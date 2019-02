Pourquoi le métro Nord sera souterrain et probablement monotube

Alors que la décision d'opter pour un monotube de grand diamètre pour le métro Nord n'est pas formellement prise, les discours des politiques, de Beliris et de la Stib n'évoquent plus que cette possibilité. Au point que ce mantra antibitube suscite, chez certains experts, des questions sur ce choix et ses motivations.