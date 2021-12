Nous sommes 760 citoyen·ne·s, vacciné.e.s ou non, et nous avons voulu comprendre nos multiples points de vue sur la vaccination, sans préjugés. Voici ce que nous avons appris et qui pourrait décrisper les conversations en famille, entre amis ou collègues.

Nous sommes 760 citoyen·ne·s, actif·ve·s dans de nombreux domaines : psychologues, infirmier·ère·s, sage-femmes, enseigant·e·s, médecins, pharmacien·ne·s, artistes, animateur·trice·s socio-culturels, assistant·e·s sociales, chercheur·euse·s, ouvriers, indépendant·e·s, entrepreneur·euse·s, employé·e·s, cadres, universitaires, ingénieur·e·s, agriculteur·trice·s, journalistes, économistes, juristes, logopèdes, architectes, philosophes, sociologues, prêtres...

Nous avons voulu dépasser les préjugés qui polarisent actuellement la société. Certain·e·s d'entre nous sont vacciné·e·s, d'autres pas, d'autres encore hésitent. Nous ne sommes ni des héros ni des complotistes.

Comme tout le monde, nous avons connu les confinements, les tests et quarantaines à répétition, les bulles de vie sociale atrophiée, parfois avec un jeune à la maison en décrochage scolaire virtuel ou un.e conjoint.e en dépression. Nous avons subi l'arrêt brutal de nos activités sociales et professionnelles. Nous avons dû r?-inventer nos relations humaines et nos projets, sans certitudes.

Nous aspirons toutes et tous à retrouver une vie sociale épanouissante.

Nous avons suivi jusqu'à présent les consignes sanitaires. Mais peu à peu nous nous interrogeons sur leur bon ajustement sur le long terme. Et nous sommes interpellés par les discours politiques fondés sur la peur voire la haine.

"Il est temps de convaincre les non-vaccinés d'une façon moins amicale", lançait récemment le virologue Marc Van Ranst. D'où vient cette radicalisation ? Pourquoi un scientifique en vient-il à tenir des propos aussi stigmatisants, voire agressifs ?

Comme l'explique le politologue Vincent Laborderie, "Le non-vacciné devient le bouc émissaire de notre société".

Ce phénomène inquiétant devient mondial. Si bien que la prestigieuse revue scientifique The Lancet rappelle que cette stigmatisation est injustifiée, car les vaccin?.e.s continuent également à jouer un rôle important dans les contaminations. "Il est donc faux et dangereux de parler de pandémie de non vaccinés (...). J'appelle les hauts responsables et les scientifiques à mettre un terme à la stigmatisation inappropriée des personnes non vaccinées, parmi lesquelles nos patients, collègues et autres concitoyens, et à déployer des efforts supplémentaires pour rapprocher la société", précise l'éditorialiste de la revue.

Nous sommes avant tout êtres humains et citoyen·ne·s et nous ne voulons pas être divisé·e·s sur base d'un statut vaccinal.

Le pass sanitaire divise la société

Comme l'ensemble du secteur culturel, nous refusons l'instauration du Covid Safe Ticket (CST) car cette mesure, déconseillée par l'Organisation mondiale de la santé, est vecteur d'exclusion sociale alors que nous avons toutes et tous besoin de retrouver une vie sociale, sportive et culturelle.

Comme l'alertent de nombreux juristes et associations, les pass sanitaires sont une atteinte aux droits fondamentaux des citoyens en démocratie . Pourquoi certain·e·s d'entre nous devraient-ils·elles être exclu·e·s d'une citoyenneté et d'une vie sociale épanouissante sur base d'une décision politique contestable ?

Le CST est présenté officiellement comme la condition de la tenue d'une série d'activités en lieu et place d'une nouvelle fermeture. Officieusement, son propos est de "convaincre les récalcitrants" qu'ils n'ont pas d'autre choix que se faire vacciner. Mais son application, au détriment des uns, ne conduit-elle pas, en fin de compte, à donner l'illusion aux autres de pouvoir continuer à vivre "comme si de rien n'était" ?

Comme le note un collectif multidisciplinaire Covidrationnel, "les articles et rapports scientifiques se sont multipliés ces dernières semaines pour montrer que la vaccination n'empêche pas l'infection des voies respiratoires et la transmission du virus. Comment le CST et les vaccins pourraient-ils alors enrayer les contaminations ?".

Avec ce CST, n'est-on pas en train de transformer des "droits" en "privilèges" ?

L'hésitation ou le choix vaccinal est légitime

Il est important de rappeler que la médecine moderne suppose le consentement libre et éclairé du·de la patient·e à un traitement, quel qu'il soit.

Et les questions sur les vaccins - toujours en phase de pharmacovigilance renforcée - sont légitimes, même si ceux-ci ont montré jusqu'ici leur efficacité pour se protéger des formes graves du Covid-19.

"À travers le refus ou la temporisation à propos de tel ou tel vaccin, les citoyens manifestent leur besoin irrépressible d'explications. Prendre l'hésitation vaccinale comme la simple résultante d'un illettrisme médical et de l'empire des réseaux sociaux sur des populations passives pose problème. Car cette hésitation vaccinale peut être, dans beaucoup de cas, la preuve d'une attitude critique vis-à-vis des pouvoirs publics, et correspond à une attente, une demande légitime, à laquelle il faut effectivement prêter une attention respectueuse", peut-on lire dans la revue scientifique La vie des idées.

Nous nous orientons probablement vers des campagnes de vaccination à échéances régulières, au fil des variants, avec l'objectif espéré, mais incertain, d'atteindre une immunité collective.

Dans ce contexte, il n'est pas sûr que les citoyen·ne·s soient prêt·e·s à se faire vacciner si régulièrement. Beaucoup vont se lasser et finir par hésiter ou refuser ces injections supplémentaires.

En outre, les autorités élargissent la vaccination aux catégories d'âge les moins concernées, qui n'arrivent pas à l'hôpital : les adolescent·e·s et bientôt les enfants de 5 à 11 ans. Nul doute que beaucoup de parents y seront réticents ou opposés.

Enfin, le projet de loi sur la vaccination obligatoire pour les soignant·e·s a renforcé la défiance vis-à-vis du politique, y compris chez les citoyen·ne·s vaccin?·e·s.

A quand un débat parlementaire et démocratique digne de ce nom, avec une pluralité de scientifiques et dans une vision systémique ?

Et le dialogue avec les médecins ?

En première ligne, proches de leurs patients, les médecins généralistes ne sont-ils pas les mieux placés pour assurer le suivi clinique initial des patients, dans leur cadre de vie propre, pour détecter rapidement des complications éventuelles, surtout chez les plus à risque, mais aussi pour rassurer et apaiser ? Ainsi, comme l'explique cette médecin généraliste sur la RTBF, "(...) Nous, les médecins de terrain, nous pouvons faire plein de choses, nous ne devons pas nécessairement envoyer nos patients aux urgences, nous pouvons les suivre, les maintenir à domicile, avec oxygène s'il le faut... (...)" .

Pour obtenir un consentement, un dialogue de confiance doit être établi entre un·e médecin et un·e patient·e. Les médecins généralistes ayant été tenus à l'écart du processus de vaccination, le dialogue en question est devenu totalement facultatif, d'où la méfiance d'une partie des citoyen·ne·s.

Or ce dialogue constitue une opportunité et un enjeu démocratique, comme le soulignent les chercheuses Hélène Lambert et S?golène Malengreaux (UCLouvain/IRSS-RESO), autrices d'une étude de référence ("L'hésitation vaccinale: menace ou opportunité ?"). Selon celles-ci, la vaccination contre le Covid-19 "constitue une occasion pour les professionnel·les de la santé de dialoguer à ce sujet et d'accompagner les individus à faire des choix éclairés de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer leur santé et celle de leur entourage."

Améliorer le bien-être physique, mental et social

Nous appelons dès lors les autorités à collaborer avec tous les acteurs et actrices de la santé, y compris les médecins généralistes, afin d'ouvrir un dialogue avec les patient·e·s. Pour être mieux compris, il est nécessaire d'abandonner les politiques stigmatisantes et de développer, au contraire, une information transparente sur les risques et bénéfices des vaccins, en respectant le libre choix.

Il est également nécessaire d'augmenter les moyens en 1ère ligne et de décharger les médecins de charges administratives, notamment en matière de testing.

Il s'agit aussi d'encourager le renforcement de l'immunité naturelle et la prévention, en particulier chez les personnes les plus à risque.

À court ou moyen termes, des traitements crédibles et efficaces contre les symptômes du Covid-19 seront également disponibles et la vaccination ne sera sans doute plus la seule voie à suivre.

Abandonnons également les discours anxiogènes et parlons plutôt de solidarité, de soutien psychologique et de bien-être. Les mesures de répression à l'égard de certaines personnes et de certains secteurs provoquent des dégâts humains, sociaux et économiques.

Concernant les hospitalisations et les admissions en unités de soins intensifs, au-delà du "combien", ne serait-il pas également important d'identifier avec précision "qui" y arrive (âge / comorbidités / profil socio-économique) ? Afin de mieux cibler tant les campagnes de vaccination que les mesures tout aussi fondamentales de prévention, et ce dans une perspective de santé publique.

N'y aurait-il pas lieu, en outre, d'agir sur les conditions de vie dégradées d'une part grandissante de la population - environnement pollué, faible accès aux services de santé, obésité, stress, sédentarité, isolement social, ... -, à l'origine de nombreux cas de Covid grave ?

Et de tenter, ainsi, de mettre en oeuvre la définition de la santé donnée par l'OMS, pour qui "la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité."

Refinancer les soins de santé

Car en fin de compte, la polarisation sociale nourrie entre vacciné·e·s et non-vacciné·e·s ne détourne-t-elle pas l'attention de l'opinion publique de l'essentiel ?

On constate aujourd'hui une importante démotivation parmi le personnel soignant, appelant déjà au secours avant la crise sanitaire, et aujourd'hui plus qu'épuisé (démissions, burn-out, ...). Des lits pourtant bien présents ne peuvent accueillir de patient·e·s, car il manque de personnel pour assurer l'encadrement médical.

Or, ce qui pose problème, c'est l'encadrement infirmier par lit d'hôpital : le nombre moyen de patients dont un·e infirmier·ère doit s'occuper est plus élevé que dans bien d'autres pays européens. Les sous-effectifs actuels parmi les soignants obligent certains d'entre eux à travailler en étant positifs et même symptomatiques.

Et le projet de loi sur l'obligation vaccinale des soignant.e.s poussera à de nouvelles démissions, aggravant la situation dans les hôpitaux.

Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?

Depuis plusieurs décennies, les politiques menées au nom de la rentabilité se sont traduites par un manque de lits et de moyens humains dans les hôpitaux. Si nous souhaitons une meilleure gestion de cette crise sanitaire et une réelle solidarité avec les soignant·e·s, il est grand temps de revaloriser et refinancer les soins de santé et la sécurité sociale, comme le demande en Belgique la Coalition Corona, large plateforme qui réunit les syndicats, les mutualités et différents acteurs et actrices de la société civile. Or cela est possible grâce à la justice fiscale.

Ouvrir le débat

Nous appelons dès lors tou·te·s les citoyen·ne·s à ouvrir le débat et à écouter l'autre, en famille, entre amis et collègues, mais aussi au sein de leurs associations, fédérations et réseaux professionnels.

Nous pourrons alors relever le véritable défi qui nous attend : construire ensemble une société soutenable, juste et résiliente.

La liste des 760 signataires:

Jérémie De Clerck, Président MOC Bruxelles

Michèle Desonai, Psychologue, Psychanalyste et Assistante à l'ULB

René Georges, Co-directeur artistique, Metteur en scène, Auteur et Acteur

Alain Mercier, Avocat

Sophie Mertens, Infirmière - Préparation à la naissance

Raphaële Buxant, Bio-ingénieure et Professeure de sciences

Mélinda Le Bacquer, Sage-femme

Christophe Haveaux, Journaliste

Marie-Eve Tries, Médiatrice culturelle

Marie-Aurore Fox, Médecin anesthésiste

Françoise Lombaerde, Business developper

Gaëlle Delpierre, Agrégée en Philosophie

Fabio Cristofoli, Enseignant

Alain Van Hille, Directeur artistique

Véronique Olivier, Assistante sociale

Agnès Jacquemin, Styliste

Marc Sinnaeve, Chargé de cours à l'IHECS

Yasmine Devrim, Animatrice socio-culturelle

Cédric Verstraeten, Psychologue

Bigligiu Teodora, Médecin Anesthésiste

Pascal Warnier, Economiste, Diplômé en sciences de l'éducation

Alice Legrain, Formatrice en maraîchage biologique

Pascale Creplet, sage-femme

Nathanaelle Blanpain, Historienne d'art, Guide conférencière

Flore Maes, Infirmière psychiatrique

Michèle Warnimont, Sage-femme

Elisa Robert, Citoyenne active dans le domaine de l'éducation, du développement et de l'épanouissement de la petite-enfance

Aude Jacomet, Citoyenne active aux niveaux culturel et environnemental

Marie-Françoise Louche, Psychologue clinicienne

Emmanuel de Boissieu, Ingénieur du son

Elodie Pétré, Animatrice socio-culturelle

Mireille Ganem, Citoyenne

Claudia Ucros, Psychologue

Denis van de Walle, Kinésithérapeute

Nathalie Bougelet, Photographe

Thérèse Richard, Sage-femme

Luc Mampaey, Economiste

Evelyne Dehalu, licenciée en Sciences politiques

Barbara Colfs, Architecte urbaniste

Anne Goethals, Psychologue

Véronique Piscaglia, Enseignante

Sylvia Piqué, Sage-femme

Dr Catherine Ruyssen, Pédiatre

Christelle Cordonnier, Enseignante

Guy Degand, Citoyen

Claude Denis - Analyste de risques - Qualité de Vie au Travail

Florence Thibaut, Gestionnaire de projets socio-culturels

Violette Penasse, Architecte paysagiste

Johanna D'hernoncourt, Citoyenne active dans la Transition

Julie Antoine, Boulangère indépendante

Yoann Etienne, Boulanger indépendant

Marie Huybrechts, Psychothérapeute

Maxime Membrive - Philosophe et Comédien

Yannick Heselmans, Electronicien

Valérie Vanbussel, Biologiste et Enseignante

Donatienne Roels, Sage-femme

Marc Braun, Ingénieur retraité et écrivain

Catherine Brusselmans, Professeure de mathématiques

Paul Roland, Indépendant

Isabelle Foster Denys, Employée dans le domaine financier

Laurent Vier, Citoyen

Sandrine Barbeaux, Productrice artistique

Fré Werbrouck, Chorégraphe

Pascal Martin, Banquier

Frédéric Pacini, Bio-ingénieur et Enseignant

Eulalie Oldenhove, Employée dans le secteur socio-culturel

Paduwat Henri, pompier pensionné

Lens Renaud kinésithérapeute

Léon Servais - Psychologue

Moïsette Lambert - massothérapeute

Paolo Roselli, Mathématicien, Chercheur universitaire

Jeantina Haubourdin, infirmière

Hervé Pierart architecte

Dominique Nootens, biologiste, enseignante

Christie LEROY, employée et citoyenne

Benoit Hibo , dentiste

Halloy Judy Secrétaire médicale

Emilie de Rochelée, citoyenne active

Karim Baggili - Musicien compositeur

Emilie Marchandise, photographe

Nathalie Hanot Psychologue

Vincent Trenteseaux, Pompier/ambulancier

Isabelle Fokan, citoyenne

Laura Fabrizi, fonctionnaire Institutions Européennes

Fabrice Dermience, Photographe et Enseignant

Valérie Denis, Styliste

Halloy Jean-Paul, Retraité

Rayet Cécile, infirmière

Marion Chaudré, Citoyenne active en santé et en éducation spécialisée

Gaël Fiévez, infirmière, enseignante

Beumer Philippe, Pompier professionnel

Céline Bernard, citoyenne.

Muriel Damien, historienne de l'art

Françoise Jadoul. Citoyenne active dans la santé environnementale

Jeanne Servais, médiatrice culturelle dans le domaine de la musique et des arts

Amandine Dooms licenciée en philo et lettres ULB, hypnothérapeute et accompagnement psycho corporel

Gattegno Régine infirmière

Claudine Stannard, Citoyenne

Amélie Adant employée dans l'aide à la jeunesse et l'enseignement

Marie-Pascale Noël, Professeure et chercheuse en sciences humaines

Damienne Martin, Sociologue

Ingrid Calande, psychomotricienne

Julie Geluyckens, enseignante

Ines Kint, Médecine fonctionnelle

Gwendolynn Nijskens, Hôtesse de l'air

Denis Meurée Musicien

Céline Crepin, kinésiologue

Eva Régibeau, enseignante

Karène Molveaux psychomotricienne

Caroline Lambotte Enseignante

ROLAND Valentine - Etudiante

Emmanuel Donnet, citoyen actif dans la santé mentale et la culture

Jérémie Vanhaverbeke, Citoyen

Dominique Bauthier, traductrice et historienne de l'art

Pascale Haddad, psychologue

Yves SCHENKEL, massothérapeute et praticien énergétique

Christiane Mispelaere sage-femme retraitée

christiane.mispelaere@proximus.be

Bernadette Bouckaert, Citoyenne

Lisa Mellouki Therapeute psycho-corporel et enseignante

Pauline Dujardin, travail social communautaire

Nathalie Van de Capelle, Bio-ingénieur

Laurent de Le Hoye. Informaticien

Drugmand Hermine, sage femme retraitée

Isabelle Delattre, Enseignante

Chisholm Jennifer, Médecin généraliste

Luc Sohy, Gérant de PME

Pauline Lesire - herboriste tisanière

Guillaume Culot - maraîcher

Patricia Viérin, Psychologue

Marc Pécheny, Citoyen

Catherine Lepoutre, éducatrice dans un centre d'hébergement pour personnes handicapées

Eveline Cumps, Citoyenne

Watris Marie Claude psychologue

Juliette Antoine, animatrice en éducation relative à l'environnement

Antoine Guérin, professeur en enseignement spécialisé

Sandrine Barbeaux, Consultante artistique indépendante

Pierre Laurent, Analyste programmeur

Caroline de la Serna, Musicienne et entrepreneuse

Caroline Pinta, psychologue

Ariane Vermeylen - Bioingénieur enseignante

Olivier Coyette - Economiste

Didier Dumonceau, Politologue et Thérapeute psychocorporel

Mélodie Moureau, Art thérapeute et professeure de musique

Julie Mesmin, assistante sociale

Raphaël Depret, indépendant dans les énergies renouvelables

Mureau Marie-Dominique, médecin

Vanessa Genicot, Conseiller en accompagnement professionnel

Lise Barbeaux, Consultante, gérante d'entreprise

Claire FOGUENNE - maraîchère

Alain Lemaître, Boulanger

Tielemans sabine.. Aide ménagère

Prohaczka Agnès, ostéopathe

Proto Angelo, thérapeute

Louise Poesmans, Psychothérapeute pluridisciplinaire

Minh BUI, citoyenne

Halloy Quentin artiste musicien

Juliette Colmant artiste danseuse

Silkens Ama, Animatrice

Marie Dubois, psychopédagogue et formatrice

Fabienne Vandenborre, Bio-ingénieur

Marie Benoit citoyenne

Luc Vekens, Citoyen

Philippe Lecrenier, journaliste et musicien

Stéphane KAUFELER, employé dans le domaine culturel

Claude Declercq, Citoyen

Jacqueline DE GRAVE, Citoyenne

Marie-Aurore Labonte, Avocate-Médiatrice

Leboeuf Laurent, Meunier

Cécile Laurent, infirmière mère au foyer

Anne Prieels

Alain Maskens, Médecin

Caroline Stinglhamber, réflexothérapeute

Morgane Prohaczka , artiste et artisan du spectacle

Monique Terken, Citoyenne

Goffin Marc citoyen

Virginie Van Lierde, Project manager, cofondatrice de Trace ton Cercle.

Maryna Baeyens, Citoyenne active dans le domaine de l'éducation

Ezio GANDIN, citoyen

Salomé Dumoulin, Naturopathe

Marie-Josée Chombart, Citoyenne

Lallemand Anne, Membre actif pour Revivance.be

Jacqueline André,

citoyenne, active dans le don de temps et de présence chaleureuse

Myriam Dehard, Citoyenne

Nathalie Pinson, zythologue

Eric Reygaerts, Citoyen

Marie Lovenberg, Costumière

Kozlowski Stéphane, Podologue

Ingrid Lesoil, citoyenne

Luc Burton ouvrier papetier

Paul Burton - citoyen

Libion Audrey : Psychologue Clinicienne et Sophrologue

Julie de Limbourg kinésithérapeute

Dr. P. Gengoux MSc Dermatologue, Homéopathe

Divina Porlares Juco - entrepreneur

Sonia Lambricht Kinésitherapeute

Véronique Cambier, Juriste et médiatrice

Olivier BERNARD, médecin Anne Burton responsable en cuisine de collectivité

Marie ERNOTTE kinésithérapeute

Sabrina Di Stefano indépendante H2O

Thierry Buquet ouvrier

Frédérique Wémers , psychomotricienne

Jean-François Gava, philosophe et essayiste, enseignant-chercheur (ULB-UMons)

Dumont Thierry Enseignant

Monique Blondiaux, Conseillère en orientation

Bernadette Langouche médecin généraliste

Géraldine Pignon, Citoyenne

Marie Cuylen, Enseignante

Honnay jean, Citoyen

Caroline Boucquey, Infirmière

Florence Cosme, archéologue

judith reyland, assistante sociale

Michèle Pouliart, pharmacienne

Nadine Ewert employée

Inès Trépant, politologue

Marc Colin, Cadre

Francis Spinoy, Citoyen

Jouliane Papart, parent militant·e

Marie Limet, citoyen actif dans les arts de la scène

Kesteloot Benjamin, citoyen papa

Bernard Legros, essayiste

Alain Legros, Acteur-Metteur en scène

TANGHE, Thierry, Citoyen

Isabel Diaz, Ex puériclutrice, pensionnée

Brigitte Guillaume juriste et médiatrice

Cédric De Lievre artiste

Pierre Geron, Chargé d'enseignement, ULiège

Thomas Grailet, Musicien

Pierre Desmarets mécanicien

Jenna Maus assistante sociale

Julie D'Hollander, Maman et enseignante

Barbara Vanwyser, Psychologue

Moreau André, Directeur Commercial

Christine Vanhaeverbeek, Ingénieur civil, thérapeute psycho-corporelle et énergéticienne

Bénédicte KLINKENBERG, traductrice et enseignante

Marie D'Hollander, étudiante

Laurence Peters, citoyenne

Roxane Bostandji, Citoyenne

Véronique Legrain ergothérapeute

Catherine de Keijzer, citoyenne

Stéphane Soetaert, dentiste

Anne-Charlotte Gillès de Pélichy, Psychologue de l'adolescence

Axel Cumps, diplomate retraité

Olivier Melis, Technicien et artiste de cirque

Françoise DEMANET assistante sociale (milieu hospitalier)

Quentin Gobert - Entrepreneur Agricole

Bianca Pereira, psychologue et psychothérapeute

Sergio Assaf, Consultant

Etienne Huvelle - entrepreneur

Nathalie Melis

Intervenante, psycho-social et animatrice socio-culturel

Goublomme Bernard retraité et prêtre orthodoxe

Laure Dissaux, vétérinaire

Marie-Claire BERTEN, médecin généraliste et sage-femme, maman

Mathilde Chomé, psychothérapeute

Laura Charlier, Enseignante

Marie-Pascale Roegiers, kinésithérapeute

Corinne henaut, Citoyenne

Alexandre Leurs, Psychothérapeute

Dr Nour de San, médecin microbiologiste-immunologue

Kathleen De Smet, Citoyenne

R-M. de Looz, Citoyen.n.e

Stéphanie le Grelle, styliste

Eric Marchal - Directeur/gérant

Veronica Reyes, citoyenne

Dr Benoît Espeel, Interniste- Intensiviste adulte et pédiatrique

Sorya Te, Citoyenne

Julien Soumillon, Régisseur général, Éclairagiste,

Anne Colla, employée dans le secteur culturel et de la transition

Guillaume Léonard, historien & ingénieur de gestion, enseignant

Françoise Ponthier, professeure émérite. Artiste du corps-coeur-âme.

Christiane Vandenhove, Assistante sociale à la retraite

Roger Van den hove, Pharmacien

Dr. Pierrette Gengoux MSc, Dermatologue, Homéopathe

Lutgarde Dumont, Citoyenne

Anne-Marie Lallement, Libraire

Joëlle Regout, Animatrice théâtre

Aline Schoentjes, sage-femme

Chantal Ferrière, citoyenne

Benoit Nicolay, Anesthesiste-Reanimateur

Dominique de thier, Psychologue

Emmanuelle Meurens : Infirmière

Georges Dantine, Architecte d'intérieur

Sophie GROSJEAN, Formatrice en Communication NonViolente

Armony Wolters citoyenne

Erika Vanoverbeke, Enseignante

Potteau Soline, Ergothérapeute Sebastian Grudzinski, Entrepreneurs dans le domaine des constructions

Julien Georis, Indépendant secteur du bâtiment

Noëlle Fabri, psychologue clinicienne

Gautier Havelange, ingénieur

Anke Herrmann, therapeute Shiatsu

Martine d'Oultremont Infirmiere instrumentiste Ophtalmologiste et Chirurgie maxillo faciale et guérisseuse

Olivier Gerin - Bio-ingenieur

Béatrice André citoyenne

Astrid Van Zandycke, psychologue dans l'enseignement spécialisé pour adolescents en refus scolaire anxieux

Bénédicte Mottart, danseuse et chorégraphe

Marie Surny, Citoyenne

Laurence Hamels, traductrice indépendante, enseignante

Nadejda Abramova, Employee de l'agence executive à Bruxelles

Valentine Parmentier, logopede

Marie Wart Ergothérapeute

Coline Zimmer artiste

Pol-Marie BOLDO, médecin généraliste

Elisabeth Rouyer, psychomotricienne

Agnès Tercelin, Citoyenne

Céline Letawe, enseignante-chercheuse

Stéphanie Mincé, Citoyenne

Marie-Hélène, assistante sociale

Anne De Spiegelaere , citoyenne

Marie-Hélène Hanin, facilitatrice dans le secteur du non-marchand

Isabelle Peffer infirmière

Aline Dehasse, chargée de projet dans une association environnementale

Patricia Wastrat, grand-mère, médiatrice et thérapeute systémicienne retraitée

Marie-Christine Lange, Citoyenne

Thierry DAVIN, Informaticien

Vanessa Wittvrouw, sage-femme

Morgan Mohr, Indépendant dans le secteur du bâtiment et de l'audiovisuel

Francine MONJOIE, retraitée de l'enseignement

Swann Mahieu, Prof d'arts

Virginie Protin, Assistante sociale

Chantal Van Pevenage, coach en jardins/potagers nourriciers

Caroline Jacob , ostéopathe

Dominique Janthial, prêtre

Sébastien Bauwens, bioingenieur

Wart Po, Citoyen

Lacroix Myriam, Aide comptable

Poncelet Marc agriculteur

Philippe de Pierpont, enseignant

Isabelle TRESINIE, citoyenne active dans la construction d'un monde plus humain

Francis Pinet, fonctionnaire SPW retraité

Adeline van der Schelden éducatrice

Julien Perrez (ULiège)

Loupe Carole, institutrice maternelle

Aveline Crespeigne, Master en philosophie et institutrice primaire.

Claire Buffet, citoyenne active dans les pratiques de chant collectif

Chantal Frère, citoyenne

Jean-Paul Minet, Ingénieur physicien

Isabelle Philippon, journaliste, formatrice et coach

Sophie Hautus infirmière

Benjamin Jablonka secrétaire

Cécile Keyaerts, citoyenne active dans le domaine social (petite enfance)

Mautone Bruno, Chimiste

Jean-Marc Vervoort cinéaste

Elena, citoyenne

Michel Techy cinéaste

Borlée Hélène massothérapeute

Antonin Bareau, Enseignant

Jean-Luc GUILMOT

Bio-ingénieur & MBA

Véronique Francaux infirmière enseignante

TANGHE, Thierry, Citoyen

Danielle Tempels, infirmière retraitée

Marie-Christine Philippon, Citoyenne

Geneviève Philippon, Citoyenne

Fanny Evrard, Educatrice

Simon Deltour, éducateur en pédopsychiatrie

Xavier Roegiers, Chercheur en sciences de l'éducation

Isabelle Van Guyse assistante sociale

Marie Levaux, photographe

Anne Tassoul , ergotherapeute

Danielle Ferrière, juriste

Alain Laforêt, Citoyen

Clarys Odile, Citoyenne

Lionel Hurdebise, Ingénieur de Gestion, Maître-Assistant en économie à la Haute École de la Ville de Liège

Coline De Vleeschouwer, kinésithérapeute psychocorporelle et travailleuse sociale

Thérèse Fripiat, sage-femme

Etienne Pierson, Citoyen

Mélanie Dedobbeleer citoyenne active

Suzanne Pasti, enseignante

Fouad Lahssaini, psychologue

Christiane Baudart, enseignante

Valérie Moeneclaey - Master en Philosophie - Métiers d'art et d'écriture

Hélène Doutrewé, enseignante

Marie Moeneclaey, agente administrative

Jacques Dusart, fonctionnaire

Michel Weber, philosophe et thérapeute

Laurence Vandeputte, Chargée de projet en Éducation Permanente

Colette Bériot, citoyenne active dans la défense de l'environnement et de la justice sociale

Nicolas Roubaud, secteur associatif, directeur d'association active en formation et santé mentale

Robert Scarpa, formateur

Thomas Warnier, instituteur primaire

Claire Crosset, enseignante

Pierre Bragard, enseignant

Jori van der Heijden, Coordinatrice commerciale et citoyenne active dans un projet d'agriculture urbaine

Anne Rousseau Infirmière, Nutrithérapeute

Jonathan De Neck - musicien, compositeur

Thierry Verhasselt, chargé de mission en énergie et thérapeute

Marianne BASTOGNE, logopède, écrivaine

Catherine Minot, enseignante

Valérie Benoît, institutrice primaire

Caroline Michiels Adams, grand mère (bien active)

Richard Adams, Citoyen

Françoise Verleye, retraitée et enseignante

marie martin, psychomotricienne

Evelyn Groynne, Musicienne.

Oldenhove Hubert, Ingénieur

Moreau Dominique agricultrice

Anne Derixhon, employée

Anne-Michèle Dumont, psychologue

David Doat, philosophe et éthicien, professeur d'université

Violaine Morelle, Citoyenne

Nelly Chapelle, psychothérapeute

Mireille Moureau : coordinatrice et médiatrice culturelle

Anne Buxant, bio-ingénieur et praticienne shiatsu

Martin Georges citoyen

Thiry Anne citoyenne

Delphine Dive, enseignante

Nadia Heremans, Citoyenne

Marie Paule Dethy, Kinésithérapeute indépendante

Anne Beeken, Citoyenne

Dominique Delrot, Psychopraticienne Intégrative, PsychoSomatothérapeute, Sexologue Clinicienne, SomaÉnergéticienne

Michèle Bassem, Citoyenne inquiète pour la démocratie

Stéphanie Morsomme, enseignante

Lila de Krahe, citoyenne active dans le vélo Citoyenne active dans les questions d'environnement

Anne Vandernoot, Citoyenne

Charlotte Lemaitre- Enseignante de yoga

Denis Orloff Musicien

Martine Hennuy , psychologue clinicienne ,consultante et formatrice

Nuyens Xavier, ingénieur Industriel en agronomie et fonctionnaire

Bernadette Belche, Soignante et citoyenne

Maxime Denis et je suis enseignant de géographie

Vincent Laborderie, Politologue

Yves-Marie Étienne, Economiste, citoyen actif dans le secteur médico-social

Sofie vandewoestijne, citoyenne de la terre

Mélanie Delhaye, psychologue et chef de projet dans un service public.

Raphaël Vanden Bossche, Enseignant

Régine Jacoby , institutrice maternelle

Jacques Dusart, fonctionnaire

Marie Gallardo, Citoyenne

Marie Béatrice Carlier, Dr en Applications pharmaceutiques, Formatrice

Jean-Luc Roux, sociologue

Cathérine Schollaert, formatrice et médiatrice en CNV thérapeutique de couple

Dubray Danielle, Citoyenne

Ellen Skylitsis, active dans le domaine de la Santé Mentale

Thierry Brouwer, Conseiller à la transition Numérique

colette vilain, citoyenne

Christine DELGINIESSE citoyenne

Yves Delattre, "citoyen acteur"

Pierre MORELLE, Citoyen

Aline De Broux Logopède

Marie-Ange Hunt Assistante sociale et enseignante en Haute Ecole

Etienne Tilmant, Citoyen

Leo Gillessen, citoyen vivant et poète

Brigitte Laurent - citoyenne active dans le culturel

Farid Berrahal, Citoyen

Anne-France LAURENT, Dentiste

Elisa K. Citoyenne

Barrillon, Estelle, citoyenne

Frédéric Dumont, dentiste

Eléonore de Romrée, licenciée en philosophie et enseignante.

Albert MOXHET, écrivain

Emmanuelle Nicot, Réalisatrice

Oswald Schröder, Journaliste

Séverine Verscheure- chargée de projet en promotion de la santé

Agnès Tihon, Assistante sociale

Patrícia Staar, Citoyenne

Anne Ballieux, citoyenne

Stéphanie Boutilleux, enseignante

Thierry OLIVER Entrepreneur

Sandra Rondeau ex travailleuse culturelle

Amélie Meurens, citoyenne et thérapeute

Hervé Couplet, gérant

Evelyne Henry de Frahan, Citoyenne

Baptiste Vaes

et je suis musicien, enseignant.

Baptiste Vaes

et je suis musicien, enseignant.

Baptiste Vaes, musicien, enseignant.

Vanderstappen Eric , citoyen

Jeannine Gerkens, Citoyenne

Marchal Sylvie, Pharmacien

Nathalie Vandernoot, Dentiste

Jean-Philippe Gerkens, Sociologue, entrepreneur.

Zoé Salmon, Architecte de jardins

Boulet Véronique, Citoyenne

Fabrice George, artisan du présent

Bernard Lukas, psychologue

Danièle Danou, Citoyenne

Isabelle Goblet , ancienne infirmière

Morgane Van der Belen, enseignante et danseuse

Jean Luc Perot, Citoyen

Marie-Noëlle Tilman - Enseignante

Evelyne Delbrouck, psychopédagogue retraitée

Geneviève Boulet, Citoyenne

Brigitte Dooms, Citoyenne

Anne-Mieke Haazen, Professeur de danse

Françoise Brassinne, consultante en gestion mentale

Anne Désirotte, enseignante HEC Liège, ULiège

Bernard Boulet, Citoyen

Marilene et Charles Lodomez,Tourisme et musique

Gwendoline dhuart, employé dans le secteur culturel

Anne Smeets citoyenne active

Estelle Bieswal, citoyenne active dans le bien-être et la pédagogie

Isabelle Lebon, Citoyenne

Sophie Mathot psychothérapeute

Charles De Wulf, Ingénieur Agronome, citoyen éveillé

Laurence Lavrauw, juriste, citoyenne éveillée

Zaqia driss, Citoyen

Géraldine Redouté, institutrice primaire et directrice d'école

Émilie nguyen citoyenne

Anne-lise Martin, Citoyenne

Anne Wattiez Infirmière - Formatrice -Thérapeute

Emmanuelle Scariot, enseignante

Jacques SPIES, Ingénieur, conseiller santé et professeur de yoga

Birgit Hald, Professeur de yoga

Nathalie Ammann, Professeur de piano

Laetitia Paternostre, Professeur HE et psychologue

Osinski Nathalie, Citoyenne

Gregory Dallemagne, Photographe & Anthropologue

Marie Fripiat formatrice et musicienne

Catherine Carp, professeur de musique

Melanie Delva-médiatrice culturelle

Benoît Ducène, traducteur et musicien

Stéphanie Wouters, employée

Evrard Vincent infirmier

Pierre Paulus, superviseur de chantiers

Soreille Carine - administrateur délégué

Pirard Mady Herboriste

Géraldine Claisse, photographe et art-therapeute

Florence Guiot, féministe et gestionnaire de projet

Philippe de Menten, Citoyen

Michèle de Munter :Représentante en matériel médical

Hervé Dubois, Citoyen

Philippe Hansroul, Ostéopathe

Maryline Rezette, Coach ( equi-coach)/praticienne de santé en psychonomie/ thérapeute

Philippe Defrenne entrepreneur de jardin-paysagiste

Laura Flament, architecte

Julien Van den Berghe, Pilote de ligne

Anne Chardome, Coach Santé

Spies Martine, Citoyenne

Guillaume de Foy, avocat et père de famille

Luc André Defrenne - Ingénieur et Citoyen

Véronique Lucas Artiste

Louise Abraham, logopède

Bernard Wathelet, chef de projets

Catinus Anne Céline indépendante

Karima Soufi, Déléguée Pharmaceutique

Delphine Deneyer van craenenbroek, Logopède

George CARP, Indépendant

Jessica Hannon Enseignante

Michèle Zeidler, Psychologue

Céline Angelici architecte Laurence Colas Citoyenne

Maxime Piron, éducateur spécialisé

Cécile Hankenne, Citoyenne

Marc Bott, Citoyen

Laurence Dantoing, infirmière

Marjorie Piret, professeur langues modernes

Michèle Lateur, Citoyenne

Laforge Pascal, Citoyen

Danielle Deltour Citoyenne

Carole Verhaeghe, Animatrice dans l'éducation relative à l'environnement

Gwendoline De Wolffs, Citoyenne

Dominique josson " meneuse" en attelage

Frederique Prohaczka artiste

Chantal Jacquerye - médecin conseil

Virginie Honoré, Couturiere

Jenifer Devresse, journaliste

chris delville artiste

maryse Gatellier Infirmière

Akira Zambrano, citoyenne

Anne-Esther Henao - Historienne de l'art

José Oscar Bingoni / entrepreneur

Thomas Dawance, citoyen actif dans la recherche scientifique

Christel Scariot Psychologue

Laure DEBUCQUOIS - médecin généraliste

Martin Firket, Comédien - animateur

Patrick Straetmans, Citoyen

V. Defoin, Indépendant

Nagant Claire kinésithérapeute

Diane Broman, artiste de la scène

Christian La Grange, Citoyen

Sonja geys, citoyenne

Muriel Lapierre, infirmière

Justine Crélot, Citoyenne

Roxane Leman Assistante sociale

Françoise Bastin, psychomotricienne en SSM

Myriam Krings thérapeute énergéticienne

Charlotte Istasse, animatrice artistique et chargée de projet en soutien aux familles

Samuelle Dupuis, psychologue et thérapeute du développement en santé mentale

Sophie GIRTEN, psychomotricienne

Adrien De Reusme, éducateur spécialisé

Dorothée Baveye Psychologue clinicienne

Karine DEVOS, Assistante sociale

Virginie Bertimes; assistante sociale et agricultrice

Maryvonne Duray, enseignante

Marie Cabanac recherche en Permacouture Ysaline de Foy, avocate

Nathalie Lenoir, citoyenne

Louise SIMON, Chargée de projets dans le secteur culturel

Søren Stecher-Rasmussen, Consultant dans la coopération au développement

Malvina Buonocore, Citoyenne active dans l'enseignement

Michael Gommers, Ingenieur de transport et economiste

Myriame Krings, Citoyenne

Loic Tanghe, ingénieur

Annick Honorez, Enseignante en Haute Ecole Emmanuelle Sabourin, enseignante et thérapeute corporelle

Gaëlle Van de Moortele-psychologue

Colette Braham, Citoyenne

Claire Van Hove - chargée de mission

Dominique De Broux - agriculteur

Marie-Sygne BILLEN, Psychologue Psychothérapeute analytique (ULB)

Catherine Pollet, enseignante

Johanna Lauvergne - Animatrice

Jean-Sébastien Frenoy : citoyen

Anne-Marie Plaisant, Citoyenne

Bernard VIVIER, Consultant OMRH

Cindy Aguado, travailleuse dans le secteur socio-culturel

Sofie vanbelle, Citoyenne

Dalle Mese Laura, enseignante

Clémence de Hemptinne - accueillante en MM

Marie Brouwer, citoyenne travaillant dans le service public

guilaine de Pas - thérapeute

Helene Collin, Comédienne et Réalisatrice

Caroline Boulet, architecte

Maurice Molitor, AGENT LOGISTIQUE

Patricia Saussez - chef de choeur et assistante de projet

Fabienne Jacquemin, assistante sociale

Caroline Busck-Nielsen, Citoyenne indépendante paramédicale

ALLEN MARIE LOUISE, Médecin généraliste

Charlotte Fries, employée

Marie Muyard, Sculpteure

Anne-Sophie Istasse Enseignante

Christine Reniers comportementaliste indépendante

Thierry Roelandts, indépendant

Christophe Roelandts électro-mécanicien

Marie-Josée Olemans, Citoyenne

Merel verwimp : artisane, marionnettiste, éducatrice

Virginia Petranto, Employée dans le secteur socio-culturel

Une Citoyenne active dans le maraîchage biologique

Alexia Vandenbroucke, médecin de famille

Phil Abraham, jazzman, professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles

Monique Marchand, citoyenne responsable

Lut Bouchier, citoyenne

Laura Chaumont, citoyenne active dans la prévention des violences basées sur le genre

Lucas De Smedt, entrepreneur

Damien Magnette, Musicien

Lara Erlbaum, comédienne

Michel Thiry, Maitre-Assistant en Histoire

Claire Demey, Formatrice à Bruxelles formation

Yannis Govaerts, Etudiant

Linda Tebache, Gynécologue

Vanja d'Alcantara, réalisatrice

Claude DORTU, Citoyen

Denise DEBROUX, citoyenne active dans collectifs et aide réfugiés et femmes vulnérables

Katia Simonis, économiste et mère de famille nombreuse

Agnes Jacquemin, Styliste

Marie Van Oost

Fabienne Moreau, maman, citoyenne et employée

Debève Peggy, Citoyenne

Bernadette Leemans, écoconseillère

Michel Vanden Bossche - Interim Manager Indépendant

Valérie Linard, infirmière pédiatrique

Jean Lahoussé, Infirmier

Laetitia Cuvelier, animatrice socio-culturelle dans les écoles

Arnaud Hockers, formateur CISP

Paul-André Legrand

Gestionnaire financier à la retraite

Sophie Dallemagne

Thérapeute de couple, famille et équipe

Pauline CLAES, chanteuse

Nicolas MERCIER, chargé de projet dans l'associatif

Marc Spies, Citoyen

Anne Bindels-Goethals - infirmière

Mahy josiane agricultrice

Jean-Michel Cuvelier, Argentologue

Amandine Massart, déléguée pharmaceutique

Corentin Honorez, enseignant en Histoire

Virginie Pierreux, coordinatrice de projets

Charlier luc, Citoyen

Aurore Legrand, Quality, Risk and Compliance Specialist + Data Protection Officer chez Zorgi (Xperthis)

Anaïs Timmermans - citoyenne active dans le secteur de l'enfance

Amélie VIVIER, Psychologue-Consultante RH

Roxane Malu - artiste peintre

Guissard Françoise Enseignante

Denis Flandre, Professeur, ingénieur

Daniel FAVRE, Citoyen

Myriam Kunz Bibliothécaire

Igor Rauwers Menuisier

Frederika Boevé, psychologue, administratrice/gérante de SRL

Marielle Salpetier, Art-thérapeute

Julie jammart, Stagiaire Comptabilité

Alexandre Dachet, psychologue, psychothérapeute, chercheur

Corinne Vuylsteke, Citoyenne

Marie-Thérèse Henrard, citoyenne

Patricia MALEVEZ, indépendante

Arcangelo Petranto' citoyen

Jacqueline Maertens citoyenne Anne Mestag en transition professionnelle

Van de Moortel Kaat, therapeute

Virginie Baudson, animatrice socio-culturelle

Alin Gherman, traducteur-interprète

Guillaume Van Parys, artiste Julien Dupuis, psychologue

Florence Cosse, Architecte d intérieure

Nathalie Kreula Art thérapeute Formatrice pour adultes

Isabelle Dorchain enseignante en Haute Ecole

Làszló Mechler conseiller en orientation professionnelle

Claire Henrion kinésithérapeute pédiatrique

Didier Piron, citoyen actif dans l'accompagnement des personnes

Luc dewandre, moine benedictin et conscient de l'enjeu

Aline Piron, comédienne

Paloma Sagaradzé, Prof de français Langue étrangère

Anne Liebhaberg, citoyenne active dans les arts plastiques

Elodie Garcin, travailleuse en maison médicale

Joel Bertrand, ingénieur à la retraite

Stéphanie Demeestère, formatrice en Français Langue Étrangère

Judith Vaes, praticienne Shiatsu et animatrice

Estelle Martin, Citoyenne active dans le socio-culturel

Marie Vaes, pharmacienne

Bernd Kleinheisterkamp , ébéniste

Marquet Solange, citoyenne

Nicolas Lambein, Citoyen

Flavia Petranto, citoyenne

Jonathan Demeester, Entrepreneur; plafonneur écologique, murailler en pierre sèche, formateur et énergéticien massothérapeute

Gilles Kremer : Bioingénieur, musicien

Jean Barbette, Citoyen

Gisèle Bertrand, Citoyenne

De Myttenaere Céline, Citoyenne

Thérèse van Eyll, Citoyenne

Luc Woitrin, citoyen

Jeronimo Ponce, menuisier

Chloé Hublet, juriste

John Petit, Croix-Rouge de Belgique

Julie Vandecruys, psychologue

James Berriche, agent d'étude dans le secteur de la télécommunication

Fabian Coomans, musicien

Pierre-Yves Rugemer, citoyen actif dans l'éducation et la transition

Marie-Noëlle Gapin en formation d'école de Biodanza

Gérald de Woot de Trixhe - Manager de Transition et Coach de Transformation

Gil Monseur, Psychologue clinicien

Margaux Guichard, Animatrice socioculturelle.

Guillaume Mincé, Citoyen actif dans l'humain et l'agriculture

Philippe Michaux, Citoyen

Anne Wezel, accueillante en maison médicale

Antonio da Conceiçao, médiateur Garant Nadine, directrice retraitée des services publics et citoyenne active

Joëlle Van Hee, enseignante et auteure

Clelia Petrantò, danseuse et anthropologue

Aurélie Boosten, Enseignante

Justine Drabs maraîchère

Nathalie Lola Wuillaume, artiste peintre et art-thérapeute

Françoise, Institutrice Primaire

Aurélie Boosten, Enseignante

Lore Van de Velde, Citoyenne

Stéphanie Deblon - fonctionnaire

Fanny Hellebaut, Ingénieur de la transition énergétique

Mathieu Danero, coordinateur pédagogique chez Lire et Ecrire Bruxelles

Anne Martin, cheffe cuisinière passionnée en bio-végétarien

Vincent Delvoye, formateur en éducation permanente

Christine Bogaert, asbl Planète Projets

Zoé Derleyn, Citoyenne

Paul Verstraeten, psychotherapeute

Marc Demillequand, Chargé de cours en Enseignement Supérieur - Sciences biomédicales

Fontenoy Damien, Enseignant et formateur en éducation-physique

Martine Henao, Citoyenne

GERARD André, Citoyen

Claudine Van Remoortere, administratrice de l'asbl Un enfant Un arbre

Muriel Claeys et Fabrice George, thérapeutes

Raphy Rafaël - Artiste- chanteur - pédagogue

David Alsembach, employé polyvalent à la Croix-Rouge

Dominique Masy, Directeur en Haute Ecole à la retraite

Valérie-Anne Lahaye, Luthière

Céline Masy sage femme indépendante et enseignante

Brigitte Vanderlinden, Citoyenne

Marie-Claude Cassiers, psychologue, enseignante.

Gauthier Thiebaut, Educateur

Dorothée Gillon, Psychologue

Anne Bauwens, directrice de Science Infuse

Nous sommes 760 citoyen·ne·s, actif·ve·s dans de nombreux domaines : psychologues, infirmier·ère·s, sage-femmes, enseigant·e·s, médecins, pharmacien·ne·s, artistes, animateur·trice·s socio-culturels, assistant·e·s sociales, chercheur·euse·s, ouvriers, indépendant·e·s, entrepreneur·euse·s, employé·e·s, cadres, universitaires, ingénieur·e·s, agriculteur·trice·s, journalistes, économistes, juristes, logopèdes, architectes, philosophes, sociologues, prêtres...Nous avons voulu dépasser les préjugés qui polarisent actuellement la société. Certain·e·s d'entre nous sont vacciné·e·s, d'autres pas, d'autres encore hésitent. Nous ne sommes ni des héros ni des complotistes.Comme tout le monde, nous avons connu les confinements, les tests et quarantaines à répétition, les bulles de vie sociale atrophiée, parfois avec un jeune à la maison en décrochage scolaire virtuel ou un.e conjoint.e en dépression. Nous avons subi l'arrêt brutal de nos activités sociales et professionnelles. Nous avons dû r?-inventer nos relations humaines et nos projets, sans certitudes.Nous aspirons toutes et tous à retrouver une vie sociale épanouissante.Nous avons suivi jusqu'à présent les consignes sanitaires. Mais peu à peu nous nous interrogeons sur leur bon ajustement sur le long terme. Et nous sommes interpellés par les discours politiques fondés sur la peur voire la haine."Il est temps de convaincre les non-vaccinés d'une façon moins amicale", lançait récemment le virologue Marc Van Ranst. D'où vient cette radicalisation ? Pourquoi un scientifique en vient-il à tenir des propos aussi stigmatisants, voire agressifs ?Comme l'explique le politologue Vincent Laborderie, "Le non-vacciné devient le bouc émissaire de notre société".Ce phénomène inquiétant devient mondial. Si bien que la prestigieuse revue scientifique The Lancet rappelle que cette stigmatisation est injustifiée, car les vaccin?.e.s continuent également à jouer un rôle important dans les contaminations. "Il est donc faux et dangereux de parler de pandémie de non vaccinés (...). J'appelle les hauts responsables et les scientifiques à mettre un terme à la stigmatisation inappropriée des personnes non vaccinées, parmi lesquelles nos patients, collègues et autres concitoyens, et à déployer des efforts supplémentaires pour rapprocher la société", précise l'éditorialiste de la revue.Nous sommes avant tout êtres humains et citoyen·ne·s et nous ne voulons pas être divisé·e·s sur base d'un statut vaccinal. Comme l'ensemble du secteur culturel, nous refusons l'instauration du Covid Safe Ticket (CST) car cette mesure, déconseillée par l'Organisation mondiale de la santé, est vecteur d'exclusion sociale alors que nous avons toutes et tous besoin de retrouver une vie sociale, sportive et culturelle.Comme l'alertent de nombreux juristes et associations, les pass sanitaires sont une atteinte aux droits fondamentaux des citoyens en démocratie . Pourquoi certain·e·s d'entre nous devraient-ils·elles être exclu·e·s d'une citoyenneté et d'une vie sociale épanouissante sur base d'une décision politique contestable ?Le CST est présenté officiellement comme la condition de la tenue d'une série d'activités en lieu et place d'une nouvelle fermeture. Officieusement, son propos est de "convaincre les récalcitrants" qu'ils n'ont pas d'autre choix que se faire vacciner. Mais son application, au détriment des uns, ne conduit-elle pas, en fin de compte, à donner l'illusion aux autres de pouvoir continuer à vivre "comme si de rien n'était" ?Comme le note un collectif multidisciplinaire Covidrationnel, "les articles et rapports scientifiques se sont multipliés ces dernières semaines pour montrer que la vaccination n'empêche pas l'infection des voies respiratoires et la transmission du virus. Comment le CST et les vaccins pourraient-ils alors enrayer les contaminations ?".Avec ce CST, n'est-on pas en train de transformer des "droits" en "privilèges" ?Il est important de rappeler que la médecine moderne suppose le consentement libre et éclairé du·de la patient·e à un traitement, quel qu'il soit.Et les questions sur les vaccins - toujours en phase de pharmacovigilance renforcée - sont légitimes, même si ceux-ci ont montré jusqu'ici leur efficacité pour se protéger des formes graves du Covid-19. "À travers le refus ou la temporisation à propos de tel ou tel vaccin, les citoyens manifestent leur besoin irrépressible d'explications. Prendre l'hésitation vaccinale comme la simple résultante d'un illettrisme médical et de l'empire des réseaux sociaux sur des populations passives pose problème. Car cette hésitation vaccinale peut être, dans beaucoup de cas, la preuve d'une attitude critique vis-à-vis des pouvoirs publics, et correspond à une attente, une demande légitime, à laquelle il faut effectivement prêter une attention respectueuse", peut-on lire dans la revue scientifique La vie des idées.Nous nous orientons probablement vers des campagnes de vaccination à échéances régulières, au fil des variants, avec l'objectif espéré, mais incertain, d'atteindre une immunité collective.Dans ce contexte, il n'est pas sûr que les citoyen·ne·s soient prêt·e·s à se faire vacciner si régulièrement. Beaucoup vont se lasser et finir par hésiter ou refuser ces injections supplémentaires.En outre, les autorités élargissent la vaccination aux catégories d'âge les moins concernées, qui n'arrivent pas à l'hôpital : les adolescent·e·s et bientôt les enfants de 5 à 11 ans. Nul doute que beaucoup de parents y seront réticents ou opposés.Enfin, le projet de loi sur la vaccination obligatoire pour les soignant·e·s a renforcé la défiance vis-à-vis du politique, y compris chez les citoyen·ne·s vaccin?·e·s.A quand un débat parlementaire et démocratique digne de ce nom, avec une pluralité de scientifiques et dans une vision systémique ?En première ligne, proches de leurs patients, les médecins généralistes ne sont-ils pas les mieux placés pour assurer le suivi clinique initial des patients, dans leur cadre de vie propre, pour détecter rapidement des complications éventuelles, surtout chez les plus à risque, mais aussi pour rassurer et apaiser ? Ainsi, comme l'explique cette médecin généraliste sur la RTBF, "(...) Nous, les médecins de terrain, nous pouvons faire plein de choses, nous ne devons pas nécessairement envoyer nos patients aux urgences, nous pouvons les suivre, les maintenir à domicile, avec oxygène s'il le faut... (...)" .Pour obtenir un consentement, un dialogue de confiance doit être établi entre un·e médecin et un·e patient·e. Les médecins généralistes ayant été tenus à l'écart du processus de vaccination, le dialogue en question est devenu totalement facultatif, d'où la méfiance d'une partie des citoyen·ne·s.Or ce dialogue constitue une opportunité et un enjeu démocratique, comme le soulignent les chercheuses Hélène Lambert et S?golène Malengreaux (UCLouvain/IRSS-RESO), autrices d'une étude de référence ("L'hésitation vaccinale: menace ou opportunité ?"). Selon celles-ci, la vaccination contre le Covid-19 "constitue une occasion pour les professionnel·les de la santé de dialoguer à ce sujet et d'accompagner les individus à faire des choix éclairés de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer leur santé et celle de leur entourage."Nous appelons dès lors les autorités à collaborer avec tous les acteurs et actrices de la santé, y compris les médecins généralistes, afin d'ouvrir un dialogue avec les patient·e·s. Pour être mieux compris, il est nécessaire d'abandonner les politiques stigmatisantes et de développer, au contraire, une information transparente sur les risques et bénéfices des vaccins, en respectant le libre choix.Il est également nécessaire d'augmenter les moyens en 1ère ligne et de décharger les médecins de charges administratives, notamment en matière de testing.Il s'agit aussi d'encourager le renforcement de l'immunité naturelle et la prévention, en particulier chez les personnes les plus à risque. À court ou moyen termes, des traitements crédibles et efficaces contre les symptômes du Covid-19 seront également disponibles et la vaccination ne sera sans doute plus la seule voie à suivre.Abandonnons également les discours anxiogènes et parlons plutôt de solidarité, de soutien psychologique et de bien-être. Les mesures de répression à l'égard de certaines personnes et de certains secteurs provoquent des dégâts humains, sociaux et économiques. Concernant les hospitalisations et les admissions en unités de soins intensifs, au-delà du "combien", ne serait-il pas également important d'identifier avec précision "qui" y arrive (âge / comorbidités / profil socio-économique) ? Afin de mieux cibler tant les campagnes de vaccination que les mesures tout aussi fondamentales de prévention, et ce dans une perspective de santé publique.N'y aurait-il pas lieu, en outre, d'agir sur les conditions de vie dégradées d'une part grandissante de la population - environnement pollué, faible accès aux services de santé, obésité, stress, sédentarité, isolement social, ... -, à l'origine de nombreux cas de Covid grave ? Et de tenter, ainsi, de mettre en oeuvre la définition de la santé donnée par l'OMS, pour qui "la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité."Car en fin de compte, la polarisation sociale nourrie entre vacciné·e·s et non-vacciné·e·s ne détourne-t-elle pas l'attention de l'opinion publique de l'essentiel ?On constate aujourd'hui une importante démotivation parmi le personnel soignant, appelant déjà au secours avant la crise sanitaire, et aujourd'hui plus qu'épuisé (démissions, burn-out, ...). Des lits pourtant bien présents ne peuvent accueillir de patient·e·s, car il manque de personnel pour assurer l'encadrement médical.Or, ce qui pose problème, c'est l'encadrement infirmier par lit d'hôpital : le nombre moyen de patients dont un·e infirmier·ère doit s'occuper est plus élevé que dans bien d'autres pays européens. Les sous-effectifs actuels parmi les soignants obligent certains d'entre eux à travailler en étant positifs et même symptomatiques.Et le projet de loi sur l'obligation vaccinale des soignant.e.s poussera à de nouvelles démissions, aggravant la situation dans les hôpitaux.Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?Depuis plusieurs décennies, les politiques menées au nom de la rentabilité se sont traduites par un manque de lits et de moyens humains dans les hôpitaux. Si nous souhaitons une meilleure gestion de cette crise sanitaire et une réelle solidarité avec les soignant·e·s, il est grand temps de revaloriser et refinancer les soins de santé et la sécurité sociale, comme le demande en Belgique la Coalition Corona, large plateforme qui réunit les syndicats, les mutualités et différents acteurs et actrices de la société civile. Or cela est possible grâce à la justice fiscale.Nous appelons dès lors tou·te·s les citoyen·ne·s à ouvrir le débat et à écouter l'autre, en famille, entre amis et collègues, mais aussi au sein de leurs associations, fédérations et réseaux professionnels.Nous pourrons alors relever le véritable défi qui nous attend : construire ensemble une société soutenable, juste et résiliente.La liste des 760 signataires: Jérémie De Clerck, Président MOC BruxellesMichèle Desonai, Psychologue, Psychanalyste et Assistante à l'ULBRené Georges, Co-directeur artistique, Metteur en scène, Auteur et ActeurAlain Mercier, AvocatSophie Mertens, Infirmière - Préparation à la naissanceRaphaële Buxant, Bio-ingénieure et Professeure de sciencesMélinda Le Bacquer, Sage-femmeChristophe Haveaux, JournalisteMarie-Eve Tries, Médiatrice culturelleMarie-Aurore Fox, Médecin anesthésiste Françoise Lombaerde, Business developper Gaëlle Delpierre, Agrégée en PhilosophieFabio Cristofoli, EnseignantAlain Van Hille, Directeur artistiqueVéronique Olivier, Assistante socialeAgnès Jacquemin, StylisteMarc Sinnaeve, Chargé de cours à l'IHECSYasmine Devrim, Animatrice socio-culturelleCédric Verstraeten, PsychologueBigligiu Teodora, Médecin AnesthésistePascal Warnier, Economiste, Diplômé en sciences de l'éducationAlice Legrain, Formatrice en maraîchage biologiquePascale Creplet, sage-femmeNathanaelle Blanpain, Historienne d'art, Guide conférencièreFlore Maes, Infirmière psychiatriqueMichèle Warnimont, Sage-femmeElisa Robert, Citoyenne active dans le domaine de l'éducation, du développement et de l'épanouissement de la petite-enfanceAude Jacomet, Citoyenne active aux niveaux culturel et environnementalMarie-Françoise Louche, Psychologue clinicienneEmmanuel de Boissieu, Ingénieur du sonElodie Pétré, Animatrice socio-culturelleMireille Ganem, CitoyenneClaudia Ucros, PsychologueDenis van de Walle, KinésithérapeuteNathalie Bougelet, PhotographeThérèse Richard, Sage-femmeLuc Mampaey, EconomisteEvelyne Dehalu, licenciée en Sciences politiquesBarbara Colfs, Architecte urbanisteAnne Goethals, PsychologueVéronique Piscaglia, EnseignanteSylvia Piqué, Sage-femmeDr Catherine Ruyssen, PédiatreChristelle Cordonnier, EnseignanteGuy Degand, CitoyenClaude Denis - Analyste de risques - Qualité de Vie au TravailFlorence Thibaut, Gestionnaire de projets socio-culturelsViolette Penasse, Architecte paysagisteJohanna D'hernoncourt, Citoyenne active dans la TransitionJulie Antoine, Boulangère indépendanteYoann Etienne, Boulanger indépendantMarie Huybrechts, Psychothérapeute Maxime Membrive - Philosophe et ComédienYannick Heselmans, ElectronicienValérie Vanbussel, Biologiste et EnseignanteDonatienne Roels, Sage-femmeMarc Braun, Ingénieur retraité et écrivainCatherine Brusselmans, Professeure de mathématiquesPaul Roland, IndépendantIsabelle Foster Denys, Employée dans le domaine financierLaurent Vier, CitoyenSandrine Barbeaux, Productrice artistiqueFré Werbrouck, ChorégraphePascal Martin, Banquier Frédéric Pacini, Bio-ingénieur et EnseignantEulalie Oldenhove, Employée dans le secteur socio-culturelPaduwat Henri, pompier pensionnéLens Renaud kinésithérapeuteLéon Servais - PsychologueMoïsette Lambert - massothérapeutePaolo Roselli, Mathématicien, Chercheur universitaireJeantina Haubourdin, infirmière Hervé Pierart architecteDominique Nootens, biologiste, enseignanteChristie LEROY, employée et citoyenne Benoit Hibo , dentisteHalloy Judy Secrétaire médicaleEmilie de Rochelée, citoyenne active Karim Baggili - Musicien compositeur Emilie Marchandise, photographeNathalie Hanot PsychologueVincent Trenteseaux, Pompier/ambulancierIsabelle Fokan, citoyenne Laura Fabrizi, fonctionnaire Institutions Européennes Fabrice Dermience, Photographe et EnseignantValérie Denis, StylisteHalloy Jean-Paul, Retraité Rayet Cécile, infirmièreMarion Chaudré, Citoyenne active en santé et en éducation spécialiséeGaël Fiévez, infirmière, enseignanteBeumer Philippe, Pompier professionnel Céline Bernard, citoyenne.Muriel Damien, historienne de l'artFrançoise Jadoul. Citoyenne active dans la santé environnementaleJeanne Servais, médiatrice culturelle dans le domaine de la musique et des artsAmandine Dooms licenciée en philo et lettres ULB, hypnothérapeute et accompagnement psycho corporelGattegno Régine infirmièreClaudine Stannard, CitoyenneAmélie Adant employée dans l'aide à la jeunesse et l'enseignementMarie-Pascale Noël, Professeure et chercheuse en sciences humainesDamienne Martin, SociologueIngrid Calande, psychomotricienneJulie Geluyckens, enseignanteInes Kint, Médecine fonctionnelleGwendolynn Nijskens, Hôtesse de l'airDenis Meurée MusicienCéline Crepin, kinésiologueEva Régibeau, enseignanteKarène Molveaux psychomotricienneCaroline Lambotte EnseignanteROLAND Valentine - EtudianteEmmanuel Donnet, citoyen actif dans la santé mentale et la cultureJérémie Vanhaverbeke, CitoyenDominique Bauthier, traductrice et historienne de l'artPascale Haddad, psychologue Yves SCHENKEL, massothérapeute et praticien énergétiqueChristiane Mispelaere sage-femme retraitéechristiane.mispelaere@proximus.beBernadette Bouckaert, CitoyenneLisa Mellouki Therapeute psycho-corporel et enseignantePauline Dujardin, travail social communautaireNathalie Van de Capelle, Bio-ingénieurLaurent de Le Hoye. InformaticienDrugmand Hermine, sage femme retraitéeIsabelle Delattre, EnseignanteChisholm Jennifer, Médecin généralisteLuc Sohy, Gérant de PMEPauline Lesire - herboriste tisanièreGuillaume Culot - maraîcherPatricia Viérin, PsychologueMarc Pécheny, CitoyenCatherine Lepoutre, éducatrice dans un centre d'hébergement pour personnes handicapéesEveline Cumps, CitoyenneWatris Marie Claude psychologueJuliette Antoine, animatrice en éducation relative à l'environnementAntoine Guérin, professeur en enseignement spécialiséSandrine Barbeaux, Consultante artistique indépendantePierre Laurent, Analyste programmeurCaroline de la Serna, Musicienne et entrepreneuseCaroline Pinta, psychologueAriane Vermeylen - Bioingénieur enseignanteOlivier Coyette - EconomisteDidier Dumonceau, Politologue et Thérapeute psychocorporelMélodie Moureau, Art thérapeute et professeure de musiqueJulie Mesmin, assistante socialeRaphaël Depret, indépendant dans les énergies renouvelables Mureau Marie-Dominique, médecinVanessa Genicot, Conseiller en accompagnement professionnelLise Barbeaux, Consultante, gérante d'entrepriseClaire FOGUENNE - maraîchèreAlain Lemaître, BoulangerTielemans sabine.. Aide ménagèreProhaczka Agnès, ostéopathe Proto Angelo, thérapeuteLouise Poesmans, Psychothérapeute pluridisciplinaireMinh BUI, citoyenneHalloy Quentin artiste musicienJuliette Colmant artiste danseuseSilkens Ama, AnimatriceMarie Dubois, psychopédagogue et formatriceFabienne Vandenborre, Bio-ingénieurMarie Benoit citoyenneLuc Vekens, CitoyenPhilippe Lecrenier, journaliste et musicienStéphane KAUFELER, employé dans le domaine culturelClaude Declercq, CitoyenJacqueline DE GRAVE, CitoyenneMarie-Aurore Labonte, Avocate-Médiatrice Leboeuf Laurent, MeunierCécile Laurent, infirmière mère au foyerAnne PrieelsAlain Maskens, MédecinCaroline Stinglhamber, réflexothérapeuteMorgane Prohaczka , artiste et artisan du spectacleMonique Terken, CitoyenneGoffin Marc citoyenVirginie Van Lierde, Project manager, cofondatrice de Trace ton Cercle.Maryna Baeyens, Citoyenne active dans le domaine de l'éducationEzio GANDIN, citoyenSalomé Dumoulin, NaturopatheMarie-Josée Chombart, CitoyenneLallemand Anne, Membre actif pour Revivance.be Jacqueline André,citoyenne, active dans le don de temps et de présence chaleureuseMyriam Dehard, CitoyenneNathalie Pinson, zythologueEric Reygaerts, CitoyenMarie Lovenberg, CostumièreKozlowski Stéphane, Podologue Ingrid Lesoil, citoyenneLuc Burton ouvrier papetierPaul Burton - citoyenLibion Audrey : Psychologue Clinicienne et SophrologueJulie de Limbourg kinésithérapeute Dr. P. Gengoux MSc Dermatologue, HoméopatheDivina Porlares Juco - entrepreneurSonia Lambricht KinésitherapeuteVéronique Cambier, Juriste et médiatriceOlivier BERNARD, médecin Anne Burton responsable en cuisine de collectivitéMarie ERNOTTE kinésithérapeuteSabrina Di Stefano indépendante H2OThierry Buquet ouvrierFrédérique Wémers , psychomotricienne Jean-François Gava, philosophe et essayiste, enseignant-chercheur (ULB-UMons)Dumont Thierry EnseignantMonique Blondiaux, Conseillère en orientationBernadette Langouche médecin généralisteGéraldine Pignon, CitoyenneMarie Cuylen, EnseignanteHonnay jean, CitoyenCaroline Boucquey, Infirmière Florence Cosme, archéologuejudith reyland, assistante socialeMichèle Pouliart, pharmacienneNadine Ewert employéeInès Trépant, politologueMarc Colin, CadreFrancis Spinoy, CitoyenJouliane Papart, parent militant·e Marie Limet, citoyen actif dans les arts de la scèneKesteloot Benjamin, citoyen papaBernard Legros, essayisteAlain Legros, Acteur-Metteur en scèneTANGHE, Thierry, CitoyenIsabel Diaz, Ex puériclutrice, pensionnéeBrigitte Guillaume juriste et médiatriceCédric De Lievre artistePierre Geron, Chargé d'enseignement, ULiègeThomas Grailet, Musicien Pierre Desmarets mécanicien Jenna Maus assistante sociale Julie D'Hollander, Maman et enseignanteBarbara Vanwyser, PsychologueMoreau André, Directeur CommercialChristine Vanhaeverbeek, Ingénieur civil, thérapeute psycho-corporelle et énergéticienneBénédicte KLINKENBERG, traductrice et enseignanteMarie D'Hollander, étudiante Laurence Peters, citoyenneRoxane Bostandji, CitoyenneVéronique Legrain ergothérapeuteCatherine de Keijzer, citoyenneStéphane Soetaert, dentisteAnne-Charlotte Gillès de Pélichy, Psychologue de l'adolescence Axel Cumps, diplomate retraitéOlivier Melis, Technicien et artiste de cirque Françoise DEMANET assistante sociale (milieu hospitalier)Quentin Gobert - Entrepreneur AgricoleBianca Pereira, psychologue et psychothérapeute Sergio Assaf, Consultant Etienne Huvelle - entrepreneurNathalie MelisIntervenante, psycho-social et animatrice socio-culturelGoublomme Bernard retraité et prêtre orthodoxeLaure Dissaux, vétérinaireMarie-Claire BERTEN, médecin généraliste et sage-femme, mamanMathilde Chomé, psychothérapeuteLaura Charlier, EnseignanteMarie-Pascale Roegiers, kinésithérapeuteCorinne henaut, CitoyenneAlexandre Leurs, PsychothérapeuteDr Nour de San, médecin microbiologiste-immunologueKathleen De Smet, CitoyenneR-M. de Looz, Citoyen.n.eStéphanie le Grelle, stylisteEric Marchal - Directeur/gérant Veronica Reyes, citoyenneDr Benoît Espeel, Interniste- Intensiviste adulte et pédiatrique Sorya Te, CitoyenneJulien Soumillon, Régisseur général, Éclairagiste,Anne Colla, employée dans le secteur culturel et de la transitionGuillaume Léonard, historien & ingénieur de gestion, enseignantFrançoise Ponthier, professeure émérite. Artiste du corps-coeur-âme.Christiane Vandenhove, Assistante sociale à la retraiteRoger Van den hove, PharmacienDr. Pierrette Gengoux MSc, Dermatologue, HoméopatheLutgarde Dumont, CitoyenneAnne-Marie Lallement, Libraire Joëlle Regout, Animatrice théâtre Aline Schoentjes, sage-femmeChantal Ferrière, citoyenneBenoit Nicolay, Anesthesiste-ReanimateurDominique de thier, PsychologueEmmanuelle Meurens : Infirmière Georges Dantine, Architecte d'intérieur Sophie GROSJEAN, Formatrice en Communication NonViolenteArmony Wolters citoyenneErika Vanoverbeke, EnseignantePotteau Soline, Ergothérapeute Sebastian Grudzinski, Entrepreneurs dans le domaine des constructionsJulien Georis, Indépendant secteur du bâtimentNoëlle Fabri, psychologue clinicienneGautier Havelange, ingénieurAnke Herrmann, therapeute ShiatsuMartine d'Oultremont Infirmiere instrumentiste Ophtalmologiste et Chirurgie maxillo faciale et guérisseuseOlivier Gerin - Bio-ingenieurBéatrice André citoyenneAstrid Van Zandycke, psychologue dans l'enseignement spécialisé pour adolescents en refus scolaire anxieux Bénédicte Mottart, danseuse et chorégrapheMarie Surny, Citoyenne Laurence Hamels, traductrice indépendante, enseignanteNadejda Abramova, Employee de l'agence executive à Bruxelles Valentine Parmentier, logopede Marie Wart ErgothérapeuteColine Zimmer artistePol-Marie BOLDO, médecin généraliste Elisabeth Rouyer, psychomotricienneAgnès Tercelin, CitoyenneCéline Letawe, enseignante-chercheuseStéphanie Mincé, CitoyenneMarie-Hélène, assistante sociale Anne De Spiegelaere , citoyenneMarie-Hélène Hanin, facilitatrice dans le secteur du non-marchandIsabelle Peffer infirmièreAline Dehasse, chargée de projet dans une association environnementalePatricia Wastrat, grand-mère, médiatrice et thérapeute systémicienne retraitéeMarie-Christine Lange, CitoyenneThierry DAVIN, InformaticienVanessa Wittvrouw, sage-femmeMorgan Mohr, Indépendant dans le secteur du bâtiment et de l'audiovisuelFrancine MONJOIE, retraitée de l'enseignement Swann Mahieu, Prof d'arts Virginie Protin, Assistante socialeChantal Van Pevenage, coach en jardins/potagers nourriciersCaroline Jacob , ostéopathe Dominique Janthial, prêtreSébastien Bauwens, bioingenieurWart Po, CitoyenLacroix Myriam, Aide comptablePoncelet Marc agriculteurPhilippe de Pierpont, enseignantIsabelle TRESINIE, citoyenne active dans la construction d'un monde plus humainFrancis Pinet, fonctionnaire SPW retraitéAdeline van der Schelden éducatriceJulien Perrez (ULiège)Loupe Carole, institutrice maternelleAveline Crespeigne, Master en philosophie et institutrice primaire.Claire Buffet, citoyenne active dans les pratiques de chant collectif Chantal Frère, citoyenneJean-Paul Minet, Ingénieur physicienIsabelle Philippon, journaliste, formatrice et coachSophie Hautus infirmièreBenjamin Jablonka secrétaireCécile Keyaerts, citoyenne active dans le domaine social (petite enfance)Mautone Bruno, ChimisteJean-Marc Vervoort cinéasteElena, citoyenneMichel Techy cinéaste Borlée Hélène massothérapeuteAntonin Bareau, EnseignantJean-Luc GUILMOTBio-ingénieur & MBAVéronique Francaux infirmière enseignanteTANGHE, Thierry, CitoyenDanielle Tempels, infirmière retraitéeMarie-Christine Philippon, CitoyenneGeneviève Philippon, CitoyenneFanny Evrard, EducatriceSimon Deltour, éducateur en pédopsychiatrie Xavier Roegiers, Chercheur en sciences de l'éducationIsabelle Van Guyse assistante socialeMarie Levaux, photographeAnne Tassoul , ergotherapeuteDanielle Ferrière, juristeAlain Laforêt, CitoyenClarys Odile, Citoyenne Lionel Hurdebise, Ingénieur de Gestion, Maître-Assistant en économie à la Haute École de la Ville de LiègeColine De Vleeschouwer, kinésithérapeute psychocorporelle et travailleuse sociale Thérèse Fripiat, sage-femmeEtienne Pierson, CitoyenMélanie Dedobbeleer citoyenne activeSuzanne Pasti, enseignanteFouad Lahssaini, psychologueChristiane Baudart, enseignante Valérie Moeneclaey - Master en Philosophie - Métiers d'art et d'écritureHélène Doutrewé, enseignanteMarie Moeneclaey, agente administrativeJacques Dusart, fonctionnaireMichel Weber, philosophe et thérapeuteLaurence Vandeputte, Chargée de projet en Éducation Permanente Colette Bériot, citoyenne active dans la défense de l'environnement et de la justice socialeNicolas Roubaud, secteur associatif, directeur d'association active en formation et santé mentaleRobert Scarpa, formateurThomas Warnier, instituteur primaireClaire Crosset, enseignantePierre Bragard, enseignantJori van der Heijden, Coordinatrice commerciale et citoyenne active dans un projet d'agriculture urbaineAnne Rousseau Infirmière, Nutrithérapeute Jonathan De Neck - musicien, compositeurThierry Verhasselt, chargé de mission en énergie et thérapeuteMarianne BASTOGNE, logopède, écrivaineCatherine Minot, enseignanteValérie Benoît, institutrice primaireCaroline Michiels Adams, grand mère (bien active)Richard Adams, CitoyenFrançoise Verleye, retraitée et enseignantemarie martin, psychomotricienneEvelyn Groynne, Musicienne.Oldenhove Hubert, IngénieurMoreau Dominique agricultriceAnne Derixhon, employéeAnne-Michèle Dumont, psychologueDavid Doat, philosophe et éthicien, professeur d'universitéViolaine Morelle, CitoyenneNelly Chapelle, psychothérapeuteMireille Moureau : coordinatrice et médiatrice culturelleAnne Buxant, bio-ingénieur et praticienne shiatsuMartin Georges citoyen Thiry Anne citoyenne Delphine Dive, enseignanteNadia Heremans, CitoyenneMarie Paule Dethy, Kinésithérapeute indépendanteAnne Beeken, CitoyenneDominique Delrot, Psychopraticienne Intégrative, PsychoSomatothérapeute, Sexologue Clinicienne, SomaÉnergéticienneMichèle Bassem, Citoyenne inquiète pour la démocratie Stéphanie Morsomme, enseignanteLila de Krahe, citoyenne active dans le vélo Citoyenne active dans les questions d'environnement Anne Vandernoot, CitoyenneCharlotte Lemaitre- Enseignante de yoga Denis Orloff Musicien Martine Hennuy , psychologue clinicienne ,consultante et formatrice Nuyens Xavier, ingénieur Industriel en agronomie et fonctionnaireBernadette Belche, Soignante et citoyenneMaxime Denis et je suis enseignant de géographieVincent Laborderie, PolitologueYves-Marie Étienne, Economiste, citoyen actif dans le secteur médico-socialSofie vandewoestijne, citoyenne de la terreMélanie Delhaye, psychologue et chef de projet dans un service public.Raphaël Vanden Bossche, EnseignantRégine Jacoby , institutrice maternelle Jacques Dusart, fonctionnaireMarie Gallardo, CitoyenneMarie Béatrice Carlier, Dr en Applications pharmaceutiques, Formatrice Jean-Luc Roux, sociologueCathérine Schollaert, formatrice et médiatrice en CNV thérapeutique de coupleDubray Danielle, Citoyenne Ellen Skylitsis, active dans le domaine de la Santé MentaleThierry Brouwer, Conseiller à la transition Numériquecolette vilain, citoyenne Christine DELGINIESSE citoyenne Yves Delattre, "citoyen acteur" Pierre MORELLE, CitoyenAline De Broux Logopède Marie-Ange Hunt Assistante sociale et enseignante en Haute Ecole Etienne Tilmant, Citoyen Leo Gillessen, citoyen vivant et poèteBrigitte Laurent - citoyenne active dans le culturelFarid Berrahal, CitoyenAnne-France LAURENT, DentisteElisa K. CitoyenneBarrillon, Estelle, citoyenneFrédéric Dumont, dentisteEléonore de Romrée, licenciée en philosophie et enseignante. Albert MOXHET, écrivainEmmanuelle Nicot, RéalisatriceOswald Schröder, JournalisteSéverine Verscheure- chargée de projet en promotion de la santéAgnès Tihon, Assistante sociale Patrícia Staar, CitoyenneAnne Ballieux, citoyenne Stéphanie Boutilleux, enseignanteThierry OLIVER EntrepreneurSandra Rondeau ex travailleuse culturelleAmélie Meurens, citoyenne et thérapeuteHervé Couplet, gérantEvelyne Henry de Frahan, CitoyenneBaptiste Vaes et je suis musicien, enseignant.Baptiste Vaes et je suis musicien, enseignant.Baptiste Vaes, musicien, enseignant.Vanderstappen Eric , citoyenJeannine Gerkens, CitoyenneMarchal Sylvie, PharmacienNathalie Vandernoot, DentisteJean-Philippe Gerkens, Sociologue, entrepreneur.Zoé Salmon, Architecte de jardinsBoulet Véronique, CitoyenneFabrice George, artisan du présentBernard Lukas, psychologueDanièle Danou, CitoyenneIsabelle Goblet , ancienne infirmièreMorgane Van der Belen, enseignante et danseuseJean Luc Perot, CitoyenMarie-Noëlle Tilman - EnseignanteEvelyne Delbrouck, psychopédagogue retraitéeGeneviève Boulet, CitoyenneBrigitte Dooms, CitoyenneAnne-Mieke Haazen, Professeur de danseFrançoise Brassinne, consultante en gestion mentaleAnne Désirotte, enseignante HEC Liège, ULiègeBernard Boulet, Citoyen Marilene et Charles Lodomez,Tourisme et musiqueGwendoline dhuart, employé dans le secteur culturel Anne Smeets citoyenne activeEstelle Bieswal, citoyenne active dans le bien-être et la pédagogieIsabelle Lebon, CitoyenneSophie Mathot psychothérapeuteCharles De Wulf, Ingénieur Agronome, citoyen éveilléLaurence Lavrauw, juriste, citoyenne éveillée Zaqia driss, CitoyenGéraldine Redouté, institutrice primaire et directrice d'écoleÉmilie nguyen citoyenneAnne-lise Martin, CitoyenneAnne Wattiez Infirmière - Formatrice -ThérapeuteEmmanuelle Scariot, enseignante Jacques SPIES, Ingénieur, conseiller santé et professeur de yogaBirgit Hald, Professeur de yogaNathalie Ammann, Professeur de piano Laetitia Paternostre, Professeur HE et psychologueOsinski Nathalie, Citoyenne Gregory Dallemagne, Photographe & AnthropologueMarie Fripiat formatrice et musicienneCatherine Carp, professeur de musiqueMelanie Delva-médiatrice culturelleBenoît Ducène, traducteur et musicienStéphanie Wouters, employéeEvrard Vincent infirmier Pierre Paulus, superviseur de chantiersSoreille Carine - administrateur déléguéPirard Mady HerboristeGéraldine Claisse, photographe et art-therapeute Florence Guiot, féministe et gestionnaire de projetPhilippe de Menten, CitoyenMichèle de Munter :Représentante en matériel médical Hervé Dubois, CitoyenPhilippe Hansroul, Ostéopathe Maryline Rezette, Coach ( equi-coach)/praticienne de santé en psychonomie/ thérapeutePhilippe Defrenne entrepreneur de jardin-paysagiste Laura Flament, architecte Julien Van den Berghe, Pilote de ligneAnne Chardome, Coach Santé Spies Martine, CitoyenneGuillaume de Foy, avocat et père de famille Luc André Defrenne - Ingénieur et CitoyenVéronique Lucas ArtisteLouise Abraham, logopèdeBernard Wathelet, chef de projetsCatinus Anne Céline indépendante Karima Soufi, Déléguée Pharmaceutique Delphine Deneyer van craenenbroek, Logopède George CARP, IndépendantJessica Hannon EnseignanteMichèle Zeidler, PsychologueCéline Angelici architecte Laurence Colas CitoyenneMaxime Piron, éducateur spécialiséCécile Hankenne, CitoyenneMarc Bott, CitoyenLaurence Dantoing, infirmière Marjorie Piret, professeur langues modernesMichèle Lateur, CitoyenneLaforge Pascal, CitoyenDanielle Deltour CitoyenneCarole Verhaeghe, Animatrice dans l'éducation relative à l'environnementGwendoline De Wolffs, CitoyenneDominique josson " meneuse" en attelageFrederique Prohaczka artisteChantal Jacquerye - médecin conseilVirginie Honoré, CouturiereJenifer Devresse, journalistechris delville artistemaryse Gatellier InfirmièreAkira Zambrano, citoyenneAnne-Esther Henao - Historienne de l'artJosé Oscar Bingoni / entrepreneurThomas Dawance, citoyen actif dans la recherche scientifiqueChristel Scariot PsychologueLaure DEBUCQUOIS - médecin généralisteMartin Firket, Comédien - animateurPatrick Straetmans, CitoyenV. Defoin, IndépendantNagant Claire kinésithérapeuteDiane Broman, artiste de la scèneChristian La Grange, CitoyenSonja geys, citoyenneMuriel Lapierre, infirmièreJustine Crélot, CitoyenneRoxane Leman Assistante socialeFrançoise Bastin, psychomotricienne en SSMMyriam Krings thérapeute énergéticienneCharlotte Istasse, animatrice artistique et chargée de projet en soutien aux famillesSamuelle Dupuis, psychologue et thérapeute du développement en santé mentaleSophie GIRTEN, psychomotricienneAdrien De Reusme, éducateur spécialiséDorothée Baveye Psychologue clinicienneKarine DEVOS, Assistante socialeVirginie Bertimes; assistante sociale et agricultriceMaryvonne Duray, enseignanteMarie Cabanac recherche en Permacouture Ysaline de Foy, avocateNathalie Lenoir, citoyenne Louise SIMON, Chargée de projets dans le secteur culturelSøren Stecher-Rasmussen, Consultant dans la coopération au développementMalvina Buonocore, Citoyenne active dans l'enseignementMichael Gommers, Ingenieur de transport et economisteMyriame Krings, CitoyenneLoic Tanghe, ingénieurAnnick Honorez, Enseignante en Haute Ecole Emmanuelle Sabourin, enseignante et thérapeute corporelleGaëlle Van de Moortele-psychologueColette Braham, CitoyenneClaire Van Hove - chargée de missionDominique De Broux - agriculteur Marie-Sygne BILLEN, Psychologue Psychothérapeute analytique (ULB)Catherine Pollet, enseignante Johanna Lauvergne - AnimatriceJean-Sébastien Frenoy : citoyen Anne-Marie Plaisant, CitoyenneBernard VIVIER, Consultant OMRHCindy Aguado, travailleuse dans le secteur socio-culturelSofie vanbelle, CitoyenneDalle Mese Laura, enseignanteClémence de Hemptinne - accueillante en MMMarie Brouwer, citoyenne travaillant dans le service publicguilaine de Pas - thérapeute Helene Collin, Comédienne et RéalisatriceCaroline Boulet, architecteMaurice Molitor, AGENT LOGISTIQUE Patricia Saussez - chef de choeur et assistante de projetFabienne Jacquemin, assistante socialeCaroline Busck-Nielsen, Citoyenne indépendante paramédicaleALLEN MARIE LOUISE, Médecin généralisteCharlotte Fries, employéeMarie Muyard, Sculpteure Anne-Sophie Istasse EnseignanteChristine Reniers comportementaliste indépendanteThierry Roelandts, indépendantChristophe Roelandts électro-mécanicienMarie-Josée Olemans, Citoyenne Merel verwimp : artisane, marionnettiste, éducatrice Virginia Petranto, Employée dans le secteur socio-culturelUne Citoyenne active dans le maraîchage biologique Alexia Vandenbroucke, médecin de famille Phil Abraham, jazzman, professeur au Conservatoire Royal de BruxellesMonique Marchand, citoyenne responsable Lut Bouchier, citoyenneLaura Chaumont, citoyenne active dans la prévention des violences basées sur le genre Lucas De Smedt, entrepreneurDamien Magnette, MusicienLara Erlbaum, comédienneMichel Thiry, Maitre-Assistant en HistoireClaire Demey, Formatrice à Bruxelles formationYannis Govaerts, Etudiant Linda Tebache, Gynécologue Vanja d'Alcantara, réalisatriceClaude DORTU, Citoyen Denise DEBROUX, citoyenne active dans collectifs et aide réfugiés et femmes vulnérablesKatia Simonis, économiste et mère de famille nombreuseAgnes Jacquemin, StylisteMarie Van Oost Fabienne Moreau, maman, citoyenne et employéeDebève Peggy, CitoyenneBernadette Leemans, écoconseillèreMichel Vanden Bossche - Interim Manager IndépendantValérie Linard, infirmière pédiatriqueJean Lahoussé, InfirmierLaetitia Cuvelier, animatrice socio-culturelle dans les écolesArnaud Hockers, formateur CISPPaul-André LegrandGestionnaire financier à la retraiteSophie DallemagneThérapeute de couple, famille et équipe Pauline CLAES, chanteuseNicolas MERCIER, chargé de projet dans l'associatifMarc Spies, CitoyenAnne Bindels-Goethals - infirmièreMahy josiane agricultriceJean-Michel Cuvelier, Argentologue Amandine Massart, déléguée pharmaceutiqueCorentin Honorez, enseignant en Histoire Virginie Pierreux, coordinatrice de projetsCharlier luc, Citoyen Aurore Legrand, Quality, Risk and Compliance Specialist + Data Protection Officer chez Zorgi (Xperthis)Anaïs Timmermans - citoyenne active dans le secteur de l'enfanceAmélie VIVIER, Psychologue-Consultante RHRoxane Malu - artiste peintreGuissard Françoise EnseignanteDenis Flandre, Professeur, ingénieurDaniel FAVRE, CitoyenMyriam Kunz BibliothécaireIgor Rauwers MenuisierFrederika Boevé, psychologue, administratrice/gérante de SRLMarielle Salpetier, Art-thérapeute Julie jammart, Stagiaire ComptabilitéAlexandre Dachet, psychologue, psychothérapeute, chercheurCorinne Vuylsteke, Citoyenne Marie-Thérèse Henrard, citoyennePatricia MALEVEZ, indépendanteArcangelo Petranto' citoyenJacqueline Maertens citoyenne Anne Mestag en transition professionnelle Van de Moortel Kaat, therapeuteVirginie Baudson, animatrice socio-culturelleAlin Gherman, traducteur-interprèteGuillaume Van Parys, artiste Julien Dupuis, psychologueFlorence Cosse, Architecte d intérieureNathalie Kreula Art thérapeute Formatrice pour adultes Isabelle Dorchain enseignante en Haute EcoleLàszló Mechler conseiller en orientation professionnelleClaire Henrion kinésithérapeute pédiatriqueDidier Piron, citoyen actif dans l'accompagnement des personnesLuc dewandre, moine benedictin et conscient de l'enjeuAline Piron, comédiennePaloma Sagaradzé, Prof de français Langue étrangèreAnne Liebhaberg, citoyenne active dans les arts plastiquesElodie Garcin, travailleuse en maison médicaleJoel Bertrand, ingénieur à la retraiteStéphanie Demeestère, formatrice en Français Langue Étrangère Judith Vaes, praticienne Shiatsu et animatrice Estelle Martin, Citoyenne active dans le socio-culturelMarie Vaes, pharmacienneBernd Kleinheisterkamp , ébénisteMarquet Solange, citoyenneNicolas Lambein, CitoyenFlavia Petranto, citoyenne Jonathan Demeester, Entrepreneur; plafonneur écologique, murailler en pierre sèche, formateur et énergéticien massothérapeute Gilles Kremer : Bioingénieur, musicienJean Barbette, CitoyenGisèle Bertrand, CitoyenneDe Myttenaere Céline, CitoyenneThérèse van Eyll, CitoyenneLuc Woitrin, citoyenJeronimo Ponce, menuisierChloé Hublet, juristeJohn Petit, Croix-Rouge de BelgiqueJulie Vandecruys, psychologue James Berriche, agent d'étude dans le secteur de la télécommunicationFabian Coomans, musicienPierre-Yves Rugemer, citoyen actif dans l'éducation et la transitionMarie-Noëlle Gapin en formation d'école de Biodanza Gérald de Woot de Trixhe - Manager de Transition et Coach de TransformationGil Monseur, Psychologue clinicien Margaux Guichard, Animatrice socioculturelle.Guillaume Mincé, Citoyen actif dans l'humain et l'agriculture Philippe Michaux, CitoyenAnne Wezel, accueillante en maison médicaleAntonio da Conceiçao, médiateur Garant Nadine, directrice retraitée des services publics et citoyenne activeJoëlle Van Hee, enseignante et auteureClelia Petrantò, danseuse et anthropologueAurélie Boosten, EnseignanteJustine Drabs maraîchèreNathalie Lola Wuillaume, artiste peintre et art-thérapeute Françoise, Institutrice PrimaireAurélie Boosten, EnseignanteLore Van de Velde, CitoyenneStéphanie Deblon - fonctionnaireFanny Hellebaut, Ingénieur de la transition énergétiqueMathieu Danero, coordinateur pédagogique chez Lire et Ecrire BruxellesAnne Martin, cheffe cuisinière passionnée en bio-végétarienVincent Delvoye, formateur en éducation permanenteChristine Bogaert, asbl Planète Projets Zoé Derleyn, CitoyennePaul Verstraeten, psychotherapeuteMarc Demillequand, Chargé de cours en Enseignement Supérieur - Sciences biomédicalesFontenoy Damien, Enseignant et formateur en éducation-physiqueMartine Henao, CitoyenneGERARD André, CitoyenClaudine Van Remoortere, administratrice de l'asbl Un enfant Un arbre Muriel Claeys et Fabrice George, thérapeutesRaphy Rafaël - Artiste- chanteur - pédagogueDavid Alsembach, employé polyvalent à la Croix-RougeDominique Masy, Directeur en Haute Ecole à la retraiteValérie-Anne Lahaye, Luthière Céline Masy sage femme indépendante et enseignanteBrigitte Vanderlinden, Citoyenne Marie-Claude Cassiers, psychologue, enseignante.Gauthier Thiebaut, EducateurDorothée Gillon, PsychologueAnne Bauwens, directrice de Science Infuse