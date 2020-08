Le nombre moyen d'infections au coronavirus continue d'augmenter et est passé à 490,7 par jour entre le 24 et le 30 juillet, indique lundi l'Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord. Cela représente une augmentation de 68% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre d'infections en Belgique s'élève désormais à 69.849, contre 69.402 dimanche.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants poursuit la même tendance à la hausse. Pour la période s'étalant sur deux semaines, et jusqu'au 30 juillet inclus, 47,7 cas ont été recensés (contre 44,3 dimanche).

Le nombre d'admissions à l'hôpital progresse aussi avec une moyenne de 24,4 par jour (25 dimanche), une augmentation de 60% par rapport à la semaine précédente.

Sciensano fait également part d'une moyenne de 2,7 décès par jour. Depuis le début de l'épidémie, 9.845 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19.

L'augmentation du nombre de cas ne peut pas être relié à une augmentation du nombre de tests puisque ceux-ci n'ont augmenté que de 20%, insiste Frédérique Jacobs, porte-parole de Siensano lors de la conférence de presse.

Si le virus circule principalement chez les personnes âgées entre 20 et 40 ans, il augmente dans toutes les tranches d'âge de la population et sur tout le territoire belge. Le nombre d'hospitalisation a ainsi augmenté de 35 % et le nombre de personnes en soins intensifsa doublé depuis le début du mois de juillet.

Selon la porte-parole, 13 communes belges ont une incidence de un cas pour 1000 habitants. Il s'agit de villes et quartiers densément peuplés, où le niveau socio-économique est faible.

