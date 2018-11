Réforme des pensions: de Callataÿ et Soete, conciliateurs trancher la question des métiers lourds

Le gouvernement a désigné vendredi Etienne de Callataÿ et Paul Soete comme conciliateurs dans le dossier de la pénibilité des pensions, ont annoncé les ministres des Pensions et de l'Emploi, Daniel Bacquelaine et Kris Peeters.