Sylvie Lausberg a fait de la pratique du doute son métier. En tant qu'historienne et psychanalyste d'abord, comme écrivaine et directrice du département Etude & Stratégie au Centre d'action laïque ensuite.

L'ex-présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique est, dit-elle, une grande angoissée. En questionnement permanent, elle a mis vingt ans à écrire son dernier livre, Madame S (Slatkine & Cie, 2019), réédité récemment en format poche. Historienne, psychanalyste, féministe... Avec autant de casquettes, êtes-vous souvent amenée à douter? Oui, car chacun de ces domaines d'activité comporte sa part de doute. Au Centre d'action laïque, qui est basé sur le libre examen, nous essayons de sortir de notre cadre de pensée, pas forcément pour l'anéantir, mais au moins pour le remettre en question. Je dis souvent à mes collaborateurs et collaboratrices: "Ne pensez pas de votre point de vue." Douter, c'est sortir du figé et mettre en jeu. Vous est-il arrivé de douter de vous? A mon arrivée au Centre d'action laïque, j'ai réalisé un documentaire sur les vingt ans de la loi sur l'avortement. En recueillant la parole de nombreux témoins et en analysant la loi, j'ai dû ôter mes oeillères. Remettre en débat cette loi Lallemand était presque impensable. Pourtant, s'il était possible de l'améliorer, il fallait le faire, notamment en sortant l'avortement du Code pénal. Il a fallu plusieurs années pour y arriver. J'ai ressenti à l'époque un doute à la fois professionnel, intellectuel, mais aussi lié au vécu des femmes. Il fallait que notre pays ouvre les yeux... Et de vos engagements féministes? Non. D'abord, parce que j'ai deux filles. Ensuite, parce que j'ai vu la vie de ma mère, de mes grands-mères, mais aussi celle de mes copines de classe qui, bien plus tard, m'ont raconté ce qu'elles avaient vécu dans leur couple. Etre élue présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique a, au contraire, renforcé mon engagement féministe. Et je ne compte pas m'arrêter là.Un article d'Emma Grégoire.