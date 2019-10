Depuis ce dimanche, la Belgique a une nouvelle Première ministre. Charles Michel (MR), qui se prépare à sa fonction de président du Conseil européen, a laissé les clés du seize à Sophie Wilmès, ministre du Budget dans son gouvernement, et également membre du MR.

Sophie Wilmès, la première femme Première ministre en Belgique, se retrouve à la tête d'un gouvernement en affaires courantes et sans majorité. Rappelons que depuis le 8 décembre 2018, date de départ de la N-VA de la majorité suédoise, la Belgique n'a plus eu de gouvernement fédéral de plein exercice. Et les négociations en vue de former un gouvernement suite aux élections du 26 mai dernier, n'ont pas encore abouti.

...