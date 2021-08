Selon de nouveaux chiffres publiés par Sciensano, 87,24% des soignants étaient doublement vaccinés en Belgique. 88,44% ont reçu une dose de vaccin.

Un pas de plus vers la vaccination obligatoire du personnel soignant. Depuis ce jeudi soir, Sciensano permet de voir le pourcentage de personnes totalement vaccinées parmi le personnel soignant, et ce par région, par tranche d'âge et par profession de la santé. "Nous avions des demandes régulières du domaine des professionnels de la santé concernant les mises à jour des chiffres et nous sentions qu'il y avait un besoin pour cela" nous explique Sciensano.

Ces données, reprises ci-dessous sous forme d'infographie, nous apprennent qu'au 23 août dernier, 87,24% des soignants étaient doublement vaccinés. 88,44% ont reçu une dose de vaccin. Comme pour la population globale, on peut voir une différence entre régions : seuls 68,7% des professionnels de la santé bruxellois sont totalement vaccinés, contre 93,22% des soignants flamands et 80,08% des soignants wallons.

Vendredi dernier, le Comité de concertation a annoncé étudier la manière d'introduire la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. "Les soignants doivent tout faire pour éviter que les patients soignés ne tombent malades", avait alors déclaré le Premier ministre Alexander De Croo. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke s'attend à un avis des partenaires sociaux en septembre. La législation sera ensuite élaborée sur la base de cet avis. Aucun calendrier n'a été précisé jusque maintenant.

Différences entre professions

On peut aussi voir des différences par profession. Les assistants pharmaceutico-techniques sont les moins vaccinés (suivi par les kiné, les aides-soignants et les sages-femmes), de l'autre côté du graphique les orthopédagogues cliniciens sont les plus vaccinés.

Parmi les professions, on constate aussi une différence entre régions. 82,6% des kiné sont vaccinés (59,45% à Bruxelles, 73,62% en Wallonie et 92,01% en Flandre). 85,07% des sages-femmes sont vaccinés, à Bruxelles la couverture chez les sages-femmes descend à 58,32%. Même constat chez les aides-soignants : vaccinés à 83,5% en moyenne, le chiffre descend à 56,24% dans la capitale.

Les données seront mises à jour chaque semaine.

