En France, les autorités utilisent le " taux de positivité " pour suivre l'évolution de l'épidémie. Soit le nombre de cas positifs par rapport au nombre de tests réalisés. En Belgique, Sciensano ne propose pas ce chiffre dans ses statistiques. Nous avons calculé ce taux pour la Belgique.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les chiffres délivrés par Sciensano nous permettent d'en suivre l'évolution. Au début de l'épidémie, le nombre de nouveaux cas positifs a permis de voir l'arrivée progressive du virus dans notre pays. Au plus fort de l'épidémie, c'est davantage le nombre de personnes hospitalisées et en unité de soins intensifs qui permettait de cerner à quel point le Covid-19 provoquait de cas graves et de voir si les hôpitaux pourraient arriver à leur capacité maximale. Aujourd'hui, l'épidémie joue les yo-yo : après une diminution plus ou moins constante pendant plusieurs semaines, le virus recommencer à davantage circuler chez nous, si l'on en croit l'augmentation depuis une semaine de la tendance sur 7 jours du nombre de nouveaux cas. Mais cette donnée est intrinsèquement liée au nombre de tests réalisés.

Ne faudrait-il dès lors pas l'exprimer en "taux de positivité", comme le font nos voisins français ? Cette donnée représente le nombre de personnes positives par rapport au nombre de tests réalisés. En France, par exemple, il est de 1,1% sur l'ensemble du pays, sur les 7 derniers jours consolidés. Mais ce taux peut fortement varier d'un département à l'autre, montrant l'apparition éventuelle de foyers de contamination. Le Luxembourg délivre également cette donnée, pour l'ensemble des tests réalisés depuis l'épidémie.

Contacté par nos soins, Sciensano nous confirme que ce taux n'est pas calculé en Belgique et qu'il n'a, pour l'instant, pas encore été question d'inclure ces chiffres. "Après vérification, nous explique la responsable presse de Sciensano, le taux que vous demandez n'est pas automatiquement calculé comme il l'est en France. Vous pouvez néanmoins via nos datasets connaître le nombre de tests effectués chaque jour et le comparer au nombre de cas positifs". Nous avons donc calculé, nous-mêmes, le "taux de positivité belge" du 1er au 10 juillet, sur base des chiffres bruts publiés par Sciensano. Comme le recommande l'institut de santé publique, nous n'avons pas utilisé les données des 4 derniers jours, qui doivent encore être consolidées.

1er juillet : 11094 tests réalisés - 124 nouveaux cas 2 juillet : 10075 tests réalisés - 91 nouveaux cas 3 juillet : 9256 tests réalisés - 94 nouveaux cas 4 juillet : 7245 tests réalisés - 61 nouveaux cas 5 juillet : 3498 tests réalisés - 24 nouveaux cas 6 juillet : 7118 tests réalisés - 113 nouveaux cas 7 juillet : 9917 tests réalisés - 101 nouveaux cas 8 juillet : 9807 tests réalisés - 137 nouveaux cas 9 juillet : 8828 tests réalisés - 121 nouveaux cas 10 juillet : 8636 tests réalisés - 124 nouveaux cas

Même en excluant les 4 et 5 juillet (moins de tests sont réalisés les week-ends et certains patients attendent le lundi pour consulter), on remarque que le taux de positivitéa légèrement tendance à augmenter ces derniers jours. Si l'on compare à la mi-juin, par exemple, la moyenne du taux de positivité (week-end exclus) était de 1,15%, soit une donnée relativement similaire.

Une donnée qui n'est en rien comparable à ce qu'on a connu au plus fort de l'épidémie. En date du 14 avril, ce taux était de 28,5% (1562 cas positifs sur 5478 réalisés). Cependant, la capacité de testing n'avait pas encore atteint son maximum et les critères de test étaient beaucoup plus stricts qu'aujourd'hui.

