La réforme des rythmes scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles a été adoptée ce mercredi. Elle entrera en vigueur dès la prochaine rentrée des classes, le 29 août. Voici le calendrier qui s'appliquera en 2022-2023... et à laquelle certains parents et enseignants bruxellois se seront opposés jusqu'au bout.

Les vacances d'été seront rabotées de deux semaines en Fédération Wallonie-Bruxelles dès la prochaine rentrée. L'année scolaire 2022-2023 débutera donc le 29 août, soit le dernier lundi du mois. Ainsi l'ont décidé les député de la Fédération Wallonie-Bruxelles mercredi, en votant cette réforme majorité contre opposition, malgré l'opposition de certains parents et enseignants bruxellois, ainsi que les revirements politiques de certains partis, comme le MR et Les Engagés (ex-cdH).

Concrètement, comment les congés de la prochaine année académique se dérouleront-ils pour les élèves de maternelle, primaire et secondaire en Wallonie et à Bruxelles ?

Le premier changement important concernera les vacances de Toussaint à l'automne 2022, qui seront portées à deux semaines en FWB, soit du 24 octobre au 4 novembre (du 31 octobre au 6 novembre en Flandre, avec une semaine commune). Pas de changement, par contre, pour les vacances d'hiver qui seront toujours alignées sur celles des autres communautés (du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023).

Une modification a été apportée par rapport aux premiers calendriers qui ont circulé: au lieu de sept semaines prévues initialement entre la fin des vacances de Noël et le début des vacances de carnaval, il y aura, en fonction des années, six ou huit semaines. Une semaine de congé sera généralement commune à tous les élèves belges et le mardi gras tombera souvent dans cette période. Pour l'année 2022-2023, les vacances de carnaval sont portées à deux semaines en FWB (du 20/02 au 3/03). En Flandre, elle reste d'une durée d'une semaine (du 20/02 au 26/02).

Le plus gros décalage avec les autres communautés concernera les vacances de Pâques. Elles seront toujours étalées sur deux semaines, mais elles arriveront bien plus tard dans l'année, en l'occurrence du 1er au 12 mai en FWB, alors que Pâques tombe le week-end du 8 avril 2023. Les vacances scolaires au nord du pays se dérouleront du 3 au 16 avril. Il n'y a pour l'heure aucun consensus de prévu pour éviter ce décalage d'un mois. La fin des cours en FWB sonnera le premier vendredi du mois de juillet, soit le 7/07/2023, et sans changement, le 30 juin en Flandre et en communauté germanophone.

