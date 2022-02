La tempête Eunice, requalifiée par l'Institut royal météorologique en très forte tempête, a balayé la Belgique, faisant deux morts et une demi-douzaine de blessés, occasionnant d'importants dégâts et une certaine pagaille dans les transports. Un nouvel avertissement au vent est lancé à partir de samedi 17h.

L'accident s'est produit vendredi après-midi sur la Poortakkerstraat à Saint-Denis-Westrem, une section de la ville de Gand. Des panneaux solaires ont été emportés par la tempête, et l'homme a reçu l'un d'entre eux sur la tête. Il a été retrouvé inconscient. Les services d'urgence se sont rendus sur les lieux pour une réanimation. L'homme a été transporté à l'hôpital dans un état critique, mais est décédé des suites de ses blessures.

Il s'agit de la deuxième victime mortelle de la tempête Eunice en Belgique. Vendredi, un homme de 79 ans était tombé dans l'eau depuis son bateau de plaisance dans le port d'Ypres. Le septuagénaire a pu être rapidement extrait de l'eau, mais il est finalement décédé à l'hôpital où il avait été emmené dans un état critique.

Nouvel avertissement au vent samedi à partir de 17h

Au lendemain du passage de la tempête Eunice, l'Institut Royal Météorologique (IRM) émet un nouvel avertissement au vent samedi après-midi. Celui-ci sera en vigueur de 17h00 à minuit pour la Côte, les provinces de Flandre occidentale et orientale et la province d'Anvers. Après une accalmie, la Belgique repassera une nouvelle fois en alerte jaune de dimanche 13h00 à lundi 21h00. Ce deuxième avertissement sera en vigueur dans tout le pays.

Samedi soir, les rafales pourront atteindre 80 à 100 km/h sur le nord-ouest du pays, et 60 à 80 km/h dans les autres régions. Dimanche après-midi, les rafales augmenteront à nouveau pour atteindre 80 à 90 km/ h, prévient l'IRM.

Dimanche soir, et durant la nuit de dimanche à lundi, un front froid actif traversera la Belgique à partir du littoral avec possibilité de forts coups de vent pouvant atteindre 90 à 120 km/h. Si cette situation se confirme, l'IRM pourrait temporairement passer en code orange.

Lundi, l'atmosphère restera très agitée avec des rafales de 80 à 100 km/h, voire légèrement supérieures.

