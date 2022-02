La tempête Eunice s'annonce comme l'une des pires de ces trente dernières années et devrait déferler sur la Belgique à partir de 14 heures ce vendredi. Qu'est-il possible de faire pour limiter les dégâts et se protéger soi-même et ses animaux ? Le point.

L'Institut royal météorologique (IRM) n'a pas émis de code rouge en prévision de la tempête Eunice, qui doit balayer notre pays vendredi après-midi, a indiqué vendredi sur Twitter le météorologue David Dehenauw. Mais il s'en est fallu de peu. "Nous restons en code orange, car la probabilité de rafales de plus de 130 km/h sur une zone suffisamment étendue à l'intérieur d'une province est inférieure à 65%, mais localement les 130 km/h pourront être dépassés, même à l'intérieur des terres lors d'une forte averse", explique l'IRM. Pour que le code rouge soit activé au littoral, il faudrait que la zone sujette à de fortes bourrasques représente au moins un quart de la zone côtière, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, a ajouté M. Dehenauw.

Le météorologue de l'IRM met toutefois en garde contre un risque très local de rafales de plus de 130 km/h, ce qui signifierait qu'à certains endroits, un code rouge pourrait être de rigueur. "Il s'en est fallu de peu pour qu'on bascule en code rouge", a-t-il relevé. Une forte tempête par vent de sud-ouest (10 Beaufort) et éventuellement une très forte tempête (11 Beaufort) très temporaire et locale le long de la mer du Nord est attendue vendredi entre 14-15h et 18-19h. "Les dégâts pourront être étendus et importants sur certaines régions, tandis que la circulation pourra également être fortement perturbée", prévient l'IRM.

Le numéro 1722 reste activé

Le numéro d'appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes reste activé, indique vendredi matin le SPF Intérieur. Le 1722 a pour but d'éviter que les numéros d'urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent toutefois attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre. Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger". Les centrales d'urgence 112 et les pompiers donnent toujours la priorité aux personnes dont la vie est potentiellement en danger. "Ils analysent les situations au cas par cas et déterminent qui doit être secouru en premier. Pendant une tempête ou une inondation, ils doivent traiter de nombreuses demandes en même temps", souligne le service public fédéral. "Faites donc preuve de patience et ne rappelez pas pour savoir quand les secours vont arriver", demande-t-il. L'activation du numéro 1722 est préventive lorsqu'une tempête ou de fortes pluies sont annoncées. Cette activation ne présage en rien de la gravité de l'avertissement et de l'ampleur des dégâts éventuels, rappelle le SPF Intérieur.

L'une des pires tempête en Belgique depuis 30 ans ? Bien que les prévisions se montrent un peu plus optimistes et que les rafales ne devraient pas battre les records de 1990, Eunice risque tout de même de faire des dégâts. Il y a plus de trente ans, des vitesses de vent de 168 kilomètres par heure ont été mesurées dans la ville de Bevekom, en Brabant wallon. Ailleurs dans le pays, la tempête a atteint des vitesses de 140 et 150 kilomètres par heure. Partout, la tempête avait provoqué des dégâts considérables et causé plusieurs décès. Depuis, les tempêtes ne se sont plus montrées si violentes bien qu'en 2002, 2007 et 2018 on a constaté des bourrasques frôlant ou dépassant légèrement les 130 kilomètres par heure. Eunice devrait se calmer dans notre pays après 19 heures ce soir, mais une nouvelle tempête n'est pas exclue puisqu'il semble que Franklin se profile à l'horizon.

Comment protéger sa maison ?

Il est trop tard pour aller vérifier si toutes les tuiles sont correctement attachées, car le vent est déjà là. Par contre, fixer (ou mettre à l'abri) tout ce qui ne l'est pas dans son jardin pourrait être judicieux. Surtout les trampolines qui peuvent littéralement s'envoler. Attendez aussi avant de sortir vos poubelles. Évitez aussi de parquer votre voiture sous un arbre.

Bon à savoir, si votre habitation est endommagée par une tempête, vous pouvez faire appel à votre assurance incendie. Attention cependant au fait que ce qui est couvert dépend d'une assurance à l'autre et elle n'est cependant généralement pas valable pour les objets, une voiture par exemple, placés à l'extérieur.

Songez aussi à mettre à l'abri vos animaux. Certains chats craignent la météo extrême et se mettront spontanément à l'abri, pour les autres ils peuvent rester dehors sans problèmes. Il en va de même pour les lapins. Il est même conseillé de ne pas les rentrer, ou à la limite dans le garage ou cabane de jardin, pour éviter un choc thermique. Les chiens sont par contre naturellement plus anxieux, et c'est une bonne idée de les garder à l'intérieur et de limiter la sortie sanitaire à sa version la plus brève et en laisse.

Comment se mettre à l'abri ?

Évitez aussi de rester dehors ou d'effectuer des déplacements inutiles. Les jours de tempêtes (vent et fortes pluies), il y a 17% d'accident en plus qu'un jour normal et ces accidents sont aussi deux fois plus graves. L'institut Vias conseille donc de rouler moins vite et le plus à droite possible sur sa bande. Se méfier plus particulièrement des ponts ou des endroits dégagés, car les rafales de vent peuvent faire dévier les véhicules. L'institut conseille également de gonfler ses pneus et bien tenir son volant pour offrir une meilleure résistance au vent.

Il n'est pas non plus recommandé d'aller se promener, surtout dans les parcs et les forêts où le risque de se prendre une branche, voir un arbre est réel. De toute façon de nombreux parcs, bois et centres de loisirs sont fermés. Les branches peuvent se casser, les arbres peuvent tomber, et ce même encore dans plusieurs jours.

Enfin, si le spectacle peut-être tentant, on évitera aussi de se rendre sur la côte ou la tempête sera encore plus violente qu'ailleurs.

Et les avions et les trains ?

En raison de la tempête Eunice et des fortes rafales de vent annoncées, le trafic ferroviaire sera suspendu vendredi après-midi de 14h00 à 18h00 sur une partie de la Flandre, ont annoncé Infrabel et la SNCB. La vitesse sera limitée à 80 km/h sur le reste du réseau. Le trafic des trains devrait reprendre à partir de 18h00. Le trafic sera suspendu dans toute la Flandre occidentale tandis que 90% de la circulation des trains sera à l'arrêt en Flandre orientale. Les grandes lignes depuis Anvers seront aussi arrêtées. Les villes d'Ostende, Courtrai, Bruges, Gand, Anvers et Malines, entre autres, ne seront pas desservies. Le trafic vers les Pays-Bas est également interrompu. Sur le reste du réseau, la vitesse sera limitée à 80km/h, et à 160km/h sur les lignes à grande vitesse . "Ces décisions ont été prises afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel d'Infrabel et de la SNCB", indiquent ces dernières. Elles invitent les voyageurs à limiter aujourd'hui leurs déplacements dans l'ensemble du pays et à prévoir leur retour avant midi "dans la mesure du possible".

Les deux entreprises ferroviaires espèrent que le trafic pourra reprendre progressivement à partir de 18h00, là où la circulation aura été interrompue

Brussels Airport ne s'attend pas à ce que le trafic aérien soit sérieusement perturbé, mais suit la situation de près. Aux Pays-Bas quelque 300 vols ont été annulés à l'aéroport de Schiphol en raison de la tempête.

Des ravages sur les réseaux de transport britanniques, coupures de courant en Irlande Les autorités britanniques prient les citoyens de postposer leurs déplacements, alors que la tempête Eunice a fortement perturbé les réseaux de transport au Royaume-Uni. En Irlande, des milliers de foyers sont sans électricité. Les opérateurs ferroviaires à travers la Grande-Bretagne ont appelé les voyageurs à éviter les déplacements vendredi. La vitesse des trains a été limitée à 80 km/heure dans de nombreux endroits afin de faciliter le freinage si un objet se retrouve sur les voies en raison des rafales. Vendredi, les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire travaillaient toujours à rouvrir certaines lignes perturbées par la tempête Dudley plus tôt dans la semaine. En Irlande, des milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité après l'arrivée de la tempête Eunice aux petites heures, vendredi. Les écoles et les établissements d'enseignement supérieur irlandais resteront fermés vendredi après que les autorités ont mis en garde contre un "événement météorologique à fort impact et à risques multiples".

