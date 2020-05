Il s'en est fallu de peu pour que les lecteurs de Spirou soient privés de leur magazine BD

C'est en plein bouclage du numéro du 3 juin que la rédaction carolo a appris la mise en liquidation des imprimeries Hoorens, à Gand, qui occupaient 70 personnes et produisaient, entre autres, les 60 000 exemplaires de l'hebdomadaire (né en 1938). Il a fallu trouver dans l'urgence une autre imprimerie (belge) capable d'assurer l'impression du magazine " pendant quatre à six numéros ", le temps de relancer un appel d'offres ou de s'entendre avec un éventuel repreneur. Un problème qui a déjà engendré des coûts supplémentaires, qui postpose la fabrication et l'impression des recueils trimestriels, et qui vient s'ajouter à la cessation de paiement du diffuseur français Presstalis - laquelle retarde la diffusion de Spirou dans un tiers des kiosques français. Les temps sont rudes.