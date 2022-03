Extension et renforcement du bonus à l'emploi, nouvelle hausse de salaire de 2% pour les fonctionnaires, taxe sur l'embarquement, ... Voici tout ce que change ce premier avril.

Extension et renforcement du bonus à l'emploi

Le mini-taxshift auquel le gouvernement fédéral est parvenu début février comprenait également une prolongation et un renforcement du bonus à l'emploi à partir du 1er avril. Celui-ci consiste en une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les travailleurs. Le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke, dit vouloir ainsi "récompenser davantage" ceux qui travaillent. L'avantage se concentre sur les salaires les plus bas: plus celui-ci est bas, plus le bénéfice du bonus à l'emploi est élevé. La limite supérieure d'éligibilité à ce bonus a été élargie. Désormais, les personnes qui gagnent jusqu'à 2.848 euros bruts par mois peuvent également en profiter, alors que la limite maximale était auparavant de 2.772 euros. Concrètement, cette extension signifie que les travailleurs dont le salaire brut est de 2.775 euros, qui jusqu'à récemment ne remplissaient pas les conditions requises, recevront une augmentation nette de 170 euros sur une base annuelle. Le bonus est en outre renforcé, ce qui augmentera d'au moins 160 euros le revenu annuel des travailleurs à temps plein dont le salaire mensuel brut est compris entre 1.800 et 2.750 euros. Le pic atteint même 284 euros, pour une personne ayant un salaire mensuel brut de 1.850 euros. La coalition Vivaldi a investi 100 millions d'euros supplémentaires dans ce bonus. "Avec cette adaptation, nous augmentons le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent et davantage de personnes pourront bénéficier du bonus à l'emploi et à avoir plus d'argent net à la fin du mois", s'est félicité dimanche le ministre Vandenbroucke. Cette mesure s'ajoute à l'adaptation du salaire minimum qui entre également en vigueur ce 1er avril: il sera désormais de 1.806,16 euros bruts par mois. Un montant supplémentaire de 35 euros bruts sera encore ajouté en avril 2024 et 2026. Une quatrième hausse du salaire minimum est possible en avril 2028.

Nouvelle hausse de salaire de 2% pour les fonctionnaires

Les salaires du secteur public augmenteront de 2% en avril en raison du dépassement de l'indice pivot en février. Le mois suivant ce dépassement, les allocations et les pensions sont indexées de 2% afin de les adapter au coût de la vie. Les salaires des fonctionnaires suivent un mois plus tard. C'est la deuxième fois cette année que les salaires des fonctionnaires sont indexés. Cela s'était également produit en février après le dépassement de l'indice pivot en décembre. Selon le Bureau du plan, un troisième dépassement de l'indice pivot est possible cette année. Ces dépassements fréquents sont liés à une inflation importante. Elle a atteint 8,04 % en février, son niveau le plus élevé depuis mars 1983, tirée par les prix élevés des produits énergétiques.

La taxe sur l'embarquement entrera en vigueur

La taxe sur l'embarquement dans un avion entrera en vigueur le 1er avril. Elle vise à encourager les alternatives comme le train, par exemple, en lieu et place des vols "sauts de puce". Cette taxe, qui concerne tous les aéroports du pays, sera de 10 euros pour un passager dont la destination n'est pas située à plus de 500 km à vol d'oiseau de l'aéroport belge le plus fréquenté du pays (Brussels Airport à Zaventem), de deux euros pour un passager dont la destination est plus éloignée mais est située dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse, et de quatre euros pour un passager "long-courrier", dont la destination est à plus de 500 km et est située en dehors de ces différents pays européens. Air Belgium, Brussels Airlines et TUI regrettent cependant cette taxe particulièrement malvenue alors que le secteur "tente de se remettre de la pandémie de Covid-19, la crise la plus coûteuse et la plus lourde de conséquences de son histoire." Les compagnies aériennes s'inquiètent également des modalités de mise en oeuvre d'une telle mesure.

La TVA sur le gaz et l'électricité passe à 6%

La TVA sur le gaz et l'électricité passera à partir du 1er avril de 21% à 6%, conformément à l'accord du gouvernement fédéral visant à alléger la facture des ménages confrontés à une forte hausse des prix de l'énergie. La mesure sera en vigueur jusqu'au 30 septembre. Le fédéral a déjà promis une réévaluation et une éventuelle prolongation après cette date si les prix du marché restent élevés. Les fournisseurs doivent déjà réduire la TVA sur la facture d'acompte mensuelle. L'instauration d'une réduction automatique unique sur la facture de 200 euros par domicile pour tous les ménages qui se chauffent au mazout ou au gaz propane/butane est aussi prévue, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier. Le tarif social élargi, dont bénéficie un million de ménages les plus précarisés, est en outre prolongé jusqu'au 30 septembre.

TVA réduite pour les panneaux solaires, les pompes à chaleur et les chauffe-eaux solaires

Le gouvernement fédéral a décidé de réduire la TVA à 6% pour l'achat et l'installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de chaudières solaires à partir de ce 1er avril. Ce taux réduit existe déjà pour les maisons de plus de 10 ans. Du 1er avril au 31 décembre 2023, elle s'appliquera également aux logements de moins de 10 ans, y compris les logements nouvellement construits et les logements reconstruits après démolition. Le gouvernement fédéral a décidé dernièrement de débloquer 1,16 milliard d'euros pour réduire la dépendance énergétique vis-à-vis des combustibles fossiles et accélérer la transition vers les énergies durables. Le paquet d'investissements accompagne la décision de prolonger la durée de vie des deux centrales nucléaires les plus récentes. Les 1,16 milliard débloqués par le gouvernement sont également destinés, entre autres, à l'expansion de la capacité éolienne offshore en mer du Nord et à l'extension de la réduction de la TVA à 6% sur la démolition et la reconstruction.

Un fonds pour assainir les sols pollués par des fuites de citernes à mazout

Opérationnel à partir du 1er avril, le fonds Promaz permettra de soutenir financièrement les propriétaires de cuves à mazout défectueuses pour assainir le sol. Ce fonds est destiné à tout propriétaire en Belgique ou utilisateur final d'un réservoir à mazout présentant ou ayant présenté un problème d'étanchéité (venant du réservoir même ou de ses conduites), avec une pollution avérée du sol. Les réservoirs à mazout mis hors service mais qui ont causé une pollution peuvent également faire l'objet d'une intervention. L'aide englobe les bâtiments à fonction résidentielle (maisons, appartements) mais aussi non-résidentielle (comme des bureaux). Le texte a été publié fin février au Moniteur belge après vingt ans de négociations avec le secteur pétrolier, qui finance le fonds. Les demandeurs peuvent se signaler sur le site www.promaz.be et vérifier s'ils sont éligibles. Le fonds prendra ensuite contact avec eux.

Un montant maximum de 250.000 euros sur le compte d'épargne BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis a décidé de plafonner à 250.000 euros le montant maximum autorisé du compte d'épargne réglementé à partir du 1er avril prochain, contre un montant illimité actuellement. Si le compte d'épargne dépasse les 250.000 euros, le montant excédentaire sera alors mis à disposition sur un autre compte de dépôt déjà existant ou ouvert pour la circonstance, présentant les mêmes paramètres de gestion que le compte à l'origine du transfert. Le compte accueillant le montant qui dépasse le seuil autorisé sera doté d'un taux d'intérêt créditeur nul (0%). Selon la banque, plus de 99% des clients de BNP Paribas Fortis, Hello bank! et Fintro ne sont toutefois pas concernés par cette mesure.

Les stations-service devront afficher le coût moyen du carburant aux 100 km

Les propriétaires de stations-service devront apposer une affiche indiquant le coût moyen aux 100 kilomètres à partir du 1er avril prochain. Cette nouvelle obligation s'applique aux propriétaires de stations-service qui proposent au moins trois types de carburant suivants : essence 95, diesel, GPL, électricité, hydrogène et GNC. L'affiche devra être mise à jour chaque trimestre et apposée à un endroit bien visible aux pompes ainsi que dans les magasins des stations-service. C'est l'Union européenne qui a initié cette mesure visant à mieux informer les consommateurs sur les prix des différents types de carburant.

Voo augmente certains de ses tarifs

L'opérateur de télécoms wallon Voo augmentera certains de ses tarifs à partir du 1er avril afin de s'adapter à l'accélération de l'inflation. Ces hausses des prix oscilleront entre 1 et 2,50 euros par mois. En tout, ce sont 35 tarifs qui seront augmentés. L'abonnement à la télédistribution passera par exemple de 22 euros à 23,50 euros par mois, soit une augmentation de 18 euros par an. Pour les offres commercialisées depuis novembre 2019 la hausse se situera entre 1 et 2,50 euros. Elle sera comprise entre 55 centimes et 2 euros pour les offres antérieures. Voo adapte habituellement ses tarifs le 1er juillet mais, en raison de l'accélération de l'inflation, l'opérateur a dû adapter son calendrier. L'ensemble des prix actualisés est à retrouver sur le site de l'opérateur dans la section tarifs

