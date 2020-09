Un ou plusieurs ministres extérieurs au monde politique dans le gouvernement Vivaldi: "Ce sera une bombe"

Les différents partis qui seront associés dans le prochain gouvernement fédéral (familles socialiste, libérale, écologiste et le CD&V) se sont répartis les compétences et portefeuilles du futur exécutif. On ne connait en revanche pas encore les noms de ceux/celles qui seront chargé(e)s de les gérer.

© belga