Cliniquement mort, le parti de Roland Duchâtelet fait preuve d'une étonnante vitalité dans le biotope germanophone. Son patron-fondateur n'envisage pas pour autant une résurrection.

Longue vie à Vivant et à ses trois représentants germanophones élus le 26 mai dernier. Roland Duchâtelet n'y est absolument pour rien, lui qui s'est désinvesti de la compétition politique pour naviguer dans la galaxie du foot au gré de rachats et de reventes de clubs. Mais l'entrepreneur limbourgeois garde un oeil sur le mouvement politique en veilleuse qu'il fonda voici vingt bonnes années avec l'insuccès que l'on sait. Un programme audacieux, novateur mais incompris, forgé autour du revenu de base garanti pour tous, du référendum d'initiative populaire et de la détaxation du travail financée par la ...