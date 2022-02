Quelle est la forme et quelles sont les couleurs de votre matière grise ? A quel point êtes-vous curieux, ouvert d'esprit, empathique et flexible ? Le Vif, en collaboration avec la VUB, a développé un outil qui permet de tester la manière de penser de chacun.

Osez douter. Même de votre manière de penser ! Ceux qui s'imaginent très ouverts d'esprit, qui s'espèrent hautement empathiques, qui se considèrent particulièrement curieux ont-ils une image juste d'eux-mêmes et de la manière dont leurs cerveaux fonctionnent ?

Le Vif, en collaboration avec la VUB (Vrije universiteit Brussel) a mis au pointun outil permettant de donner une forme et des couleurs à nos manières de penser. Ce test, qui se décline en quinze questions, permet d'évaluer le niveau de curiosité intellectuelle, de flexibilité, d'ouverture d'esprit et d'empathie.

"On a parfois l'impression de vivre dans un monde où tout est soit noir, soit blanc, estime Anne-Sophie Bailly, rédactrice en chef du Vif. Heureusement, la réalité est beaucoup plus colorée. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer cet outil : pour montrer que celui qui ose douter, celui qui fait preuve de nuance, injecte de la couleur dans ses propres pensées. Et donc, dans le monde qui l'entoure. Plutôt bienvenu dans la grisaille ambiante, non ?"

Pour faire le test "Pensez en couleurs", c'est par ici.

Des personnalités se sont d'ores et déjà prêtées à l'exercice. Leurs résultats seront à découvrir chaque jeudi dans le magazine et sur le site du Vif.

https://pensezencouleur.levif.be/

