dès ce samedi dans les magasins, les centres commerciaux mais aussi les cinémas, les salles de spectacle ou de conférence, les auditoires, les lieux de culte, les musées et les bibliothèques.

Chez Colruyt, on annonce qu'on "dépannera", lors de la première semaine suivant l'instauration de l'obligation, les clients qui n'ont pas de masque. L'enseigne dit faire confiance "au sens des responsabilités" des clients, d'autant que les mesures déjà en vigueur sont bien respectées.

Colruyt estime en outre, comme Delhaize, que l'obligation de port du masque en magasin apporte une "clarté bienvenue".

De son côté, Aldi compte sur le civisme des clients pour le respect du port du masque. La chaîne distribuera elle aussi gratuitement, ce samedi, des masques aux clients qui n'en auraient pas. Les masques ne seront en revanche plus donnés à partir de lundi mais vendus emballés par lot de cinq ou dix.

Lire aussi : Port du masque: pourquoi les autorités le rendent obligatoire maintenant

Enfin, Carrefour indique pour sa part qu'un masque sera également offert à ses clients qui l'ont oublié, "et ceci pendant ce week-end." "A partir de lundi, les clients ayant oublié le masque pourront en acheter en magasin", ajoute l'enseigne.

Le port du masque sera imposé dès ce samedi dans les magasins, les centres commerciaux mais aussi les cinémas, les salles de spectacle ou de conférence, les auditoires, les lieux de culte, les musées et les bibliothèques. Chez Colruyt, on annonce qu'on "dépannera", lors de la première semaine suivant l'instauration de l'obligation, les clients qui n'ont pas de masque. L'enseigne dit faire confiance "au sens des responsabilités" des clients, d'autant que les mesures déjà en vigueur sont bien respectées. Colruyt estime en outre, comme Delhaize, que l'obligation de port du masque en magasin apporte une "clarté bienvenue". De son côté, Aldi compte sur le civisme des clients pour le respect du port du masque. La chaîne distribuera elle aussi gratuitement, ce samedi, des masques aux clients qui n'en auraient pas. Les masques ne seront en revanche plus donnés à partir de lundi mais vendus emballés par lot de cinq ou dix.Enfin, Carrefour indique pour sa part qu'un masque sera également offert à ses clients qui l'ont oublié, "et ceci pendant ce week-end." "A partir de lundi, les clients ayant oublié le masque pourront en acheter en magasin", ajoute l'enseigne.