Le confinement sera prolongé jusqu'en mai et les balises d'un déconfinement progressif seront annoncées.

Le Conseil national de sécurité - qui rassemble le gouvernement fédéral, les ministres-présidents des entités fédérées et des experts - se réunit ce mercredi après-midi pour décider de la suite de notre confinement. Voici les principales mesures qui sont attendues.

Prolongation du confinement

Le confinement tel qu'il est conçu aujourd'hui devrait être prolongé jusqu'au 3 mai si l'on en croit la décision précédente du Conseil national de sécurité qui avait fixé l'horizon au 19 avril, renouvelable jusqu'au 3 mai. La décision française de prolonger jusqu'au 11 mai pourrait-il infléchir la décision belge en ce sens ? En tout état de cause, la décision annoncée par la Première ministre, Sophie Wilmès, devrait idéalement intégrer une stratégie à long terme pour amorcer le déconfinement comme l'a fait le président Emmanuel Macron chez nos voisins, lundi soir.

Réouverture des écoles

Comme en France là aussi, le déconfinement progressif pourrait débuter par les établissements scolaires. Elio Di Rupo (PS), ministre-président wallon, a évoqué la perspective d'une réouverture "quelque part en mai". Le sujet est sensible, notamment en raison de l'inquiétude du corps enseignant et des parents de relancer la machine scolaire alors que le virus reste fort présent dans la population. Et alors que le matériel de protection reste en pénurie.

Réouverture de magasins

Un léger relâchement du confinement pourrait être décidé pour quelques catégories de magasins. Il est notamment question des pépiniéristes et des magasins de bricolage : il s'agit à la fois d'éviter de trop grosses difficultés économiques et de faciliter quelque peu les conditions du confinement pour ceux qui veulent travaillez chez eux. Chez nos voisins, aux Pays-Bas, le confinement plus "intelligent" semble avoir certaines vertus.

Port du masque conseillé

Après l'Académie royale de médecine ce week-end, levif.be annonçait ce mercredi matin que les experts du "risk management group' ont à leur tour préconisé le port du masque dans le rapport remis aux autorités. Fut-il conçu de manière artisanale, il sera bienvenu pour accompagner le déconfinement progressif. A RTBF précise qu'un document commun signé par Sciensano, le Conseil supérieur de la santé, l'Afmps, l'Aviq, Iriscare et les organisations germanophones et flamandes de la santé recommandait lui aussi le port du masque en tissu - sans le rendre obligatoire. Un débat a toutefois eu lieu sur la possibilité de le rendre obligatoire dans les transports en commun ou les supermarchés.

Festivals de l'été annulés?

Des consignes claires sont attendues pour les festivals musicaux de l'été, un rendez-vous devenu incontournable en nos contrées. Le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), prévient déjà depuis quelques semaines qu'ils seront annulés. En France, l'interdiction de tels rassemblements a à tout le moins été décidée jusqu'à la mi-juillet.

Le Conseil national de sécurité - qui rassemble le gouvernement fédéral, les ministres-présidents des entités fédérées et des experts - se réunit ce mercredi après-midi pour décider de la suite de notre confinement. Voici les principales mesures qui sont attendues.Le confinement tel qu'il est conçu aujourd'hui devrait être prolongé jusqu'au 3 mai si l'on en croit la décision précédente du Conseil national de sécurité qui avait fixé l'horizon au 19 avril, renouvelable jusqu'au 3 mai. La décision française de prolonger jusqu'au 11 mai pourrait-il infléchir la décision belge en ce sens ? En tout état de cause, la décision annoncée par la Première ministre, Sophie Wilmès, devrait idéalement intégrer une stratégie à long terme pour amorcer le déconfinement comme l'a fait le président Emmanuel Macron chez nos voisins, lundi soir.Comme en France là aussi, le déconfinement progressif pourrait débuter par les établissements scolaires. Elio Di Rupo (PS), ministre-président wallon, a évoqué la perspective d'une réouverture "quelque part en mai". Le sujet est sensible, notamment en raison de l'inquiétude du corps enseignant et des parents de relancer la machine scolaire alors que le virus reste fort présent dans la population. Et alors que le matériel de protection reste en pénurie.Un léger relâchement du confinement pourrait être décidé pour quelques catégories de magasins. Il est notamment question des pépiniéristes et des magasins de bricolage : il s'agit à la fois d'éviter de trop grosses difficultés économiques et de faciliter quelque peu les conditions du confinement pour ceux qui veulent travaillez chez eux. Chez nos voisins, aux Pays-Bas, le confinement plus "intelligent" semble avoir certaines vertus.Après l'Académie royale de médecine ce week-end, levif.be annonçait ce mercredi matin que les experts du "risk management group' ont à leur tour préconisé le port du masque dans le rapport remis aux autorités. Fut-il conçu de manière artisanale, il sera bienvenu pour accompagner le déconfinement progressif. A RTBF précise qu'un document commun signé par Sciensano, le Conseil supérieur de la santé, l'Afmps, l'Aviq, Iriscare et les organisations germanophones et flamandes de la santé recommandait lui aussi le port du masque en tissu - sans le rendre obligatoire. Un débat a toutefois eu lieu sur la possibilité de le rendre obligatoire dans les transports en commun ou les supermarchés.Des consignes claires sont attendues pour les festivals musicaux de l'été, un rendez-vous devenu incontournable en nos contrées. Le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), prévient déjà depuis quelques semaines qu'ils seront annulés. En France, l'interdiction de tels rassemblements a à tout le moins été décidée jusqu'à la mi-juillet.