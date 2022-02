La tempête Eunice, requalifiée par l'Institut royal météorologique (IRM) en très forte tempête, a balayé la Belgique, faisant un mort et une demi-douzaine de blessés, occasionnant d'importants dégâts et une certaine pagaille dans les transports.

Les vents, qui ont d'abord frappé les Flandres et le Hainaut, sans pour autant épargner les autres provinces, ont atteint 11 Beaufort et largement dépassé les 100 km/h, avec un pic de 133 km/h mesuré à l'aéroport d'Ostende.

Les services de secours et numéros d'urgence du Royaume ont reçu des milliers d'appels, les pompiers réalisé des centaines, voir des milliers, d'interventions. Plusieurs zones de secours étaient littéralement débordées, dans la région de Charleroi, le Hainaut occidental, mais aussi à Liège, et dans le Brabant wallon ou encore dans le Namurois. Et au nord du pays, comme dans les provinces de Flandre occidentale et orientale où les pompiers ont reçu des milliers d'appels. A Bruxelles, quelque 300 demandes d'intervention avaient été enregistrées en fin d'après-midi.

Sans surprise, la force du vent a été particulièrement soutenue au littoral. A quelques kilomètres des côtes, Eunice a coûté la vie à un homme de 79 ans, tombé dans l'eau depuis son bateau de plaisance dans le port d'Ypres. Le septuagénaire a pu être rapidement extrait de l'eau mais il est finalement décédé à l'hôpital où il avait été emmené dans un état critique.

En outre, deux navires à la dérive, un pétrolier et un bateau cargo, se sont retrouvés vendredi dans des parcs éoliens au large des côtes belge et néerlandaise. L'un a pu regagner un port néerlandais, mais l'autre, un pétrolier, se trouvait toujours vendredi soir dans le parc offshore C-Power, dans l'attente d'un remorquage.

Les vents déchainés ont également fait plusieurs blessés, certains graves. A Tournai, une grue est tombée sur le service de gériatrie du Centre hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi). L'impressionnant accident a fait un blessé, le grutier. A Ransart, une jeune fille, coincée dans une voiture après la chute d'un pignon de mur, a dû être désincarcérée par les hommes du feu carolorégiens avant d'être transportée en milieu hospitalier. A Liège, une personne a été heurtée par une toiture qui s'est envolée vendredi après-midi. A Menin (Flandre occidentale), un jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé par la chute d'une branche d'arbre et se trouvait dans un état critique. Même scénario à Wépion, près de Namur, où une personne a été blessée par la chute d'un arbre sur une voiture. A Gand, c'est la chute d'un panneau solaire qui a grièvement blessé un homme à la tête, le laissant entre la vie et la mort. Dans la capitale, deux personnes ont été légèrement blessées près de la station de métro "Botanique". Le conducteur d'un scooter a perdu le contrôle de son engin et foncé dans un abribus. Un gardien de la paix a reçu des éclats de verre.

Au littoral, les trams ont dû rentrer aux dépôts face à la force d'Éole et le trafic des bus a été mis à l'arrêt en Flandre occidentale, avant qu'une pareille décision ne s'applique en Flandre orientale et en province d'Anvers. Des écoles ont fermé prématurément leurs portes, de même que plusieurs zoos et parcs animaliers. A Bruxelles, les parcs, jardins bois et forêts ont été fermés au public et le resteront tout le week-end.

L'extrême sud du pays n'a pas non plus été épargné. En province de Luxembourg, plus d'une centaine d'interventions ont été menées vendredi pour des chutes d'arbres et de branches ou des toitures arrachées.

Les vents violents ont également contraint Infrabel à suspendre une partie du trafic ferroviaire, le gestionnaire du réseau ferré présentant par la suite ses excuses pour sa décision tardive qui a pu laisser nombre de voyageurs dans l'embarras, sans train de retour. Une reprise "progressive et prudente" du trafic ferroviaire a pu être entamée à partir de 18h00, la circulation étant même rétablie vers 21h00 sur la plupart des principaux axes ferroviaires, selon Infrabel qui précise que "des dizaines" d'incidents ont été enregistrés vendredi sur le réseau. La SNCB précisait encore après 22h00 vendredi que le trafic restait perturbé et que des bus de remplacement seront mis en place là où aucun train ne circulera.

A Brussels Airport, plusieurs vols ont été annulés.

La tempête a perturbé les activités des ports de Gand et de Zeebrugge, ce dernier les ayant même suspendues.

Eunice a aussi joué les trouble-fête dans le monde du ballon rond. A Gand, une partie du toit du stade s'est envolée, provoquant le report du match de D1A prévu vendredi soir entre La Gantoise et Seraing.

Ailleurs dans le nord-ouest de Europe, les rafales de vent ont coûté la vie à au moins six personnes, dont trois à Amsterdam, et provoqué l'annulation de centaines de vols, trains et ferries. Chez nos voisins néerlandais, les trains, à l'arrêt vendredi depuis 14h, ne seront pas en mesure de redémarrer samedi matin en raison des dégâts importants subis par les infrastructures ferroviaires.

Le détail des nombreux dégâts

Un mort à Ypres

Un homme âgé de 79 ans est décédé vendredi après être tombé dans l'eau dans un port de plaisance à Ypres, en Flandre occidentale. Le septuagénaire serait tombé de son bateau en raison des fortes rafales de vent, a indiqué la zone de police Arro Ieper.

Le vieil homme, de nationalité anglaise, a pu être rapidement extrait de l'eau. Les secours ont tenté de le ranimer sur place, mais il est finalement décédé à l'hôpital où il avait été emmené dans un état critique, selon la police.

Une personne dans un état critique après la chute d'une branche d'arbre à Menin

Une personne a été victime de la chute d'une branche d'arbre vers 15h à Menin (Flandre occidentale), ont rapporté les pompiers locaux. Une branche d'arbre s'est brisée et est tombée sur un passant. La victime est dans un état critique.

D'après Het Laatste Nieuws, la victime est un garçon de dix-huit ans qui faisait son jogging avec sa mère.

Une grue-tour tombe sur l'hôpital de Tournai

Une grue-tour est tombée vendredi, peu avant 16h00, sur le service de gériatrie de l'hôpital de Tournai (CHwapi), a confirmé le bourgmestre de la ville, Paul-Olivier Delannois, à l'agence Belga. Seul le grutier a été blessé, a-t-on appris auprès des services de secours.

Une grue-tour qui se trouvait sur le chantier de construction du nouvel hôpital de Tournai est tombée, vraisemblablement déstabilisée par le vent, sur les deux étages supérieurs d'un nouveau bâtiment abritant l'un des services de gériatrie de l'hôpital. Le personnel et les patients sont indemnes et ont tous été évacués vers une autre aile de l'hôpital. Seul le grutier a été blessé et a dû être désincarcéré par les services de secours. Il était conscient lors de sa prise en charge par les ambulanciers.

Un homme grièvement blessé après avoir été percuté par un panneau solaire à Gand

Un homme a été grièvement blessé, vendredi, dans la section gantoise de Sint-Denijs-Westrem, et se trouve entre la vie et la mort après avoir été percuté à la tête par un panneau solaire qui s'était envolé à cause des vents violents.

L'incident s'est produit dans une habitation de la Poortakkerstraat. L'homme a été retrouvé inconscient et a dû être réanimé sur place par les services de secours, avant d'être transporté à l'hôpital, a indiqué la police locale de Gand.

Les pompiers de la zone de secours Centrum sont attelés à fixer les autres panneaux solaires encore sur le toit.

Des nuisances ont également été signalées sur l'autoroute E40 à hauteur de Sint-Denijs-Westrem en raison d'un arbre sur la chaussée.

Le centre d'Asse évacué en raison d'un clocher menaçant de s'effondrer

Le centre de la commune d'Asse (Brabant flamand) devait être évacué vendredi après-midi car le clocher d'une église menace de s'effondrer en raison des vents violents, ont indiqué les pompiers.

La façade d'une maison arrachée à Knokke-Heist

Une grande partie du mur latéral d'une maison d'angle de Knokke-Heist a été arrachée par la tempête Eunice, a confirmé vendredi après-midi la zone de police locale. L'intérieur de la maison est visible depuis la rue. Il n'y a pas eu de victimes.

La maison, située dans le quartier de Heulebrug, a subi des dommages considérables dus à la tempête. Le mur latéral s'est complètement effondré et les débris se sont répandus dans toute la rue.

"La police et les pompiers sont sur place et la chaussée est fermée. Après la tempête, les services concernés examineront comment ils peuvent protéger temporairement la façade", a expliqué la police locale.

Très sollicités, les pompiers du Brabant wallon se disent débordés d'appels

Très sollicités depuis l'arrivée de la tempête Eunice sur le territoire belge, vendredi après-midi, les pompiers du Brabant wallon se disent débordés d'appels à l'aide, a indiqué la zone de secours peu après 17h00.

Des dizaines de demandes d'interventions se succèdent depuis le milieu de l'après-midi au dispatching de la zone brabançonne wallonne. La plupart des missions concernent des branchages et arbres arrachés qui obstruent notamment des voiries.

Toutes les équipes des différents postes de la zone de secours sont déployées sur le terrain.

De nombreuses voiries ont dû être temporairement fermées à la circulation, dont la chaussée de Wavre à hauteur de Lathuy, la nationale 93 à Villers-la-Ville, la chaussée de Charleroi à Perwez ou encore la nationale 275 à hauteur de Court-Saint-Étienne.

Les opérations de déblaiement devraient encore se prolonger durant plusieurs heures.

Bruxelles: 100 interventions effectuées et 200 en attente

Les secours comptabilisent plus de 300 demandes d'interventions en lien avec la tempête Eunice, vendredi après-midi, en région bruxelloise, a indiqué vers 18h00 le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il n'y a pas eu de blessé.

Des dizaines d'interventions étaient en cours à 18h00. Une centaine étaient déjà clôturées. Environ 200 sont en attente.

Un blessé après la chute d'un arbre sur une voiture à Wépion

Une personne a été blessée à la suite de la chute d'un arbre sur une voiture vendredi vers 15h00 à Wépion, indiquent les pompiers de la zone NAGE, confirmant une information de L'Avenir.

L'incident a été causé par la tempête Eunice. L'arbre est tombé au niveau du pare-brise. Blessé, le conducteur a été pris en charge par une équipe de la Croix-Rouge.

Une personne blessée par une toiture qui s'est envolée à Liège

Une personne a été blessée par une toiture qui s'est envolée vendredi après-midi à Liège, indique la zone de police liégeoise. Un centre de crise a été ouvert par la ville.

La victime a été percutée par la chute d'une toiture, rue Basse-Wez dans le quartier d'Amercoeur à Liège.

Des arbres sont par ailleurs tombés, notamment du côté de Cointe, Grivegnée et Chênée, des tuiles se sont envolées, tandis que des panneaux de signalisation et de chantiers sont au sol à de nombreux endroits.

La sortie du tunnel de Cointe, quai Banning, est fermée à la suite de la chute d'un arbre qui obstrue la circulation.

La police de Liège assure que plusieurs dizaines d'interventions sont en cours dans sa zone.

Un centre de crise, supervisé par le bourgmestre de la ville de Liège Willy Demeyer, coordonne les opérations depuis l'Hôtel de police.

Pompiers, bûcherons, services de la ville et policiers travaillent sans relâche.

Vendredi vers 18h30, les pompiers de Liège étaient complètement débordés. Ils ont mené une centaine d'interventions depuis 14h30.

Les parcs, jardins, bois et la forêt de Bruxelles resteront fermés tout le week-end

Vu l'ampleur de la tempête Eunice, les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes resteront fermés au public jusqu'à mardi, a indiqué vendredi l'agence régionale Bruxelles Environnement dans un communiqué.

Elle se réfère à l'Institut royal météorologique (IRM), qui prévoit de nouveaux épisodes venteux jusqu'à lundi soir. "Même s'ils seront moins intenses, ces épisodes venteux présenteront un risque de chutes d'arbres, ces derniers étant fragilisés par la tempête de ce vendredi et par l'engorgement actuel des sols en eau", précise Bruxelles Environnement.

Une accalmie est prévue à partir de mardi. Si les prochaines prévisions météorologiques la confirme, "les espaces verts pourront rouvrir après l'inspection, le nettoyage et la sécurisation des lieux", poursuit l'agence régionale.

Les espaces verts ont été fermés au public à partir de vendredi 12h00 compte tenu des rafales de vents annoncées.

Les vents ont atteint une vitesse maximale de 133 km/h à Ostende

Les vents charriés par la tempête Eunice ont atteint vendredi après-midi une vitesse maximale de 133 km/h, mesurée à l'aéroport d'Ostende, a indiqué le responsable du service météorologique de l'IRM, David Dehenauw, sur Twitter.

Selon le météorologue, la tempête a commencé à perdre en intensité vers 17h00 à la Côte. "Et cela devrait suivre rapidement sur le reste de la Flandre occidentale", où étaient attendues les rafales les plus puissantes, a-t-il ajouté.

Des bourrasques d'une vitesse de 100 km/h restent cependant possibles localement en Flandre occidentale, puis dans l'intérieur des terres dans quelques heures.

A ce jour, la tempête de 1990 détient le record de puissance, avec des vents d'une vitesse maximale de 168 km/h mesurée à Bevekom, dans le Brabant flamand.

Au moins 300 à 400 interventions et deux personnes légèrement blessées à Bruxelles

Les secours comptabilisaient au moins 300 à 400 demandes d'interventions en lien avec la tempête Eunice, vendredi en fin de journée, en région bruxelloise, a indiqué peu avant 21h00 le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il y a encore des appels entrants, mais plus en masse.

Les opérateurs sont occupés à rappeler les personnes en attente pour s'assurer qu'elles ont toujours besoin d'assistance, et ce afin d'éviter d'envoyer des équipes inutilement à une adresse.

Parmi les interventions notables, il y a notamment une balustrade en verre qui menaçait de se détacher du haut d'une tour de l'avenue Louise, possédant un restaurant au dernier étage. Elle se repliait heureusement vers le dessus de l'immeuble et ne menaçait pas de tomber sur la rue. Les pompiers qui intervenaient à ce niveau se sont rendu compte qu'un toit voisin était sur le point de s'envoler. Ils ont sécurisé les deux sites.

De plus, le panneau "P&V" de la tour située près de l'arrêt de métro Botanique menaçait de tomber du 17e étage sur la voie publique.

A cet endroit, en fin d'après-midi, le conducteur d'un scooter a perdu le contrôle de son engin et a foncé dans un abribus. Un gardien de la paix a reçu des éclats de verre. Une ambulance a été appelée sur les lieux.

Un bilan plus détaillé est attendu samedi matin.

Les vents, qui ont d'abord frappé les Flandres et le Hainaut, sans pour autant épargner les autres provinces, ont atteint 11 Beaufort et largement dépassé les 100 km/h, avec un pic de 133 km/h mesuré à l'aéroport d'Ostende. Les services de secours et numéros d'urgence du Royaume ont reçu des milliers d'appels, les pompiers réalisé des centaines, voir des milliers, d'interventions. Plusieurs zones de secours étaient littéralement débordées, dans la région de Charleroi, le Hainaut occidental, mais aussi à Liège, et dans le Brabant wallon ou encore dans le Namurois. Et au nord du pays, comme dans les provinces de Flandre occidentale et orientale où les pompiers ont reçu des milliers d'appels. A Bruxelles, quelque 300 demandes d'intervention avaient été enregistrées en fin d'après-midi. Sans surprise, la force du vent a été particulièrement soutenue au littoral. A quelques kilomètres des côtes, Eunice a coûté la vie à un homme de 79 ans, tombé dans l'eau depuis son bateau de plaisance dans le port d'Ypres. Le septuagénaire a pu être rapidement extrait de l'eau mais il est finalement décédé à l'hôpital où il avait été emmené dans un état critique. En outre, deux navires à la dérive, un pétrolier et un bateau cargo, se sont retrouvés vendredi dans des parcs éoliens au large des côtes belge et néerlandaise. L'un a pu regagner un port néerlandais, mais l'autre, un pétrolier, se trouvait toujours vendredi soir dans le parc offshore C-Power, dans l'attente d'un remorquage. Les vents déchainés ont également fait plusieurs blessés, certains graves. A Tournai, une grue est tombée sur le service de gériatrie du Centre hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi). L'impressionnant accident a fait un blessé, le grutier. A Ransart, une jeune fille, coincée dans une voiture après la chute d'un pignon de mur, a dû être désincarcérée par les hommes du feu carolorégiens avant d'être transportée en milieu hospitalier. A Liège, une personne a été heurtée par une toiture qui s'est envolée vendredi après-midi. A Menin (Flandre occidentale), un jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé par la chute d'une branche d'arbre et se trouvait dans un état critique. Même scénario à Wépion, près de Namur, où une personne a été blessée par la chute d'un arbre sur une voiture. A Gand, c'est la chute d'un panneau solaire qui a grièvement blessé un homme à la tête, le laissant entre la vie et la mort. Dans la capitale, deux personnes ont été légèrement blessées près de la station de métro "Botanique". Le conducteur d'un scooter a perdu le contrôle de son engin et foncé dans un abribus. Un gardien de la paix a reçu des éclats de verre. Au littoral, les trams ont dû rentrer aux dépôts face à la force d'Éole et le trafic des bus a été mis à l'arrêt en Flandre occidentale, avant qu'une pareille décision ne s'applique en Flandre orientale et en province d'Anvers. Des écoles ont fermé prématurément leurs portes, de même que plusieurs zoos et parcs animaliers. A Bruxelles, les parcs, jardins bois et forêts ont été fermés au public et le resteront tout le week-end.L'extrême sud du pays n'a pas non plus été épargné. En province de Luxembourg, plus d'une centaine d'interventions ont été menées vendredi pour des chutes d'arbres et de branches ou des toitures arrachées. Les vents violents ont également contraint Infrabel à suspendre une partie du trafic ferroviaire, le gestionnaire du réseau ferré présentant par la suite ses excuses pour sa décision tardive qui a pu laisser nombre de voyageurs dans l'embarras, sans train de retour. Une reprise "progressive et prudente" du trafic ferroviaire a pu être entamée à partir de 18h00, la circulation étant même rétablie vers 21h00 sur la plupart des principaux axes ferroviaires, selon Infrabel qui précise que "des dizaines" d'incidents ont été enregistrés vendredi sur le réseau. La SNCB précisait encore après 22h00 vendredi que le trafic restait perturbé et que des bus de remplacement seront mis en place là où aucun train ne circulera. A Brussels Airport, plusieurs vols ont été annulés. La tempête a perturbé les activités des ports de Gand et de Zeebrugge, ce dernier les ayant même suspendues. Eunice a aussi joué les trouble-fête dans le monde du ballon rond. A Gand, une partie du toit du stade s'est envolée, provoquant le report du match de D1A prévu vendredi soir entre La Gantoise et Seraing. Ailleurs dans le nord-ouest de Europe, les rafales de vent ont coûté la vie à au moins six personnes, dont trois à Amsterdam, et provoqué l'annulation de centaines de vols, trains et ferries. Chez nos voisins néerlandais, les trains, à l'arrêt vendredi depuis 14h, ne seront pas en mesure de redémarrer samedi matin en raison des dégâts importants subis par les infrastructures ferroviaires. Un mort à YpresUn homme âgé de 79 ans est décédé vendredi après être tombé dans l'eau dans un port de plaisance à Ypres, en Flandre occidentale. Le septuagénaire serait tombé de son bateau en raison des fortes rafales de vent, a indiqué la zone de police Arro Ieper.Le vieil homme, de nationalité anglaise, a pu être rapidement extrait de l'eau. Les secours ont tenté de le ranimer sur place, mais il est finalement décédé à l'hôpital où il avait été emmené dans un état critique, selon la police.Une personne dans un état critique après la chute d'une branche d'arbre à MeninUne personne a été victime de la chute d'une branche d'arbre vers 15h à Menin (Flandre occidentale), ont rapporté les pompiers locaux. Une branche d'arbre s'est brisée et est tombée sur un passant. La victime est dans un état critique.D'après Het Laatste Nieuws, la victime est un garçon de dix-huit ans qui faisait son jogging avec sa mère.Une grue-tour tombe sur l'hôpital de Tournai Une grue-tour est tombée vendredi, peu avant 16h00, sur le service de gériatrie de l'hôpital de Tournai (CHwapi), a confirmé le bourgmestre de la ville, Paul-Olivier Delannois, à l'agence Belga. Seul le grutier a été blessé, a-t-on appris auprès des services de secours.Une grue-tour qui se trouvait sur le chantier de construction du nouvel hôpital de Tournai est tombée, vraisemblablement déstabilisée par le vent, sur les deux étages supérieurs d'un nouveau bâtiment abritant l'un des services de gériatrie de l'hôpital. Le personnel et les patients sont indemnes et ont tous été évacués vers une autre aile de l'hôpital. Seul le grutier a été blessé et a dû être désincarcéré par les services de secours. Il était conscient lors de sa prise en charge par les ambulanciers.Un homme grièvement blessé après avoir été percuté par un panneau solaire à GandUn homme a été grièvement blessé, vendredi, dans la section gantoise de Sint-Denijs-Westrem, et se trouve entre la vie et la mort après avoir été percuté à la tête par un panneau solaire qui s'était envolé à cause des vents violents.L'incident s'est produit dans une habitation de la Poortakkerstraat. L'homme a été retrouvé inconscient et a dû être réanimé sur place par les services de secours, avant d'être transporté à l'hôpital, a indiqué la police locale de Gand. Les pompiers de la zone de secours Centrum sont attelés à fixer les autres panneaux solaires encore sur le toit. Des nuisances ont également été signalées sur l'autoroute E40 à hauteur de Sint-Denijs-Westrem en raison d'un arbre sur la chaussée. Le centre d'Asse évacué en raison d'un clocher menaçant de s'effondrerLe centre de la commune d'Asse (Brabant flamand) devait être évacué vendredi après-midi car le clocher d'une église menace de s'effondrer en raison des vents violents, ont indiqué les pompiers.La façade d'une maison arrachée à Knokke-HeistUne grande partie du mur latéral d'une maison d'angle de Knokke-Heist a été arrachée par la tempête Eunice, a confirmé vendredi après-midi la zone de police locale. L'intérieur de la maison est visible depuis la rue. Il n'y a pas eu de victimes.La maison, située dans le quartier de Heulebrug, a subi des dommages considérables dus à la tempête. Le mur latéral s'est complètement effondré et les débris se sont répandus dans toute la rue. "La police et les pompiers sont sur place et la chaussée est fermée. Après la tempête, les services concernés examineront comment ils peuvent protéger temporairement la façade", a expliqué la police locale.Très sollicités, les pompiers du Brabant wallon se disent débordés d'appelsTrès sollicités depuis l'arrivée de la tempête Eunice sur le territoire belge, vendredi après-midi, les pompiers du Brabant wallon se disent débordés d'appels à l'aide, a indiqué la zone de secours peu après 17h00.Des dizaines de demandes d'interventions se succèdent depuis le milieu de l'après-midi au dispatching de la zone brabançonne wallonne. La plupart des missions concernent des branchages et arbres arrachés qui obstruent notamment des voiries. Toutes les équipes des différents postes de la zone de secours sont déployées sur le terrain. De nombreuses voiries ont dû être temporairement fermées à la circulation, dont la chaussée de Wavre à hauteur de Lathuy, la nationale 93 à Villers-la-Ville, la chaussée de Charleroi à Perwez ou encore la nationale 275 à hauteur de Court-Saint-Étienne. Les opérations de déblaiement devraient encore se prolonger durant plusieurs heures.Bruxelles: 100 interventions effectuées et 200 en attente Les secours comptabilisent plus de 300 demandes d'interventions en lien avec la tempête Eunice, vendredi après-midi, en région bruxelloise, a indiqué vers 18h00 le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il n'y a pas eu de blessé.Des dizaines d'interventions étaient en cours à 18h00. Une centaine étaient déjà clôturées. Environ 200 sont en attente. Un blessé après la chute d'un arbre sur une voiture à WépionUne personne a été blessée à la suite de la chute d'un arbre sur une voiture vendredi vers 15h00 à Wépion, indiquent les pompiers de la zone NAGE, confirmant une information de L'Avenir.L'incident a été causé par la tempête Eunice. L'arbre est tombé au niveau du pare-brise. Blessé, le conducteur a été pris en charge par une équipe de la Croix-Rouge.Une personne blessée par une toiture qui s'est envolée à LiègeUne personne a été blessée par une toiture qui s'est envolée vendredi après-midi à Liège, indique la zone de police liégeoise. Un centre de crise a été ouvert par la ville.La victime a été percutée par la chute d'une toiture, rue Basse-Wez dans le quartier d'Amercoeur à Liège. Des arbres sont par ailleurs tombés, notamment du côté de Cointe, Grivegnée et Chênée, des tuiles se sont envolées, tandis que des panneaux de signalisation et de chantiers sont au sol à de nombreux endroits. La sortie du tunnel de Cointe, quai Banning, est fermée à la suite de la chute d'un arbre qui obstrue la circulation. La police de Liège assure que plusieurs dizaines d'interventions sont en cours dans sa zone. Un centre de crise, supervisé par le bourgmestre de la ville de Liège Willy Demeyer, coordonne les opérations depuis l'Hôtel de police. Pompiers, bûcherons, services de la ville et policiers travaillent sans relâche. Vendredi vers 18h30, les pompiers de Liège étaient complètement débordés. Ils ont mené une centaine d'interventions depuis 14h30.Les parcs, jardins, bois et la forêt de Bruxelles resteront fermés tout le week-endVu l'ampleur de la tempête Eunice, les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes resteront fermés au public jusqu'à mardi, a indiqué vendredi l'agence régionale Bruxelles Environnement dans un communiqué.Elle se réfère à l'Institut royal météorologique (IRM), qui prévoit de nouveaux épisodes venteux jusqu'à lundi soir. "Même s'ils seront moins intenses, ces épisodes venteux présenteront un risque de chutes d'arbres, ces derniers étant fragilisés par la tempête de ce vendredi et par l'engorgement actuel des sols en eau", précise Bruxelles Environnement. Une accalmie est prévue à partir de mardi. Si les prochaines prévisions météorologiques la confirme, "les espaces verts pourront rouvrir après l'inspection, le nettoyage et la sécurisation des lieux", poursuit l'agence régionale. Les espaces verts ont été fermés au public à partir de vendredi 12h00 compte tenu des rafales de vents annoncées.Les vents ont atteint une vitesse maximale de 133 km/h à OstendeLes vents charriés par la tempête Eunice ont atteint vendredi après-midi une vitesse maximale de 133 km/h, mesurée à l'aéroport d'Ostende, a indiqué le responsable du service météorologique de l'IRM, David Dehenauw, sur Twitter.Selon le météorologue, la tempête a commencé à perdre en intensité vers 17h00 à la Côte. "Et cela devrait suivre rapidement sur le reste de la Flandre occidentale", où étaient attendues les rafales les plus puissantes, a-t-il ajouté. Des bourrasques d'une vitesse de 100 km/h restent cependant possibles localement en Flandre occidentale, puis dans l'intérieur des terres dans quelques heures. A ce jour, la tempête de 1990 détient le record de puissance, avec des vents d'une vitesse maximale de 168 km/h mesurée à Bevekom, dans le Brabant flamand.Au moins 300 à 400 interventions et deux personnes légèrement blessées à Bruxelles Les secours comptabilisaient au moins 300 à 400 demandes d'interventions en lien avec la tempête Eunice, vendredi en fin de journée, en région bruxelloise, a indiqué peu avant 21h00 le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il y a encore des appels entrants, mais plus en masse.Les opérateurs sont occupés à rappeler les personnes en attente pour s'assurer qu'elles ont toujours besoin d'assistance, et ce afin d'éviter d'envoyer des équipes inutilement à une adresse. Parmi les interventions notables, il y a notamment une balustrade en verre qui menaçait de se détacher du haut d'une tour de l'avenue Louise, possédant un restaurant au dernier étage. Elle se repliait heureusement vers le dessus de l'immeuble et ne menaçait pas de tomber sur la rue. Les pompiers qui intervenaient à ce niveau se sont rendu compte qu'un toit voisin était sur le point de s'envoler. Ils ont sécurisé les deux sites. De plus, le panneau "P&V" de la tour située près de l'arrêt de métro Botanique menaçait de tomber du 17e étage sur la voie publique. A cet endroit, en fin d'après-midi, le conducteur d'un scooter a perdu le contrôle de son engin et a foncé dans un abribus. Un gardien de la paix a reçu des éclats de verre. Une ambulance a été appelée sur les lieux. Un bilan plus détaillé est attendu samedi matin.