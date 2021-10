Face à la colère et à la révolte suscitées par les témoignages d'agressions sexuelles et de viols qui auraient été commis par au moins un barman dans le quartier du cimetière d'Ixelles, la direction des deux bars incriminés annonce une série de mesures. " Nous n'avons jamais été et ne serons jamais complices d'actes de violences faites aux femmes ".

Suite à la deuxième manifestation de soutien aux victimes qui a lieu ce jeudi et qui a rassemblé environ 500 personnes, la direction des bars rappelle qu'elle condamne fermement les violences sexuelles rapportées sur les réseaux sociaux. "Nous comprenons et partageons les sentiments de révolte et de colère suscités par les actes d'agressions sexuelles relatés sur les réseaux que nous condamnons fermement", écrit la direction dans un communiqué. Elle espère que la haine dont font l'objet les établissements aidera à conscientiser sur ces comportements inadmissibles, "ce qui serait un désastre pour un mieux".

Un bar exemplaire

Après discussion avec toute l'équipe, les employés ont décidé d'"honorer celles qui ont eu la force et le courage de témoigner en devenant un bar exemplaire, au sein duquel toute personne devra se sentir en totale et légitime sécurité". À cet égard, les bars prennent une série de mesures, dont certaines seraient déjà en place.

Ainsi, ils prévoient la mise à disposition de protège-verre, l'installation de caméras, et la fourniture de tests anti-drogue. Ils comptent également former leurs équipes pour gérer les situations d'agressions sexuelles. Ils soulignent également la nécessité de communications claires dans les établissements "concernant les règles de vigilances et l'information à fournir aux clients pour prévenir les agressions et la manière d'accueillir les plaintes ou inquiétudes".

