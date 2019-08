Photographe attitrée de Donald Trump, la Belge Régine Mahaux expose à Bozar jusqu'à mi-septembre. La notion de liberté, des leaders de la planète à l'homme de la rue, est son fil rouge.

Elle est née à Liège, en 1961, et réalise toutes les photos privées du président américain Donald Trump, après avoir été sa photographe durant sa campagne électorale. Régine Mahaux a étudié à Saint-Luc, poursuivi son cursus à Minneapolis avant de s'installer à Paris. Elle s'y est illustrée dans la presse féminine avant de se lier avec l'une des plus grandes agences de photos, Getty. On lui doit notamment un travail consacré aux femmes les plus puissantes de Chine et un reportage consacré au premier homme " enceint ". Depuis juin dernier, Bozar (1) l'accueille pour son exposition Hors cadre, dont le commissariat est assuré par Sophie Lauwers.

...