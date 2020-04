Ce mercredi, le quotidien Le Soir publie une version provisoire des détails relatifs aux recommandations formulées par les experts chargés de préparer la sortie du confinement. Une fuite que déplorent la Première ministre Sophie Wilmès et le virologue Marc Van Ranst.

Pour Marc Van Ranst, la personne à l'origine de cette fuite adopte un comportement répréhensible et presque criminel. "Elle met des vies humaines en jeu"

Qui aurait intérêt selon vous à fuiter ce document?

Marc Van Ranst : Je ne sais pas, mais c'est déplorable. Il y a tant de gens qui travaillent durement, il y a tous ceux qui respectent les mesures, et puis les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Celui qui a fait ça se moque de toute la population.

Vous avez déclaré au quotidien De Morgen que la personne à l'origine de cette fuite met des vies humaines en jeu. Que voulez-vous dire par là ?

Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si certaines mesures sont assouplies, il faut que cela se fasse dans la plus grande prudence. La communication joue un rôle très important. S'il y a des versions provisoires de notre note qui circulent quelques jours à l'avance, ça perturbe encore plus le travail. C'est alors très difficile de régler ces questions sereinement. Les éléments repris dans la version provisoire, et qui ne le seront peut-être pas dans la version définitive, créent des attentes. De plus, ce genre de fuite crée une méfiance généralisée à l'égard de la politique et des experts, ce qui peut être dangereux.

Le succès d'une telle opération dépend de la motivation de la population à faire des sacrifices personnels, qui sont durs et difficiles, et qui ne lui ont encore jamais été demandés. Il faut essayer de faire cela de manière sereine et jusqu'ici nous avons réussi.

Pensez-vous que cette fuite aura une influence sur la sortie de crise ?

Mais non, il n'y aura pas d'influence. Je n'ai aucun problème à ce que ce document soit publié. Tout le monde peut consulter ces documents. Mais une fois qu'il est finalisé, évidemment. Il y a un certain nombre d'éléments que je déplore. Premièrement la fuite, et deuxièmement, que l'on considère que cette version provisoire soit une information à publier. Quelque part, je comprends la démarche, mais pourquoi ne réfléchit-on pas au bien commun ? Quelqu'un doit sérieusement avoir honte.

