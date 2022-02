Votre facture d'électricité et de gaz ne cesse de gonfler. Le Vif répondait à vos questions. Parmi celles-ci, la question des simulateurs sur les sites des fournisseurs.

Baisse de la TVA, chèque énergie... : des mesures de soutien ont été décidées pour alléger la facture d'électricité des ménages. Que dois-je faire pour les obtenir? Quel contrat choisir pour avoir le meilleur tarif ?

Julie Frère et Stéphane Dochy de Test-Achats ont répondu à vos questions sur le site du Vif ce jeudi. Parmi vos questions, les achats groupés d'énergie.

Question de Maxine: "Bonjour. J'avais un contrat fixe pour le gaz et l'électricité à Bruxelles qui est arrivé à échéance fin janvier. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que mon producteur d'énergie actuel (Engie) ne me proposait plus aucune possibilité d'avoir un contrat fixe. Les seules offres à ma disposition étaient des contrats variables. J'ai donc tenté ma chance sur le site web de Lampiris où là aussi uniquement des contrats variables étaient disponibles. Les fournisseurs d'énergie ont-ils le droit de ne plus proposer de contrats fixes ?"

C'est vrai que beaucoup de contrats fixes ont disparu du marché, et il n'y a pas d'obligation pour un fournisseur d'en proposer. De nombreux consommateurs ont donc vu leur contrat fixe renouvelé en contrat variable. A Bruxelles, il existe cependant encore quelques contrats à prix fixe, comme chez TotalEnergies (ex Lampiris), par exemple. Engie semble reproposer des tarifs fixes sur son site, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site. Vous pouvez effectuer une comparaison sur base de votre consommation exacte sur le module de Test-Achats. N'hésitez pas à appeler votre fournisseur parce que tous leurs contrats ne sont pas toujours montrés sur leur site internet, ils n'en font plus la publicité.

