CD&V, Open VLD et MR chercheront des partenaires pour élargir la coalition actuelle. Mais ne suivent pas la proposition socialiste de tripartite classique minoritaire. Traduction: la N-VA ou les écologistes doivent en être.

La Première ministre, Sophie Wilmès (MR), et les présidents des trois partis membres du gouvernement fédéral, Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) et Egbert Lachaert (Open VLD) prennent l'initiative pour "élargir la coalition actuelle".

Les présidents des trois partis du gouvernement fédéral "tâcheront de trouver des partenaires supplémentaires à la coalition actuelle afin de dégager une majorité parlementaire qui mènera une politique de soutien et de relance efficace", précise le communiqué du cabinet de la Première ministre.

Traduction première, si on lit entre les lignes: les partis flamands, CD&V et Open VLD, souhaitent toujours que la N-VA fasse partie de la solution. Le présdent nationaliste Bart De Wever s'était déclaré prêt, mardi, à participer à un gouvernement fédéral majoritaire. Si ce n'est pas possible, la piste d'une participation des écologistes n'est pas exclue. C'est un retour, pour la enième fois, à la case départ du dialogue PS : N-VA ou de la Vivaldi.

"La famille socialiste a suggéré une alternative, souligne le communiqué. Cette piste n'est pas privilégiée par les partis concernés..Comme annoncé à la Chambre, la Première ministre Sophie Wilmès et le gouvernement fédéral continueront leur gestion de la crise du covid-19 et prépareront un plan de relance solide et cohérent. Ceci sera fait en concertation avec les entités fédérées".

