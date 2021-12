En 2022, la réforme du calendrier scolaire de Caroline Désir a de grosses chances d'aboutir. Entraînant donc beaucoup de changements par rapport aux années précédentes.

Le reste de l'année scolaire 2021/2022

L'année scolaire 2021/2022 comprend deux longs week-end. Le premier est tombé le week-end du 27 septembre. Le prochain aura lieu en juin: à la Pentecôte.

Voici les prochains congés et jours fériés prévus pour la suite de l'année scolaire:

Les vacances d'hiver (Noël): auront lieu jusqu'au dimanche 9 janvier 2022. A noter que le 1er janvier tombe un samedi.

Congé de détente (Carnaval): du lundi 28 février au vendredi 04 mars 2022

2022 Vacances de printemps (Pâques): du lundi 4 avril au vendredi 15 avril 2022. A noter que le lundi de Pâques tombe en dehors des deux semaines de vacances. Il y aura donc un jour de congé supplémentaire: le lundi 18 avril .

2022. A noter que le lundi de Pâques tombe en dehors des deux semaines de vacances. Il y aura donc un jour de congé supplémentaire: le lundi . La fête du 1er mai tombe un dimanche.

Le congé de l'Ascension: le jeudi 26 mai 2022

Le lundi de Pentecôte: le lundi 6 juin 2022

Les vacances d'été débutent le vendredi 1er juillet 2022

L'année scolaire 2022/2023

Ensuite, l'année scolaire prochaine sera un peu différente. La Ministre de l'Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir (PS) est sur la bonne voie pour mener à bien dès la rentrée prochaine la réforme des rythmes scolaires, un chantier initié il y a plus de 30 ans. Tout se met en effet en place pour qu'elle soit implémentée d'ici août 2022. Pour rappel, la révision des rythmes scolaires basée surl'alternance 7 semaines de cours / 2 semaines de congé est fondée sur des recherches en chronobiologie et en psychopédagogie. Elle consiste, d'une part, à réduire la période estivale comprenant actuellement jusqu'à 9 semaines consécutives sans école. D'autre part, à mieux équilibrer les périodes d'apprentissage et les périodes de repos. Selon les pédagogues, ce modèle 7/2 contribue à diminuer le décrochage scolaire, améliorer les conditions d'apprentissage, le climat à l'école et réduit ainsi les facteurs importants qui contribuent aux inégalités.

Les périodes de congés scolaires seront donc décalées comme sur l'infographie qui suit.

L'année scolaire 2021/2022 comprend deux longs week-end. Le premier est tombé le week-end du 27 septembre. Le prochain aura lieu en juin: à la Pentecôte.Voici les prochains congés et jours fériés prévus pour la suite de l'année scolaire:Ensuite, l'année scolaire prochaine sera un peu différente. La Ministre de l'Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir (PS) est sur la bonne voie pour mener à bien dès la rentrée prochaine la réforme des rythmes scolaires, un chantier initié il y a plus de 30 ans. Tout se met en effet en place pour qu'elle soit implémentée d'ici août 2022. Pour rappel, la révision des rythmes scolaires basée surl'alternance 7 semaines de cours / 2 semaines de congé est fondée sur des recherches en chronobiologie et en psychopédagogie. Elle consiste, d'une part, à réduire la période estivale comprenant actuellement jusqu'à 9 semaines consécutives sans école. D'autre part, à mieux équilibrer les périodes d'apprentissage et les périodes de repos. Selon les pédagogues, ce modèle 7/2 contribue à diminuer le décrochage scolaire, améliorer les conditions d'apprentissage, le climat à l'école et réduit ainsi les facteurs importants qui contribuent aux inégalités.Les périodes de congés scolaires seront donc décalées comme sur l'infographie qui suit.