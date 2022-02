Le CD&V souhaite que pour chaque vaccin anti-Covid administré en Belgique, le pays en fournisse un à l'étranger. La députée Els Van Hoof va déposer une résolution en ce sens à la Chambre. La donation pourrait être envisagée via des contacts bilatéraux ou le mécanisme de solidarité internationale Covax, selon Mme Van Hoof.

Alors que les pays les plus riches recensent le plus haut taux de population vaccinée, les pays à bas revenus enregistrent moins de 10% de leurs habitants vaccinés avec au moins une dose d'un vaccin contre le coronavirus. La problématique est particulièrement criante sur le continent africain.

La députée Van Hoof estime que la Belgique doit jouer un rôle d'avant-plan dans la solidarité internationale. "L'Organisation mondiale de la Santé a fixé l'objectif de 70% de vaccination dans tous les pays du globe d'ici mi-2022. Nous sommes actuellement en retard sur ce schéma, avec 46 pays qui ne vont pas être en mesure de répondre aux attentes. La Belgique doit être plus ambitieuse et donner un bon exemple en faisant un effort supplémentaire", explique-t-elle.

La députée est partisane du principe de "recevoir un vaccin pour donner un vaccin". "Avant le mois de juillet 2022, la Belgique doit pour chaque dose inoculée d'un vaccin contre le Covid-19 dans notre pays, aussi faire don d'une dose. Les Pays-Bas se sont également fixés cet objectif", poursuit l'élue. En ce moment, moins de 50% des 23,64 millions de doses administrées en Belgique ont été données à l'étranger.

La résolution portée par la députée CD&V demande aussi au gouvernement de faire pression aux niveaux européen et international pour honorer rapidement les promesses de dons aux pays à faibles ou moyens revenus.

Selon le recensement du Fonds monétaire international et de l'Organisation mondiale de la Santé, sur les 1,8 milliard de donations de vaccins promis par les pays riches, seuls 38% ont été livrés, pointe Mme Van Hoof.

Elle plaide aussi pour la poursuite des efforts pour encourager la production locale de vaccins.

