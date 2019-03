Sociologie, économie... Plongée au coeur des 145 quartiers de Bruxelles

Population - Les Bruxellois ont la bougeotte

Malgré un léger ralentissement en 2016 et 2017, voilà plus de vingt ans que la population bruxelloise croît plus vite que celle des autres Régions et le mouvement n'est pas près de s'arrêter, selon les projections de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse (Ibsa). Avec une augmentation nette de 7 000 personnes en 2017 (+ 0,6 %), la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) comptait 1 198 726 habitants au 1er janvier 2018, selon les derniers chiffres disponibles. En cause, d'abord, un solde naturel positif relativement élevé mais stable, avec environ 9 000 naissances de plus que les décès.

...