Ce vendredi, entre 12h et 13h30, Sophie Lenoble, porte-parole de la Creg, sera présente au Vif pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre facture d'énergie.

A chaque jour ses records. Les prix de l'énergie (gaz, électricité et combustibles) ne cessent d'augmenter ces derniers mois. Avec des conséquences directes sur notre portefeuille. Que ce soit à la pompe ou via notre facture d'énergie. Le Vif vous aide à y voir plus clair en vous proposant de répondre à vos questions de 12h à 13h30 avec Sophie Lenoble, porte-parole de la Creg, sur les précautions à prendre pour éviter de trop mauvaises surprises sur votre facture.

Envie de nous poser une question?

Question de Sébastien: "Je suis actuellement sur un contrat variable pour le gaz, faut il passer à un contrat fixe au vue de la flambée des prix"

Cette question sur le type de contrat, vous avez été nombreux à nous la poser. Jean-Louis par exemple doit souscrire un nouveau contrat et se demande quel choix faire.

Si vous avez un contrat à prix variable, il est en effet intéressant, vu l'augmentation très élevée des prix sur les marchés, de passer à un contrat fixe. Pour savoir vers quel contrat fixe se tourner, il existe des comparateurs de prix en ligne soit ceux des régulateurs régionaux (Brugel ou cwape), soit les comparateurs de prix en ligne labellisés par la CREG qui vous permettent de comparer les prix proposés par les fournisseurs. Quand les prix baisseront (pour le moment les marchés s'attendent à une baisse vers le printemps prochain), il sera important de comparer à nouveau votre contrat pour voir s'il est toujours intéressant.

Question de François : "Mon contrat Engie électricité a prix fixe (3 ans) arrive a échéance le 14/02/2022. que dois-je faire? attendre pour changer en dernière minute? prendre les devants?"

Surtout restez avec votre contrat jusqu'à son échéance. Le prix des nouveaux contrats sont aujourd'hui très chers. Les prix des contrats à prix fixe il y a trois ans étaient bien inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Il n'est donc pas intéressant de changer de contrat tant que le vôtre n'est pas arrivé à échéance.

Question de Nathalie : "Est-ce que je dois augmenter le montant de mon accompte mensuel pour ne pas avoir de mauvaise surprise?"

Si vous avez un contrat à prix variable, il peut en effet être prudent d'augmenter votre acompte pour ne pas avoir de (trop) mauvaise surprise lorsque vous recevrez votre facture de régulation annuelle.

Question de Alain: "Le coût de l'énergie augmente : on sait pourquoi. Ce que je ne vois pas très bien c'est pourquoi le coût du transport et de la distribution augmentent également dans des proportions tout aussi dantesques (ORES par exemple). Dans ce dernier cas : il n'y a aucune pression des marchés + les coûts d'exploitation n'ont pas été bouleversés + aucune info publique n'est disponible. Merci"

Sur cette question, il faut distinguer les évolutions récentes des prix de l'électricité et du gaz et les évolutions des dernières années.

Les augmentations actuelles des prix de l'électricité et du gaz naturel ne sont pas liées à une augmentation des frais de réseau. Elles sont vraiment liées aux situations sur les marchés de gros de l'énergie qui sont tout à fait exceptionnelles.

Si on regarde l'évolution de la facture d'électricité ces dernières années, ce qui a le plus augmenté ce sont les obligations de services publics et les prélèvements, qui sont payés notamment au travers des frais de réseau. Les coûts de transport en tant que tels n'ont pas augmenté récemment. Pour ce qui concerne les coûts de distribution, il s'agit d'une compétence régionale. Mais le principe est le même, les coûts de distribution comportent également des obligations de services publics qui sont conséquentes. La CREG publie chaque année une étude, qui peut être consultée sur son site internet, et où l'évolution des différentes composantes de la facture (énergie, frais de transport, de distribution, prélèvement, obligations de service public,...) est analysée.

