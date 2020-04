La fuite du rapport continue à faire des vagues à la veille du Conseil national de sécurité. Les experts devenus des superstars médiatiques commencent à agacer certains politiques.

La fuite du rapport des experts chargés de préparer le déconfinement progressif de la Belgique est devenu un sujet en soit. Ce jeudi matin, à la veille d'un Conseil national de sécurité sous haute tension, la presse flamande laisse entendre que la fuite viendrait de milieux francophones soucieux de miner certaines décisions. D'autres ripostent que la sortie dans un quotidien francophone, Le Soir, vise précisément à brouiller les pistes. A qui profite le crime, en effet ? Sans doute davantage à ceux qui veulent imposer un fait accompli et forcer la reprise des activités. Les pressions se multiplient d'ailleurs pour la reprise plus générale des commerces ou partielle de l'Horeca.

Je vois qu’en Flandre, on estime que la fuite d’hier du pré-rapport #gees dans #LeSoir vient d’un Francophone. Ah bon ? Si j’étais flamand et que j’avais eu la bêtise d’organiser une fuite, j’aurais assurément contacté un quotidien francophone pour brouiller les pistes #COVID19 — Christophe Deborsu 🖐 (@ChDeborsu) April 23, 2020

Une troisième thèse consiste à dire qu'il s'agirait d'un ballon d'essai politique. Echaudées par le raz-de-marée de réactions négatives au sujet des visites dans les maisons de repos, à l'issue du dernier Conseil national de sécurité, certains resposnables voudraient tester les réactions afin d'éviter pareille mésaventure. Enfin, tant dans les cercles politiques que chez certains experts comme Marc Van Ranst, on dénonce une fuite irresponsable qui mettrait des vies en danger en provoquant un relâchement trop rapide des mesures.

Une source politique haut placée nous confie sa conviction, qui reflète la tension croissante entre experts et homme politiques: "Nous sommes quand même dans un monde de dingues, souligne cette source. Je suis persuadé que ce sont les experts qui ont fuité pour essayer de nous corseter. Tout cela est devenu une bagarre."

Les politiques commenceraient à s'agacer de la place prise par des experts devenus des "stars médiatiques intouchables" alors que ces mêmes politiques subissent toutes les critiques. Les attitudes très politiques de certains de ces experts rajoutent un élément d'irritation. Les commentaires incessants de Marc Van Ranst contre la N-VA et la droite, notamment, sont montrés du doigt. Mais d'autres experts, en apparence moins 'engagés', seraient eux aussi actifs en coulisses pour profiter de leur notoriété subite, dit-on.

Cette fuite "force les politiques à assumer leurs responsabilités et pas à se cacher derrière des experts qui, comme tous les citoyens, ne sont jamais neutres non plus", commente un internaute. La N-VA, d'ailleurs, insiste régulièrement sur la nécessité pour les politiques de reprendre l'ascendant à l'heure d'un déconfinement qu'elle appelle de ses voeux pour relancer l'économie. Ce sera tout l'enjeu du Conseil national de sécurité, ce vendredi: concilier relance économique et prudence sanitaire. Un sujet, on l'a écrit en début de semaine, qui pourrait mener à un déconfinement à deux vitesses.

Pas sûr. Ça force les politiques à assumer leurs responsabilités et pas à se cacher derrière des experts qui, comme tous les citoyens, ne sont jamais neutres non plus. — Xavier K (@XKoener) April 23, 2020

Le débat sur les relations tendues entre experts et politiques est aussi un débat de fond comme en témoignent les cartes blanches publiées par levif.be. "Ce n'est pas aux scientifiques de plier leurs conclusions aux besoins des politiques", écrivait une docteur en biotechnologie, mercredi. "Devant l'inconnu, la science et la politique doivent se parler", lui répond ce jeudi matin un docteur en philosophie des sciences.

L'heure des experts, face à cette crise sans précédent, n'est pas toujours une science exacte.

La fuite du rapport des experts chargés de préparer le déconfinement progressif de la Belgique est devenu un sujet en soit. Ce jeudi matin, à la veille d'un Conseil national de sécurité sous haute tension, la presse flamande laisse entendre que la fuite viendrait de milieux francophones soucieux de miner certaines décisions. D'autres ripostent que la sortie dans un quotidien francophone, Le Soir, vise précisément à brouiller les pistes. A qui profite le crime, en effet ? Sans doute davantage à ceux qui veulent imposer un fait accompli et forcer la reprise des activités. Les pressions se multiplient d'ailleurs pour la reprise plus générale des commerces ou partielle de l'Horeca.Une troisième thèse consiste à dire qu'il s'agirait d'un ballon d'essai politique. Echaudées par le raz-de-marée de réactions négatives au sujet des visites dans les maisons de repos, à l'issue du dernier Conseil national de sécurité, certains resposnables voudraient tester les réactions afin d'éviter pareille mésaventure. Enfin, tant dans les cercles politiques que chez certains experts comme Marc Van Ranst, on dénonce une fuite irresponsable qui mettrait des vies en danger en provoquant un relâchement trop rapide des mesures.Une source politique haut placée nous confie sa conviction, qui reflète la tension croissante entre experts et homme politiques: "Nous sommes quand même dans un monde de dingues, souligne cette source. Je suis persuadé que ce sont les experts qui ont fuité pour essayer de nous corseter. Tout cela est devenu une bagarre." Les politiques commenceraient à s'agacer de la place prise par des experts devenus des "stars médiatiques intouchables" alors que ces mêmes politiques subissent toutes les critiques. Les attitudes très politiques de certains de ces experts rajoutent un élément d'irritation. Les commentaires incessants de Marc Van Ranst contre la N-VA et la droite, notamment, sont montrés du doigt. Mais d'autres experts, en apparence moins 'engagés', seraient eux aussi actifs en coulisses pour profiter de leur notoriété subite, dit-on.Cette fuite "force les politiques à assumer leurs responsabilités et pas à se cacher derrière des experts qui, comme tous les citoyens, ne sont jamais neutres non plus", commente un internaute. La N-VA, d'ailleurs, insiste régulièrement sur la nécessité pour les politiques de reprendre l'ascendant à l'heure d'un déconfinement qu'elle appelle de ses voeux pour relancer l'économie. Ce sera tout l'enjeu du Conseil national de sécurité, ce vendredi: concilier relance économique et prudence sanitaire. Un sujet, on l'a écrit en début de semaine, qui pourrait mener à un déconfinement à deux vitesses.Le débat sur les relations tendues entre experts et politiques est aussi un débat de fond comme en témoignent les cartes blanches publiées par levif.be. "Ce n'est pas aux scientifiques de plier leurs conclusions aux besoins des politiques", écrivait une docteur en biotechnologie, mercredi. "Devant l'inconnu, la science et la politique doivent se parler", lui répond ce jeudi matin un docteur en philosophie des sciences.L'heure des experts, face à cette crise sans précédent, n'est pas toujours une science exacte.