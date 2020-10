Entre le 2 et le 8 octobre, 4.145 nouvelles infections par jour ont été détectées en moyenne en Belgique. Votre commune se situe-t-elle au-dessus ou en dessous de cette moyenne?

Entre le 2 et le 8 octobre, il y a eu en moyenne 4.145 nouvelles infections au coronavirus par jour. Il s'agit d'une augmentation de 89% par rapport à la période précédente de sept jours, ressort-il des chiffres publiés lundi matin par l'Institut de santé publique Sciensano.La carte ci-dessous montre le nombre d'infections pour 100 000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge. Il ne s'agit pas du nombre de cas mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul. Depuis début septembre, l'institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Onze communes dépassent désormais une incidence de 1000 sur les quatorze derniers jours. En tête, Tinlot, Ouffet, Molenbeek-Saint-Jean et Machelen (Halle-Vilvoorde).