Qui dit juillet, dit départ en vacances. Et cette année, les vacances ne s'annoncent pas encore simples. En fonction de votre destination mais aussi de votre lieu de départ, les restrictions sur place, les mesures à prendre pour pouvoir partir et celles à prendre en retrant seront différentes. Le Vif vous aide à y voir plus clair en vous proposant toute la journée de répondre à vos questions sur les précautions à prendre avant votre départ.

Question de Jeannine: le certificat sanitaire est-il valable uniquement dans l'UE ou aussi dans d'autres pays, comme la Suisse ?

Le certificat européen est instauré dans les 27 Etats de l'Union et dans l'espace Schengen. Cela veut dire que le certificat est valable en Suisse mais également en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Le certificat vaut aussi pour les départements d'Outre-mer. La Belgique n'était pas considéré comme un pays à haut risque par la Suisse, si vous désirez y aller, vous devrez présenter un test négatif ou une preuve de vaccination uniquement en cas de voyage en avion. Si vous y aller en avion, en car ou en train, n'oubliez pas de remplir le passenger locator form. Bon voyage!

Question de Obert-edouard Raucy: le pass sanitaire doit-il être accompagné de ma carte d'identité? Pour ceux comme moi qui n'ont pas de téléphone tactile comment vont-ils devoir faire ?

Pour voyager dans l'Union européenne, il vous faudra votre carte d'identité, en plus de votre pass sanitaire. Si vous ne disposez pas de smartphone pour télécharger l'application CovidSafe, vous pouvez vous rendre sur le site internet masanté.be pour obtenir son certificat, le télécharger et l'imprimer. Si vous ne disposez pas du tout d'accès à internet, un call-center permet de demander tous les documents qui serontenvoyés par la poste.Les numéros d'aide sont les suivants : Flandre 078 78 78 50, Wallonie 071 31 34 96, Bruxelles 02 214 19 19, et pour la communauté germanophone 0800 23 032. Si vous êtes vaccinés, cela sera facile. Par contre, pour les tests PCR qui doivent avoir moins de 72h ou 48h selon votre destination, cela risque d'être plus que compromis.

Question de Nathalie: je passe quelques jours en France et puis j'aimerais aller en Italie qui exige un test PCR. Est-ce que je peux passer un test PCR en France ?

Si vous n'êtes pas vacciné et que vous n'avez pas de certificat prouvant que vous avez eu le coronavirus, vous devrez effectuer un test PCR ou antigénique moins de 48 heures pour pouvoir entrer en Italie. Il devra être intégré dans votre pass sanitaire européen. Pour pouvoir passer un test en France, il vous faudra prendre rendez-vous dans un centre de dépistage, vous trouverez la liste sur https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid.html.

Ces tests sont actuellement gratuits mais cela devrait bientôt évoluer. Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement français, Grabriel Attal a déclaré à nos confrères des Echos que les tests de détection du Covid deviendront "payants dès le 7 juillet pour les touristes étrangers". Ils seront facturés "à la hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques". Avant votre arrivée en Italie, n'oubliez par ailleurs pas de remplir leur Passenger Locator Form.

Question de Jacques: je voudrais partir en vacances en Italie EN VOITURE. Qu'en est-il des pays traversés (Allemagne et Autriche)? ; dois-je remplir les mêmes conditions que si j'y séjournais pour des vacances ? Le certificat de vaccination suffit-il? Merci

Si vous êtes vacciné, cela rend le voyage plus facile, aussi bien pour l'aller que pour le retour. En effet, votre pass sanitaire vous permettra de traverser les frontières et d'éviter les quarantaines. Cela vous permettra également d'éviter de faire un test en Italie pour pouvoir retraverser ces pays lors de votre retour en Belgique.

Depuis peu, la Belgique n'est plus considérée par l'Allemagne comme un pays à risque, il ne faudra donc pas remplir de formulaire d'entrée. Attention cependant aux restrictions qui dépendent des régions, consultez bien les mesures en vigueur dans les Lander que vous traversez. Vous pourrez les trouver ici. En Autriche par contre, vous devrez remplir un formulaire d'entrée 72 heures avant votre arrivée. Il peut être téléchargé ici. Munissez-vous également de masques FFP2 si vous vous arrêtez sur la route, ils sont obligatoires en Allemagne et en Autriche. Bonnes vacances!

Question de Larissa: Je pars en France depuis la Belgique le 15 août, je me fais vacciner le 12 juillet et 2e dose le 9 août. Que dois je faire avant de partir pour être en ordre ?

Bonjour! La vaccination n'est valable dans le pass sanitaire que 14 jours après la deuxième dose. Cela veut dire qu'il vous faudra réaliser un test PCR ou antigénique moins de 72 heures avant le passage de la frontière pour pouvoir entrer en France. Les résultats de ce test doivent être téléchargés dans l'application CovidSafe. Vous trouverez toutes les instructions pour son installation ici. Pour y aller, vous pouvez bénéficier d'un test PCR gratuit, en allant sur le site masanté.be.

Question de Luigi: Est-il possible d'avoir le résultat du test PCR d'un enfant ou des enfants dans le pass sanitaire des parents?

Oui, si vous avez la carte d'identité et les codes pin des enfants, vous pouvez télécharger leurs certificats de test sur l'un des sites gouvernementaux (par exemple masante.be). Ensuite vous pouvez les lier au compte de l'un des parents via l'application CovidSafe.

Question de Majorie: Bonjour, Je pars en avion de Charleroi en Italie dans les Abruzzes pour 3 semaines. Je suis vaccinée complètement depuis 6 semaines. J'ai imprimé mon passeport sanitaire et ai installé l'application covidsafe. Y a-t-il d'autres formalités à faire? Merci de votre réponse.

Vous êtes très bien préparée! Il vous suffit juste de remplir le Passenger locator form exigé par l'Italie, vous le trouverez ici. En Italie, les mesures dépendent des régions. Actuellement, les Abruzzes sont en blanc, cela veut dire que vous pourrez profiter un maximum de vos vacances. N'hésitez pas à suivre l'évolution de la situation sur place ici.

Question de Violette : le pass Covid européen est-il nécessaire pour les voyages de moins de 48 heures ?

Oui, à partir du 1er juillet, le certificat COVID est obligatoire pour circuler dans l'Union européenne, quelle que soit la durée du séjour. Celui-ci doit comporter soit un certificat de vaccination qui prouve que vous êtes entièrement vacciné contre le virus de la COVID-19, soit un certificat de rétablissement qui prouve que vous avez été infecté à la COVID-19 et que vous vous êtes rétabli, soit un certificat de test prouve que vous avez subi un test PCR dont le résultat est négatif.

Question de Anne: J'ai reçu les 2 doses vaccin ( dernière dose il y a 3 mois) je dois prendre l'avion le 14 juillet pour Toulouse et j'habite Charleroi...dois-je faire un test PCR avant départ ?

Bonjour! Pas besoin de test PCR pour votre voyage en France, votre vaccination suffit. Vous devez cependant télécharger le pass sanitaire pour y intégrer votre preuve de vaccination via l'application CovidSafe.

Question de Thierry: nous partons en Turquie en avion depuis l'Allemagne. Le certificat sanitaire y est-il valable aussi?

La Turquie connaît actuellement une troisième vague de Covid-19. Cependant, les voyageurs en provenance de Belgique ou d'Allemagne sont exemptés de quarantaine s'ils peuvent présenter un des documents suivants (qui correspondent aux documents nécessaires pour circuler dans l'UE) : un certificat de vaccination, attestant que la dernière dose de vaccin a été reçue au minimum 14 jours plus tôt, un certificat de guérison, attestant qu'ils ont été affectés par le COVID-19 au cours des 6 derniers mois, un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire, ou un test antigénique négatif de moins de 48 heures.

En outre, tous les passagers de 6 ans et plus se rendant en Turquie par avion doivent remplir électroniquement le "Formulaire d'entrée en Turquie" dans les 72 heures avant le départ de leur vol vers la Turquie. Cette obligation ne s'applique pas aux passagers en transit.

