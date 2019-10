Depuis dimanche, Sophie Wilmès (MR) est la première femme Première ministre de Belgique. Les réactions à sa nomination sont mitigées en Flandre.

Sophie Wilmès a reçu de chaleureuses félicitations de l'étranger. En Belgique, sa nomination a été accueillie avec réserve et scepticisme. Même pour les féministes, la promotion de la ministre du Budget de 44 ans a quelque chose de paradoxal. Elle pourrait être un motif de joie : quelques mois après que Liesbeth Homans (N-VA) soit devenue la première femme ministre-présidente de Flandre, Wilmès prend la direction du gouvernement belge. Cependant, dès le premier jour, il était clair pour Homans qu'il s'agissait d'un prix de consolation temporaire : en tant que ministre-présidente, elle n'a pas été repêchée par le nouveau gouvernement flamand. Sophie Wilmès aussi peut diriger un gouvernement fédéral éteint depuis longtemps jusqu'au jour où un autre "vrai" Premier ministre prendra la relève. Comme si les femmes n'étaient autorisées à diriger un gouvernement que lorsque cela n'a plus d'importance et que leur position est limitée dans...