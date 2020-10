Un rebondissement de plus dans la saga verviétoise. Le Conseil d'Etat donne raison à Muriel Targnion. L'ancienne bourgmestre de Verviers réintègre son poste.

Le Conseil d'Etat a suivi l'avis, favorable, de son auditeur et a suspendu la nouvelle majorité.

L'auditeur du Conseil d'Etat requérait la suspension de la motion mixte qui a intronisé Jean-François Istasse bourgmestre, tout en maintenant en fonction les deux élus socialistes, Hasan Aydin et Sophie Lambert, qui, selon le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne pouvaient plus faire partie du collège communal, ayant renoncé à endosser leur responsabilité éventuelle de bourgmestre, alors qu'ils avaient récolté plus de voix de préférence que Jean-François Istasse, 7e score de la liste PS.

