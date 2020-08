Précédemment une personne testée plusieurs fois comptait pour un seul test, actuellement chaque test est pris en compte dans le calcul.

D'un nombre de 12.710 ce dimanche, Sciensano nous indique un nombre de 18.544 tests ce lundi. A-t-on réellement augmenté le nombre de tests effectués de 5.834 en une journée? En réalité, cette soudaine croissance des tests est due à changement de méthode de calcul de la part de Sciensano. On est passé de 12.710 personnes testées par jour ce dimanche à 8.544 tests journaliers ce lundi.

Capacité de tracing

En effet, comme l'indique Le Soir, depuis le début de la crise, l'institut de santé publique diffusait le nombre de personnes testées. Désormais, elle diffuse le nombre de tests réalisés. Or il y a beaucoup plus de tests effectués que de personnes testées. Avant, une même personne testée plusieurs fois comptait donc pour un seul test. Désormais, c'est le nombre de tests qui compte.

Infections augmentent

Par ailleurs, l'augmentation du nombre de cas ne peut pas être relié à une augmentation du nombre de tests puisque ceux-ci n'ont augmenté que de 20%, a insisté Frédérique Jacobs, porte-parole de Siensano lors de la conférence de presse de ce lundi. Le nombre moyen d'infections au coronavirus continue d'augmenter et est passé à 490,7 par jour entre le 24 et le 30 juillet, indique lundi l'Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord. Cela représente une augmentation de 68% par rapport à la semaine précédente. "On est à une augmentation du nombre de personnes détectées positives" a expliqué la porte-parole à la RTBF. "On est largment en dessous de ce qui avait lors de la première vague mais il faut savoir qu'on ne teste pas les mêmes personnes. Quand on testait au mois de mars, il faut savoir qu'on ne testait que des personnes qui avaient des symptômes suffisamment sévères que pour qu'ils soient admis à l'hopital. On ne testait pas les autres. Maintenant on voit moins de personnes hospitalisées mais on voit circuler le virus. En fait il n'a jamais disparu en Belgique. Actuellement on teste les personnes symptômatiques même si ces symptômes sont modérés, on teste les contacts des personnes positives et on teste les personnes qui partent à l'étranger et ceux qui reviennent d'une zone rouge ou orange."

