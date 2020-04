Le MR regrette les positions exprimées depuis quelques jours à propos des pouvoirs spéciaux et de la confiance accordés au gouvernement fédéral. A ses yeux, certains "renient leur parole".

"Regrettable que certains oublient leurs engagements et renient leur parole. Les pouvoirs spéciaux devaient être évalués à la fin du mois de juin. Juin a été anticipé cette année. La confiance elle avait été donnée jusqu'à la rentrée parlementaire, qui a aussi été avancée", a lancé le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez (MR).

A la mi-mars, une unité nationale s'est dessinée autour de dix partis pour donner les pouvoirs spéciaux au gouvernement minoritaire de Sophie Wilmès (MR). Neuf d'entre eux lui ont également accordé la confiance. La N-VA préférait la constitution d'un gouvernement majoritaire et n'a donc pas voulu s'engager jusque là.

L'accord politique prévoyait que ces pouvoirs spéciaux étaient accordés pour une durée de trois mois renouvelables une fois.

Il y a une dizaine de jours, le chef de groupe des nationalistes à la Chambre, Peter De Roover, avait déjà indiqué que son parti ne soutiendrait pas ce renouvellement. Dimanche et lundi, le sp.a, les écologistes, le PS et le CD&V lui ont emboîté le pas. Quant à la confiance, elle devrait être à nouveau demandée à l'issue des pouvoirs spéciaux, estime le PS alors que la N-VA juge qu'il est inutile de poursuivre avec un gouvernement minoritaire, en affaires courantes selon elle pour ce qui ne concerne pas la crise sanitaire. Le CD&V plaide pour la mise sur pied d'un gouvernement de plein exercice à la rentrée politique du mois de septembre.

