Quelque 65.000 participants dans les rues de Bruxelles à la Marche pour le climat

Au même moment s'est ouverte la 24e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP24) à Katowice, en Pologne où négociations visant à donner du souffle à l'accord de Paris sur le climat auront lieu durant deux semaines.

La journée d'action nationale pour l'environnement a débuté ce dimanche à 13h00 à la gare du Nord à Bruxelles et se terminera vers 17h00 par un spectacle climatique prévu au parc du Cinquantenaire. Plusieurs événements annexes seront par ailleurs organisés dans diverses villes belges.

"Ce dimanche, la Coalition Climat et le Climate Express interpellent nos dirigeants belges pour une politique climatique plus ambitieuse aux niveaux mondial, européen et national", a expliqué le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel. "Ils réclament que le réchauffement soit limité à maximum 1,5°C, comme le veut l'accord de Paris". Pour les organisateurs, trop de promesses faites à Paris il y a trois ans doivent toujours être mises en pratique.

Pour une politique climatique juste et ambitieuse

Trois ans après la signature de l'Accord de Paris, les promesses doivent être mises en pratique. Or, en Belgique, les émissions augmentent à nouveau depuis 2014 alors qu'elles devraient diminuer. C'est la preuve d'un manque de volonté et d'ambition politique, selon les organisateurs de la Marche. Les décideurs belges doivent enclencher la vitesse supérieure, estiment Climate Express et Coalition Climat.

"Le climat change et nous le sentons tous. Dans nos villes nous étouffons à cause de l'air sale, chaque année nous dépensons des millions d'euros pour dédommager les agriculteurs pour les dégâts causés par la sécheresse et cet été a battu le record en terme de chaleur. Nous sommes pratiquement confrontés chaque jour à des images d'incendies et d'inondations de par le monde", a relevé Samuel Lietaer, porte-parole du Climate Express.

"Nous exigeons plus d'ambition de la part de nos décideurs belges sur le plan européen et international. Mais il faut aussi que cette ambition se concrétise à l'échelon belge. Depuis 2012, nous attendons un plan national pour le Climat, qui implique une stratégie, à court et à long terme. Une stratégie qui inclut tout le monde, aussi bien les employés des secteurs menacés que les populations du Sud", a ajouté pour sa part Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat.

Le nombre de participants à la Marche dimanche à Bruxelles est "impressionnant et historique", a noté Charlotte Scheerens de Climate Express.

Le Premier ministre Charles Michel a évoqué la marche sur Twitter. "La marche pour le climat est un formidable succès de mobilisation citoyenne. La question climatique doit être une préoccupation centrale au service des générations futures. La Belgique qui a finalisé son Plan Energie Climat défendra des objectifs ambitieux à la Cop24", a écrit Charles Michel.